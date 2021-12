Kiira Korven ex-puoliso Arthur Borges julkaisi yhteiskuvan uuden rakkaansa kanssa – kuvan alle tupsahti yllättävä kommentti taitoluistelijalta

Arthur Borges ja tennistähti Garbine Muguruza edustivat yhdessä punaisella matolla.

Ex-taitoluistelija Kiira Korven entinen mies Arthur Borges on viihtynyt tiivisti yhdessä tennistähti Garbine Muguruzan kanssa. Pari on muun muassa ikuistettu kuviin, joissa he suukottelevat ja halailevat toisiaan.

Keskiviikkona Borges ja espanjalainen Muguruza edustivat yhdessä Vanity Fairin gaalassa Madridissa. Borger julkaisi Instagram-tilillään kuvia, joissa tyylikäs pari poseeraa punaisella matolla lähekkäin.

– Glam-ilta Madridissa, Borges kirjoitti kuvan yhteyteen.

Kuvapäivitys on saanut runsaasti kehuja. Yksi kuvaa ihastelleista on yllättäen Borgesin ex-puoliso Kiira Korpi, joka kommentoi kuvan alle sydänsilmäisen emojin ja kaksi liekkiemojia.

Myös Kiira Korvella pyyhkii hyvin rakkausrintamalla. Korpi paljasti aiemmin tällä viikolla Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa löytäneensä uuden kumppanin. Hän julisti olevansa rakastunut nainen.

Häneltä tiedusteltiin, kuka mahtaa olla uusi rakas, mutta Korpi suostui ainoastaan vihjaamaan, ettei uusi kumppani ole urheilija.

– Pekka on hänen nimensä. En ehkä sen enempää kerro, Korpi linjasi.

Arthur Borges ja Kiira Korpi Linnan juhlissa 2015. Tuolloin pari oli yksi illan kuvatuimpia pareja.

Entinen huippuluistelija Kiira Korpi ja Arthur Borges kertoivat kesäkuun lopulla avioerostaan. He ehtivät olla naimisissa kolme vuotta.

Espanjalainen tennistähti Muguruza on tällä hetkellä naisten kaksinpelin maailmanlistalla kolmantena. Hän on urallaan voittanut kaksi Grand Slam -turnausta: Ranskan avoimet 2016 ja Wimbledonin 2017.

Borges on luonut oman uransa muotialalla. Hän tekee nykyään töitä muotitalo Tom Fordille.