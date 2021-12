Rivit rakoilevat Temptation Islandilla – Tony lataa suorat sanat tovereistaan

Tony avautuu kameroille muista varatuista miehistä, jotka eivät ole yhtä innostuneitä bilettämään kuin hän itse.

Temptation Islandilla juhlitaan keskiviikkona kuumien rytmien tahdissa, kun varattujen villoilla pyörähtää käyntiin Andalusian yö -teemabileet. Etenkin Tony on bileistä aivan fiiliksissä ja odotukset illan suhteen ovat korkealla.

Juhlahumu kuitenkin laantuu nopeasti, kun Tony turhautuu siitä, ettei Valtteri halua pelata totuutta ja tehtävää.

– Kenet sä koet… Tony kysyy Valtterilta.

– Ei ole! Valtteri vastaa napakasti.

– Mut jos on pakko valita? Eetu yrittää kysyä.

– Kun ei ole. Jos ei oo uhka, niin ei tartte keksiä sellaista, Valtteri ilmoittaa.

Tony kertoo kameroille olevansa pettynyt miesten asenteeseen.

– On se vähän väsyttävää ja raskasta, että täytyy olla itse se ainoa, joka bilettää tuolla tyttöjen kanssa ja pitää hauskaa. Kirjaimellisesti pitää hauskaa. Hauskaa voi pitää ilman, että rajoja rikkoo, Tony sanoo.

Tony ei arvosta muiden varattujen miesten asennetta.

Myös sinkkunaiset ovat panneet merkille, ettei Valtteri innostu villan leikeistä.

– Eniten himmaa Valtteri. Se on himmaillut ja ollut, etten vastaa tohon, ei mitään tommoista tai tämmöistä, sinkku-Juulia kuvailee.

Sinkku-Roosa puolestaan pohtii, voisiko Valtterin etäinen käytös johtua epävarmuudesta.

– Mä en tiedä, voisko toi kaikki olla sellaista epävarmuutta, mitä se peittelee niiden kaikkien kalliiden vaatteiden taakse ja pitää sellaista suojamuuria sen egon kanssa, Roosa sanoo.

Tony kysyy suoraan Valtterilta, miksi hän ei halua bilettää.

– Ei maistu ja ikävä painaa, Valtteri sanoo.

Tony tilittää kameroille olevansa ärsyyntynyt siitä, että hän vaikuttaa olevan varatuista ainoa, joka haluaa pitää hauskaa.

– Vaikka oon tämmöinen ilonen ja rempseä, niin en määkään aina jaksa. Veikkaan, että jossain vaiheessa sanon, että nyt on jätkät semmoinen juttu, että haistakaa paska! Jos ette oikeesti jaksa täällä mitään tehdä, niin painukaa v*****n täältä, hän sivaltaa.

Viivi ja Valtteri ovat täysin varmoja, että lähtevät Temptation Islandilta yhdessä.

Heinolalaiset Valtteri, 21, ja Viivi, 18, ovat pitäneet yhtä virallisesti tasan vuoden verran. Ennen sitä he kuitenkin tapailivat useita kuukausia. Ohjelmaan he eivät lähteneet testaamaan parisuhdettaan, sillä he ovat siitä vuorenvarmoja.

– Tämän jälkeen ois tarkoitus muuttaa yhdessä Helsinkiin sen jälkeen kun tullaan täältä takaisin. Ollaan ihan varmoja, että täältä tullaan yhdessä takaisin. Ei oo mitään stressiä siitä, pettääkö toinen, Valtteri kertoi IS:lle ennen kuvausten alkua.

– Mutta niin kuin edelliskausista näkee, eihän kaikki ole täältä yhdessä lähteneet. Mutta me ollaan ihan varmoja, kun on kämppäkin jo hankittu. Nimet on vuokrasopimuksessa ja kun täältä tullaan, niin sinne muutetaan, Viivi komppasi.

Viivi ja Valtteri ovat näyttävä pariskunta, joiden vaatteet ovat päästä varpaisiin peräisin luksusbrändien myymälöistä. Pariskunta kehuikin Marbellan puitteita ja totesi, että kaupungissa kuvattava juhlakausi sopi heidän elämäntyyliinsä ja oli osasyy ohjelmaan lähtemiselle.

– Nyt kun kerran oli mahdollisuus, niin miksi ei. Tämä Marbella sopii meidän elämäntyyliin. Ehkä koronakin saattoi olla pieni sysäys. Me tykätään matkustella ja käydä paljon ulkona syömässä. Tämä oli vähän niin kuin pakettimatka, Viivi iloitsi.

– Mä haluan elää elämää täysillä. Eiköhän tämän reissun tule muistamaan koko loppuelämänsä. Kaikkia ei voi miellyttää, joten mitä sitä turhia miettimään, Valtteri komppasi.

