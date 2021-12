Suvi Teräsniska matkusti Lapin lumisiin maisemiin – herkän joulukappaleen musiikkivideo nyt ensinäytössä IS:llä

Suvi Teräsniskan Tämä maailma tarvitsee rakkautta -kappaleen musiikkivideo kuvattiin Lapissa yhdeltä istumalta.

Maamme suosituimpiin laulajiin kuuluvan Suvi Teräsniskan, 32, Tämä maailma tarvitsee rakkautta -kappaleen musiikkivideo on nyt julkaistu.

Lapin tunnelmallisissa maisemissa kuvattu musiikkivideo on ensinäytössä IS:llä, ja voit katsoa sen alla olevalta videolta.

Kappale on julkaistu viime vuonna, ja nyt siihen on kuvattu myös musiikkivideo. Videon on ohjannut Ville Juurikkala.

Videossa Teräsniska istuu kynttilämeren keskellä Lapissa.

– Kuvasimme videon Lapissa uuden Tämä maailma tarvitsee joulun -joululevyni äänitysten lomassa. Talviset maisemat virittivät mieltä sopivasti jouluiseen fiilikseen ja mielestäni lopputulos sopii hyvin kappaleen tunnelmaan, Teräsniska kuvailee.

– Kuvaaminen oli todella nopea prosessi. Video saatiin käytännössä yhdellä otolla purkkiin! Teräsniska sanoo.

Kappale kuultiin myös perjantaina tv:ssä, sillä Teräsniska esitti kappaleen Vain elämää -ohjelman Pelastakaa lapset -hyväntekeväisyysjaksossa, jossa artistit pääsivät tutustumaan järjestön työhön vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten hyväksi.

Musiikkivideo tehtiin samalla Lapin-reissulla, jolla kuvattiin myös Tämä maailma tarvitsee joulun – haastattelussa Suvi Teräsniska -dokumentti.

Dokumentissa useita joulualbumeita ja -kiertueita tehnyt Teräsniska puhuu muun muassa rakkaimmista joulumuistoistaan. Dokumentissa nähdään, miten Teräsniska äänittää olohuoneessa superhitiksi noussutta joulukappalettaan Hei mummo. Kuuntelemassa on hänen oma mummonsa.

– Se oli eka joululaulu, joka tehtiin. Se ei noussut heti sellaiseen suosioon, jota se nyt nauttii, mutta vuosien aikana kappaleen merkityksen ihmisille huomasi, Teräsniska kertoo dokumentissa.

– Ihana huomata, että kappaleesta on tullut klassikko. Ei sitä silloin osannut ajatella tai ennustaa, että kappaleen suosio on niin huikea. Sitä toivotaan minulta, oli joulu tai juhannus, hän myöntää.

Teräsniska mainitsee dokumentissa haudalla käymisen aattona olevan yksi hänen tärkeimmistä jouluperinteistään.

– Haudalla käyminen ja niiden sukulaisten muistaminen on minulle tärkeä hetki. Viivyn siellä aika pitkään ja keskustelen niiden rakkaiden kanssa, jotka ovat pois lähteneet. He ovat lähellä minua, kun menen sinne viimeiselle leposijalle, hän sanoo.

