Kommentti: Temptation Islandissa nähdään poikkeuksellisen härskiä käytöstä – sinkkumiesten sanat saavat paatuneimmankin fanin voimaan pahoin

Tällä viikolla Temptation Island Suomi -ohjelmassa nähdään käytöstä, joka saa uskollisimmankin realityfanin laittamaan tv:n kiinni, kirjoittaa uutispäällikkö Noora Hapuli.

Espanjan Marbellassa viime kesänä kuvattu 10. Temptation Island Suomi -kausi alkoi viime viikolla. Tämän viikon jaksoissa meno kovenee varattujen naisten ja sinkkumiesten luksushuvilalla.

Keskiviikkoiltana tv:stä tulevassa jaksossa juhlittiin kauden toiset bileet, joissa nähtiin jo hieman vapautuneemmin käyttäytyvät varatut naiset, eli Siiri, 20, Julia, 22, Jemina, 21 ja Viivi, 18. Alkoholi virtasi, musiikki soi ja kaikilla oli hauskaa. Tavallinen ilta Temppareissa siis.

Paitsi että ei ollut. Kotikatsomossa asti silmään pisti sinkkumiesten täysin poikkeuksellinen käytös.

Varattujen naisten huvilalla biletettiin huolella keskiviikkoillan jaksossa.

Sinkkumiehet kuvailivat varattuja naisia kameroille tavalla, jota on vaikea pistää vitsailun tai edes huonon huumorin piikkiin.

– Siiri on vitun runsas, sinkku-Tino, 24, täräytti kameralle pidellen käsiä kuvitteellisten rintojen päällä.

Kohtausta sävytti nousuhumalainen nauru. Kotisohvalla istuva katsoja joutui sulattelemaan kuulemaansa. Sitten tuli paha olo.

– Oon aika varma, et kun bileet menee pidemmälle, niin kyl me ollaan tietsä tuolla ylhäällä, sinkku-Marlon, 21, sanoi kameralle haastattelussa kesken bileillan ja osoittaa huvilan yläkertaa.

Vieressä istuva sinkku-Jere, 21, komppasi Marlonia. Hän oli tulkinnut Siirin ulkonäön perusteella, että Siiri ”haluaisi harrastaa seksiä useammin kuin kerran vuodessa”.

– Täällä on 10 äijää, ja se on sanonut, että se nussii kerran vuoteen eikä halua läheisyyttä, mutta se näyttää siltä, että haluais vähän enemmän kuin kerran vuoteen, Jere laukoi drinkkilasi kädessä heiluen.

Jere ja Marlon eivät pidättele sanojaan kuvaillessaan Siirin ulkonäköä ja seksielämää.

Bileissä nähtiin myös hetki, jolloin Marlon kysyy Kristianilta, 29, koko seurueen edessä, että ”ketä näistä muijista sä panisit”.

– Vitun helppo, Jeminaa, Kristian sanoi.

Vieressä istuva Julia meni vakavaksi. Jere näki tilaisuutensa tulleen, ja alkoi kuiskailla Marlonin kanssa Viivin korvaan Julian reaktioista.

– Näitkö sä kuinka surullinen Julia on nyt, Jere ja Marlon supisivat.

Julian ”kiiman asteen” ruotiminen jatkui kameroille.

– Julia on ihan kiimassa Kristianiin, se meni ihan lukkoon! Se oli ihan tällee, Jere vaahtosi ja veti suupielensä alaspäin karikatyyrisesti.

– Se oli ihan tällee eikä tienny missä maailmassa on, Jere lisäsi Marlonin nauraessa vieressä.

Pilkan määrä sai savun nousemaan korvista kotisohvalla. Tässä kohtaa sarjan uskollinen fani ja törkyistäkin tosi-tv:tä normaalisti kuluttavan katsoja otti kaukosäätimen käteen ja napsautti tv:n kiinni.

Varatut miehet pöyristyivät myös

Sinkkumiesten poikkeuksellisen asiaton käytös ei jää huomaamatta varattujen naisten kumppaneiltakaan. Torstaina tv:stä nähtävässä jaksossa varatut miehet saavat nähdä tyttöystäviensä kuulumisia videolta. Sinkkumiesten humalanhuuruiset kuvailut Siirin rintavarustuksesta ja oletetuista seksihaluista näytetään kaikille varatuille miehille.

Tyrmistys valtaa iltanuotion.

– Jätkät puhu tosi huonoon sävyyn meidän mimmeistä, lähinnä Siiristä, Jeminan kumppani Tony ihmettelee kulmat kurtussa.

– Jäi paskan maku suuhun, että mihin sävyyn he puhuivat. Et ”panemaan, panemaan”, sun muuta, Julian kumppani Eetu toteaa.

Varatut miehet hämmentyvät iltanuotiolla sinkkumiesten puheista.

Aiemmilla kausilla sinkkumiehet ovat yhtä lailla bilettäneet ja tunteneet vetoa varattuihin naisiin – mikä on täysin loogista, sillä koko ohjelman idea perustuu viettelykseen ja parisuhteen testaamiseen. Vaikka aiemmilla kausilla on rikottu näyttävästi parisuhteen rajoja, on sinkkumiesten käytöksestä kuitenkin aiemmin näkynyt vilpitön ihastus ja kunnioitus varattuja naisia kohtaan, eikä asiattomuuksia ole tv-ruuduissa näkynyt.

Ennen sinkkumiehet ovat olleet selkeästi varattujen naisten puolella, tällä kaudella he vaikuttavat pelaavan täysin eri joukkueessa. Tilannetta ei paranna se, että he ovat olleet jo ennen kauden alkamista runsaasti otsikoissa. Esimerkiksi Marlonia syytetään törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tällä kaudella osa sinkkumiehistä näyttääkin pitävän varattuja naisia totaalisina objekteina, joiden rintoja ja seksielämää he voivat ruotia oman mielensä mukaan miten lystäävät – aivan kuin naiset olisivat olemassa heille vain ulkonäön tai seksuaalisen halukkuuden perusteella.

Jami saa ensimmäisenä sinkkumiehistä lähtöpassit. Varatut naiset kertovat perusteluiksi epäasialliset kommentit.

Tosiasiassa varatut naiset osoittavat välittömästi, etteivät he ole valmiita kuuntelemaan mitä tahansa. Varatut naiset päättävät käyttää heti tilaisuuden hyödyksi ja heittää sinkkumiesten joukosta Jamin, 26, pihalle ohjelmasta.

– Oon tullut epäasiallisia kommentteja, mitkä ei ole tehneet meidän oloa mukavaksi, Viivi kertoo perusteluiksi.

Jami tilitti sen jälkeen kameroille, että hänen suorasukainen tyylinsä ei nappaa kaikille, mutta kyse taisi olla oikeasti vain siitä, että ”tytöt eivät kestäneet totuutta”.

Miten klassisia vähättelyn piirteitä: tytöttely ja syytös siitä, että naiset eivät vain ymmärrä miesten kertomia ”tosiasioita”.

Jemina, Siiri, Julia ja Viivi testaavat parisuhdettaan Temptation Islandilla.

Haluaisinkin toivottaa kaikki ohjelmassa asiattomuuksia laukoneet sinkkumiehet tervetulleeksi 2020-luvulle: tapa, jolla olette puhuneet naisista, ei ole ok. Ikävämpää siitä tekee ainoastaan se, että olette olleet valmiita sanomaan asiat tv-kameroille yhdessä Suomen suosituimmassa tv-ohjelmassa.

Olen pahoillani varattujen naisten puolesta. He ovat tulleet julkisuuteen erittäin nuorina ja joutuvat kohtaamaan heti kättelyssä vähättelyä, seksualisointia ja asiattomia kommentteja.

Hyvä tv-viihde voi koetella katsojan rajoja, mutta kun sarjan fanikin voi pahoin, on joku raja ylitetty. Jos suunta on tämä, minun ja monen muun tiivis suhde tähän ohjelmaan saattaa olla tiensä päässä.

Temptation Island Suomi Nelosella keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.