Megatähden asumoka: Iltapuku oli niin paljastava, että laulaja joutui pitelemään itseään pepusta

Leigh-Anne Pinnock säväytti elokuvan ensi-illassa mustassa iltapuvussa.

BRITTIEN X Factorista pinnalle ponnistanut laulaja Leigh-Anne Pinnock, 30, tunnetaan upean lauluäänensä lisäksi erikoisista gaala-asuistaan, joilla hän onnistuu kääntämään katseita kerta toisensa jälkeen.

Tiistai-iltana Pinnock edusti elokuvan ensi-illassa mustassa iltapuvussa, joka sivuhalkiot tulivat niin korkealle, että ne paljastivat laulajan alaraajat lantiota myöten.

Vaikka asu oli näyttävä, punaisella matolla otetuista kuvista käy ilmi, että sen haastava leikkaus aiheutti käyttäjälleen hankaluuksia. Osassa kuvista Pinnock pitää iltapuvustaan kiinni todennäköisesti estääkseen sen, ettei hänen takamuksensa vilkkuisi muulle juhlakansalle.

Daily Mailin julkaisemalla videolla näkyy, kuinka Pinnock myös varmistelee asunsa paikallaan pysymistä. Mustaan tekonahka-asuunsa Pinnock oli yhdistänyt näyttävät piikkikorot.

Brittilehden mukaan lokakuussa äidiksi tullut Pinnock ei kuitenkaan antanut hankalan asunsa häiritä juhlintaa sen suuremmin, vaan hymyili kameroille leveästi koko illan.

Pinnockin seuralaisena nähtiin hänen puolisonsa jalkapalloilija Andre Gray. Pariskunta on ollut kihloissa kohta muutaman vuoden ajan. Heille syntyi vastikään kaksoset.

Leigh-Anne Pinnock on kotimaassaan Britanniassa todella suosittu ja hänellä on Instagramissa peräti kahdeksan miljoonaa seuraajaa.

Pinnock nousi supertähdeksi Little Mix -yhtyeensä kautta, joka voitti X Factorin kahdeksannen tuotantokauden vuonna 2011. Bändiin kuuluu Pinnockin lisäksi kolme naista: Perrie Edwards, Jesy Nelson ja Jade Thirlwall.

Tyttöbändi tunnetaan erityisesti näyttävistä esiintymisasuistaan ja rohkeista esiintymistansseistaan. Pitkään julkisuudessa viihtynyt Pinnock on ottanut aiemmin kantaa ulkonäköön ja nuorten kokemiin paineisiin.

– Uskon, että meillä on valtava vastuu Little Mixissä, Pinnock on pohtinut haastatteluissa.

