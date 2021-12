Kohuissa rypenyt ysäritähti meni kihloihin ja sai lapsen – suhde päättyi riitaisaan eroon vain viikkoa myöhemmin

90-luvun teini-idoli Aaron Carterista tuli viikko sitten isä. Perheonni loppui kuitenkin lyhyeen.

Aaron Carter on rypenyt viime vuodet kohujen keskellä.

Laulaja ja entinen lapsitähti Aaron Carter, 33, sai viikko sitten vauvan kumppaninsa Melanie Martinin, 29, kanssa. Lapsi on parin ensimmäinen. Vauva-arki ei kuitenkaan lähtenyt sujumaan odotetulla tavalla, sillä pari päätyi eroon vain viikon kuluttua pienokaisen syntymästä.

Carter kertoi suhteen päättymisestä sosiaalisessa mediassa.

Carterin twiitin mukaan eron takaa löytyy kaksi henkilöä: hänen kumppani Melanie sekä sisko Angela, jota laulaja syyttää hänen ”perheensä pilaamisesta”. Somekeskustelun perusteella eron taustalla on mutkikas perheriita, johon liittyy muun muassa ”suuri valhe” sekä väitteitä oikeuskäsittelystä.

Toisessa twiitissä Carter totesi kryptisesti, että hänen kihlattunsa teki jotain anteeksiantamatonta. Carter ei kuitenkaan erittele, millaisesta petoksesta on kyse.

– Hän oli varsin tietoinen minun rajoistani ja siitä, ettei hänen pitäis puhua tietyille perheenjäsenilleni, jotka pitävät minua hulluna ja psykoottisena ihmisenä ja jopa pedofiilina, Carter kommentoi kumppaninsa tekosia Twitterissä.

Aaron Carter on kärsinyt pahasta päihderiippuvuudesta.

Samaan hengenvetoon Carter myöntää, että eroaminen vain viikkoa lapsen syntymän jälkeen on hänestä musertavaa.

– En ole koskaan tuntenut oloani näin musertuneeksi ja petetyksi. Tämä on aivan kamala tilanne erityisesti vauvan osalta, joka ei tällaista ansaitse. Nyt aion olla yksinhuoltajaisä lapselleni, kävi miten kävi, Carter tilittää.

Laulajan faneille erouutinen ei tullut suoranaisesti yllätyksenä, sillä entinen kihlapari on eronnut monta kertaa aiemminkin. Vain muutamaa päivää ennen erouutista Carter julkaisi somessa hempeitä kuvia kolmikon uudesta vauva-arjesta jouluelokuvien parissa. Carterin ja Martinin on-off-suhde on kestänyt kaikkinensa kohta kaksi vuotta.

Asiasta uutisoi Page Six.

Aaron Carter oli todellinen teini-idoli vuonna 2000.

Kohuissa rypeneelle Carterille otsikoissa oleminen on tuttua puuhaa. Backstreet Boys -tähti Nick Carterin pikkuveli Aaron Carter ponnahti julkisuuteen 90-luvulla isoveljensä vanavedessä. Sittemmin hän on ajautunut huumeiden, alkoholin ja vieroitushoitojen värittämään syöksykierteeseen.

Tähden tiedetään rypeneen rahaongelmissa pitkään. Vuonna 2013 Carter todettiin varattomaksi ja häneltä karhuttiin maksamattomia veroja yli kolmen miljoonan euron edestä.

Lue lisää: Takavuosien teini-idoli kärvistelee rahapulassa – musiikkiura vaihtui pornoon

Aaron Carterin välit sisaruksiinsa ovat olleet riitaisat jo vuosia ja kolmikon välillä tiedetään olevan paljon kitkaa. Vuonna 2019 isoveli Nick kertoi hakeneensa pikkuveljelleen lähestymiskieltoa yhdessä siskonsa Angelan kanssa.

– Pitkän harkinnan jälkeen siskoni Angela ja minä joudumme valitettavasti ilmoittamaan, että meidän täytyi hakea lähestymiskieltoa veljeämme Aaronia kohtaan, Nick kertoi.

– Aaronin käytös on ollut yhä huolestuttavampaa, ja viime aikoina hän on tunnustanut, että hän on aikeissa tappaa vaimoni ja syntymättömän lapseni, joten meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä kaikkemme suojellaksemme perhettämme.

Nick Carter muistetaan Backstreet Boys -yhtyeen jäsenenä.

Aaron Carter myönsi lähestymiskiellon mutta kielsi syytökset tappouhkauksista.

– En halua vahingoittaa ketään, varsinkaan perhettäni, hän sanoi BBC:n mukaan.

– Hyvää loppuelämää, Nick Carter. Tämä oli tässä.

Lue lisää: Backstreet Boys -laulaja Nick Carter haki veljelleen lähestymiskiellon: kohuissa ryvettynyt ex-teinitähti uhkasi tappaa isoveljensä raskaana olevan vaimon

Aaron Carter on kertonut kärsivänsä dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä, skitsofreniasta, akuutista ahdistuksesta ja maanisdepressiivisyydestä.