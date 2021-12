Lindsay Lohan meni kihloihin – isä pamautti julki mielipiteensä sulhasesta

Lindsay Lohanin sulhanen Bader Shammas ei viihdy julkisuudessa, ja hänestä tiedetään vain vähän.

Lindsay Lohan on mennyt kihloihin.

Näyttelijä Lindsay Lohan, 35, on mennyt kihloihin. Entinen lapsitähti kertoo asiasta Instagram-tilillään, jolla hän julkaisi rakkauden täyteisen kuvasarjan miehensä Bader Shammasin, 34, kanssa. Kuvissa Lohan esittelee timanttisormustaan.

– Rakkaani. Elämäni. Perheeni. Tulevaisuuteni, Lohan kirjoittaa.

Pariskunnan ystävät kertovat Page Sixille, että kosinta tapahtui viime viikolla Utahissa, jossa Lohan on kuvaamassa uutta elokuvaansa.

Page Six tavoitti myös Lindsay Lohanin isän Michael Lohanin kommentoimaan tulevaa vävyään. Isän mielestä on hyvä asia, että hänen tyttärensä on löytänyt rinnalleen miehen, joka ei viihdy parrasvaloissa.

– Hän käynnistää uraansa uudelleen, ja tarvitsee hyvän ihmisen elämäänsä. Kaikki ovat onnellisia. Lindsay sai elämänsä takaisin, kun he tapasivat. Hän elää todella onnellista ja terveellistä elämää, Michael Lohan sanoo.

Lindsay Lohanin elämä on ollut päihteiden täyteinen ja rakkauselämä värikästä. 2000-luvun alussa Lohan yhdistettiin Aaron Carteriin, Backstreet Boys -yhtyeestä tunnetuksi tulleen Nick Carterin pikkuveljeen.

70’s Show -tähti Wilmer Valderrama oli Lohanin mukaan puolestaan hänen ensimmäinen poikaystävänsä.

Lohan seurusteli DJ Samantha Ronsonin kanssa vuosina 2008-2009 ja muisteli Us Weekly -lehdessä vuonna 2012 hänen ja Ronsonin kohtaamaa ikävää mediahuomiota.

– Olin tarpeeksi rohkea sanoakseni julkisesti, että tykkään tytöistä. Mitä sitten, Lohan kommentoi lehdelle.

Vuosien varrella Lohanilla on ollut useita parisuhteita. Myrskyisin niistä on ollut suhde venäläiseen liikemieheen Egor Tarabasoviin, jonka kanssa Lohan kihlautui vuonna 2016. Epävakaassa suhteessa oli useita rajuja riitoja ja lopulta Lohan purki kihlauksensa Tarabasoviin tämän väkivaltaisuuden vuoksi.

Lindsay Lohan erosi liikemies Egor Tarabasovista vuonna 2016.

Michael Lohan kommentoi Page Sixille myös tyttärensä ex-miehiä. Hän kertoo pitäneensä Wilmer Valderramasta, mutta olevansa tyytyväinen, että Lindsay on päässyt pois ”Aaron Carterin maailmasta”. Hän myös huomauttaa, ettei Egor Tarabasov ollut ”paras mahdollinen tyyppi”.

Nykyiseen sulhaseen Lohan kertoo sen sijaan olevansa tyytyväinen ja odottavansa innolla, että pääsee saattamaan tyttärensä alttarille, vaikka hääpäivää ei vielä ole päätetty.

– Heidän silmistään näkee, kuinka paljon he rakastavat toisiaan. En ole koskaan nähnyt Lindsay’a niin rakastuneena. Välitän vain siitä, että hän on tavallinen tyyppi. Tiedän, että Lindsay haaveilee lapsista, hän on uskomaton lasten kanssa.

2000-luvun alussa Lohan tähditti muun muassa suosittuja elokuvia Perjantai on pahin ja Mean Girls.

Lohanin tuore kihlattu Bader Shammas ei viihdy julkisuudessa, ja hänestä tiedetään vain vähän. Hän työskentelee johtajana Credit Suisse -pankissa Arabiemiraateissa, ja on opiskellut liiketaloutta ja tekniikkaa Floridassa kahdessa eri yliopistossa.

Page Sixin tietojen mukaan pari on seurustellut kolmen vuoden ajan. Lohan on pitänyt hänet visusti poissa julkisuudesta, eikä häntä ole esimerkiksi nähty Lohanin sosiaalisen median tileillä. Helmikuussa Lohan julkaisi Shammasista kuvan Instagram-tilillään kuvatekstin ”poikaystävä” kera, mutta poisti julkaisun myöhemmin.

– Lindsay halusi olla hyvin varovainen ja vaalia Baderin perheen yksityisyyttä, jotta nämä eivät pahastuisi, ystäväpiiristä kerrotaan.

Page Sixin tietojen mukaan Shammasin suku on arvovaltainen, ja he ovat Kuwaitin ensimmäisiä kristittyjä sukuja. Lohanin ja Shammasin kerrotaan suunnittelevan kirkkohäitä.