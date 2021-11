Renaz Ebrahimi palasi julkisuuteen Sannikka-kohun jälkeen – kommentoi asiaa Ylellä: ”Haluan pitää jatkossakin ääntä”

Kohun silmään joutunut toimittaja Renaz Ebrahimi puhui asiasta YleX:llä omassa ohjelmassaan.

Toimittaja Renaz Ebrahimi palasi ensimmäistä kertaa julkisuuteen reilun viikon takaisen Marja Sannikka -ohjelmasta nousseen kohun jälkeen. Ebrahimi juontaa kerran viikossa YleX:llä Yeboyah, Renaz ja Wekesa – Uusimmat rytmit -ohjelmaa yhdessä DJ-artistien Yeboyahin (Rebekka Kuukka) ja Wekesan (Sophia Wekesa) kanssa.

Viime tiistaina ohjelma peruttiin ja korvattiin uusinnalla. Nyt kaikki kolme olivat studiossa ja Ebrahimi kertoi, millaista elämä kohun keskellä on ollut. Kohuun johtaneita tapahtumia he eivät käsitelleet.

– Nyt menee ihan hyvin. Suurin myrsky on takanapäin, toivottavasti. Vihapuheen määrä, mitä tällä hetkellä tulee, ei ole läheskään sama kuin viikko sitten, Ebrahimi aloitti.

Ebrahimi kertoi, ettei ollut osannut varautua tällaiseen tilanteeseen.

– Joutui vähän uudestaan miettimään, miten paljon mäkin kestän ja jaksan.

Vihapuheen lisäksi Ebrahimi kertoi saaneensa myös paljon positiivista tukea niin tutuilta kuin tuntemattomiltakin ihmisiltä.

– Ikään, sukupuoleen, ihonväriin, asuinpaikkaan katsomatta ihmiset ovat laittaneet minulle viestiä ja ymmärtäneet, halunneet ymmärtää ja halunneet oppia.

– He ovat myöskin kertoneet, että ovat käyneet vaikeita keskusteluja omassa lähipiirissään ja ovat ymmärtäneet, että haluavat jatkossa yhä enemmän käydä. Se on ollut tosi kannustavaa ja siitä on tullut olo, että tässä on jokin tarkoitus, minkä takia tämä oli kaiken arvoista.

Ebrahimi kertoi, että vaikka hän on nähnyt läheltä kohuja ja vihapuheita, ei hän silti hahmottanut, miltä tuntuu olla itse kaiken keskellä.

– Kun se osuu itselle, se on jotain ihan omaa tasoaan.

Ebrahimi sanoi olevansa huolissaan demokratian tulevaisuudesta, ja että haluaa pitää jatkossakin ääntä ja ”käyttää omia etuoikeuksiaan”.

– Opin, että tällaistahan tämä on ollut ja olemme ehkä vähän turtuneet tähän. Näin se vain menee, että jos sanot jotain asioita, joista jotkut eivät ole samaa mieltä, lopputulos on, että saat vihapuhetta tosi paljon ja sua jopa uhkaillaan, ahdistellaan ja yritetään hiljentää, Ebrahimi sanoi.

– Moni hiljentyykin. Se näkyy meillä esimerkiksi siinä, että meillä ei enää lähde politiikkaan niin paljon nuoria naisia, varsinkaan vähemmistöryhmistä tulevia naisia. Se vaikuttaa suoraan meidän demokratiaan ja siihen, että monet eivät enää halua julkisesti puhua tärkeistä asioista. Tämän takia ainakin haluan pitää jatkossakin ääntä, ja käyttää mun omia etuoikeuksiani, tilaani ja valtaani puhua näistä tärkeistä asioista, hän jatkoi.

Kohu sai alkunsa perjantaina 19. marraskuuta esitetystä Marja Sannikan juontamasta ohjelmasta, jossa Ebrahimi ja professori Esko Valtaoja ottivat sanallisesti yhteen. Jakson teemana olivat rasismi, woke- ja cancel-kulttuurit ja yhteiskunnan valtarakenteet.

Lue lisää: Marja Sannikan ohjelmassa täysi rähäkkä: Esko Valtaoja käytti N-sanaa kahdesti, Renaz Ebrahimille turvaton olo

Vastakkaisia mielipiteitä edustavien Ebrahimin ja Valtaojan keskustelu äityi riidaksi, kun Valtaoja käytti omassa puheenvuorossaan kahdesti n-sanaa. Ebrahimi kiihtyi Valtaojan puheista.

– Tää on ensinnäkin ihan järkyttävää, että mä olen tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen ruskean ihmisen vieressä kaksi kertaa käyttää tuota N-sanaa niin kuin ihan tahallaan. Tämä on musta ensinnäkin todella epämukava, epäsensitiivinen ja turvaton tila tällä hetkellä. On tosi ikävää, että mä olen tässä tilassa ja joudun tähän keskusteluun tällä tavalla, Ebrahimi sanoi.

Valtaoja puolustautui sanomalla, että on ”koko pienen ikänsä” yrittänyt pelastaa maailmaa. Esimerkkeinä hän mainitsee tutkivan työnsä ja erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin osallistumisen.

– Koitan vain korostaa, että tärkeintä ei ole sanat joita käytetään, vaan miten niitä käytetään, ja aktiiviset teot, hän jatkoi.

Myöhemmin Valtaoja kommentoi asiaa Ilta-Sanomille tarkemmin.

– Koen hyvin selkeästi, että hän ei edes halunnut ymmärtää oikein. Se on tämän woke-kulttuurin selkeä puoli, että jos käytetään jotain sanaa, joka ei ole poliittisesti korrekti, niin automaattisesti painetaan nappulaa ja suututaan, Valtaoja sanoi.

– Minä en ole ikinä käyttänyt tuota sanaa toiselle ihmiselle osoitettuna. Jos olisin tehnyt niin, minulla olisi todellakin anteeksipyynnön paikka. En ole kuitenkaan ikinä tehnyt niin, kuten ei kukaan tolkun ihminen enää vuosikymmeniin, hän jatkoi.

Lue lisää: Mitä tapahtui, kun kamerat menivät kiinni? Esko Valtaoja kertoo nyt oman näkemyksensä Sannikka-kohusta

Ohjelman vastaava tuottaja Ville Kolari kertoi Ilta-Sanomille, että ohjelman julkaisusta käytiin pitkää journalistista pohdintaa ja asiaa harkittiin tuntikausia. Lopulta ohjelma päätettiin näyttää sellaisenaan.

Lue lisää: Näin Yle kommentoi Marja Sannikan ohjelmassa nähtyä rähäkkää – julkaisua harkittiin tuntikausia