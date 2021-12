Yksinhuoltajaäiti Inka, 21, päätti esiintyä alasti tv:ssä nostaakseen esiin tärkeän asian – ”Se on täysin ok”

21-vuotiaalle Inkalle alastomuus on luonnollinen asia, johon ei tarvitse liittyä mitään seksuaalista. Hän toivoo, että Naked Attraction -sarja näyttäisi nuorille, millaisia tavalliset vartalot ovat.

21-vuotias Inka haluaa näyttää, että myös nuorilla voi olla selluliittia ja raskausarpia ja se on täysin ok.

Raumalainen Inka, 21, päätti hiljattain repäistä ja lähteä mukaan tv-ohjelmaan, jossa osallistujat ovat alasti. 2-vuotiaan pojan äiti oli katsonut brittiformaatti Naked Attractionia ja huomannut, että ohjelma nostaa esiin kehopositiivisuutta ja rikkoo tabuja alastomuuden ympäriltä.

Aihe on Inkalle tärkeä, sillä hän huomasi raskauden aikana kehossaan muutoksia, jotka tuntuivat aluksi vaikeilta.

– Raskauden jälkeen oli iso shokki se, miten paljon se muutti kehoani. Vei oman aikaansa tottua siihen, mutta nykyään olen ihan fine raskausarpieni, selluliittini ja muun tuollaisen kanssa.

Naked Atrraction Suomi -sarjan toisella kaudella nähdään 20–60-vuotiaita tavallisia suomalaisia, jotka etsivät deittikumppania alasti. Inka on yksi heistä ja hän toivoo näyttävänsä omalla esimerkillään, etteivät somessa nähtävät täydellisen oloiset vartalot ole totta.

– Nykyään nuorilla on tosi paljon ulkonäköpaineita ja sosiaalinen media heittää vielä bensaa liekkeihin. Halusin näyttää, että nuorilla voi olla raskausarpia ja selluliittia ja se on täysin ok.

Asiakaspalvelualalla työskentelevä Inka lähti mukaan ohjelmaan myös ylittääkseen itsensä. Häntä kiehtoi ohjelmassa se, että potentiaaliset deittikumppanit tavataan kaikista aidoimmillaan, ilman vaatteiden ja muiden asioiden tuomia vaikutuksia.

– Alastomuus ei ollut minulle iso kynnys. Se on ollut minulle aina tosi luonnollista, eikä siihen tarvitse liittyä mitään seksuaalista.

– Se, että tapaa ihmisen ihan täysin paljaana ilman mitään suojamuureja oli todella mielenkiintoista.

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström (oik.) juontaa Naked Attraction -sarjaa. Inkan (vas.) mukaan sarjaan osallistuminen oli hyvin voimaannuttava kokemus.

Silti alasti tv-kameroiden edessä oleminen jännitti. Inka pelkäsi etenkin sitä, mitä tapahtuu, jos hänen jännityksensä ”menee yli”.

– Minua jännitti se, että jos jännitän liikaa enkä saa mitään sanaa suustani ja olen vaan ihan, että ”vau”.

– Onneksi se jännitys lähti tosi nopeasti pois siinä kuvaustilanteessa.

Inkaa viehättävät erityisesti miehekkäät, leveäharteiset ja tatuoidut miehet, jotka ovat positiivisia ja joilla on pilkettä silmäkulmassa. Naked Attractionissa hän sai eteensä viisi alastonta miestä kopeissa, joiden etuseinää nostettiin vähitellen niin, että miesten vartaloista paljastui lisää.

– Se oli tosi kiehtovaa ja tuli sellainen vau-fiilis siitä, että myös muut olivat lähteneet mukaan siihen ja seisoivat siellä alasti, Inka kertoo.

Sarjaan osallistuminen oli Inkalle lopulta hyvin voimaannuttava kokemus. Hän koki ylittäneensä itsensä ja saavuttaneensa sen, mitä lähti hakemaan.

Jälkikäteen hän on tyytyväinen, ettei välittänyt muiden ihmisten mielipiteistä, vaan lähti rohkeasti kokeilemaan uutta ja erilaista tapaa deittailla.

– Kyllä se kävi mielessä, että mitäköhän muut ajattelee, mutta loppupeleissä minua ei oikeastaan kiinnosta, mitä muut ajattelevat asiasta.

– Tiesin onneksi jo etukäteen, että perheeni ajattelee vain hyvää asiasta ja läheiseni ovat kannustavia ja ylpeitä siitä, että tein sen.

