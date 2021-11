Kapellimestarin härski kommentti sai ansionsa mukaan.

Oopperalaulaja Karita Mattila, 61, tunnetaan kauniin sopraanonsa lisäksi suorapuheisuudestaan, jota hän ei yritä piilotella ainakaan sosiaalisessa mediassa.

Tuoreessa Twitter-julkaisussaan Mattila innostuu kehumaan ”kaunispakaraista erotuomaria”, jonka hän näki televisiossa näytetyssä korispelissä. Ennen kuin kukaan ehtii moittia Mattilaa ronskista kielenkäytöstään, hän alkaa verrata kommenttiaan erääseen kohtaamiseen.

– Okay. Jos haastatte nyt mut ”epäsopivasta” kommentista, niin puolustaudun: Kapellimestari sanoo hississä päin mun naamaa matkalla estradille: best tits in the business (alan parhaat tissit).

– Kumpi on pahempi? Mattila kysyy.

Mattilan omasta mielestä hänen kehunsa kalpenee kapellimestarin törkeydelle, joka tuli väärään aikaan ja väärässä paikassa. Erityisen epämukavan tilanteesta teki se, että hissi oli täynnä muita ihmisiä. Laulaja jatkoi keskustelua aiheesta vielä twiittinsä kommenteissa.

– Otan tuon kohteliaisuuden vastaan lakanoiden välissä, Mattila kuittaa.

Mattilan twiitti herätti vilkkaan keskustelun siitä, miten muita ihmisiä saa kehua vai saako ollenkaan. Valtaosan mielestä kapellimestarin kommentti oli täysin asiaton.

– Kyseinen päin naamaa sanottu kommentti on toki sopimatonta. Muotojen ihailu etänä on aivan ok. Siksi vain omassa yksinäisyydessäni huokailen sinun kuviesi tähden, joku summaa.

Karita Mattila on kertonut joutuneensa ahdistelun kohteeksi aiemminkin. Taannoin Mattila julkaisi omalla Twitter-tilillään päivityksen, jossa hän kertoi niin ikään tuntemattoman miehen hänelle lähettämästä viestistä.

Mattila kuvaili saaneensa viestin kolmekymppiseltä mieheltä, jolla oli laulajalle varsin suora ehdotus.

– Tarjosi tapaamista, seuraa, seksiä. Kehui omaavansa kokemusta ”vanhojen naisten” kanssa, ja mainosti viimeksi mainitun siksi olevan ”erityisen hyvää”, Mattila kertoi.

Samana keväänä Mattila julkaisi Twitterissä bikinikuvan. Sitäkin kommentointiin tökerösti.

– Mies kommentoi kuvaani: ”a bit of a saucy photo”, Mattila kertoi.

Laulaja ei kuitenkaan jäänyt kommentin edessä sanattomaksi, vaan vastasi kipakasti takaisin arvostelijalleen.

– Minun tulkintani: siis missit ja mallit ja nuoret naiset saavat poseerata bikineissä, mutta minunlaiseni tavallisen ja ”epätäydellisen” näköinen iäkkäämpi nainen ei saa. H***ta p**ka. Blokkasin tyypin, Mattila täräytti.