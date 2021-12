Fysiikkaa opiskeleva Johannes, 22, riisuutuu tv:ssä alasti löytääkseen rakkauden – äiti meni tolaltaan, kun kuuli poikansa aikeista

22-vuotias Johannes uskoo, että kohua herättänyt Naked Attraction ohjelma voi auttaa rikkomaan tabuja alastomuuden ja seksuaalisuuden ympäriltä.

Fysiikkaa opiskeleva Johannes on sinut kehonsa kanssa, eikä alastomuus ole hänelle ongelma.

Naked Attraction Suomi -sarjan toisella tuotantokaudella nähdään, miten tavalliset suomalaiset valitsevat deittikumppanin alastomien, tuntemattomien ihmisten joukosta. Sarjan päähenkilöt kohtaavat kukin viisi alastonta ihmistä tv-studiossa, riisuutuvat myös itse ja valitsevat potentiaalisen kumppanin pelkän näkemänsä perusteella.

Yksi sarjaan osallistuvista on fysiikkaa Helsingin yliopistossa opiskeleva, 22-vuotias Johannes. Hänelle deittikumppanin etsiminen alasti tv:ssä oli hieno kokemus, jonka avulla hän toivoo edistävänsä kehopositiivisuutta ja itselleen tärkeitä arvoja.

Johannes kokee, että seksuaalisuuteen ja alastomuuteen liittyy edelleen paljon tabuja, joita ohjelma voi rikkoa.

– Minusta on tosi hyvä, että lähdetään purkamaan niitä tabuja. Minulle liberaalius, feminismi ja seksuaalinen tasa-arvo ovat todella tärkeitä asioita ja arvoja, Johannes kertoo.

Johannes päätti lähteä mukaan Naked Attractioniin pian sen jälkeen, kun hänen pitkä parisuhteensa päättyi. Hän kaipasi elämäänsä uusia tuulia, ja deittiohjelmaan osallistuminen tuntui sopivalta haasteelta.

– Olin juuri eronnut tyttöystävästäni ja olin vähän masentunut ja romuna siitä. Se ei ollut mitenkään ikävä ero, mutta kuitenkin se oli surullista.

Oman houkutuksensa osallistumiselle loi myös se, että korona-aikana muun muassa kaikki yliopiston tapahtumat oli peruttu, eikä mahdollisuuksia uusien ihmisten kohtaamiselle juuri ollut.

– Kun en ollut missään deittiohjelmassa aiemmin ollut, niin mikäs siinä, testiin vaan.

Naked Attractionia juontaa erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström. Hän esittää osallistujille kysymyksiä heidän mieltymyksistään ja edessä seisovien ihmisten kehoista.

Vaikka päätös ohjelmaan osallistumisesta oli Johannekselle helppo, harkitsi hän silti tarkkaan sen vaikutuksia elämäänsä. Hän pohti sitä, miten potentiaaliset työnantajat tai läheiset voisivat suhtautua asiaan, mutta tajusi nopeasti, ettei halunnut antaa muiden mielipiteiden vaikuttaa päätökseensä.

– Tulin siihen lopputulokseen, etten tahdo olla tekemisissä sellaisten ihmisten tai firmojen kanssa, joille tuo on ongelma. Se on niin tärkeä arvo minulle, enkä halua lähteä tinkimään siitä minkään ulkopuolisen tahon tähden.

Suurin osa Johanneksen läheisistä suhtautui ohjelmaan osallistumiseen hyvin. Hänen äitiään ajatus kuitenkin hirvitti aluksi.

– Äitini oli kaikista eniten peloissaan, että mitä jos minua aletaan kiusaamaan sen takia.

Johanneksen mukaan äiti kuitenkin rauhoittui lopulta ja suhtautui asiaan hyvin.

Alasti tv:ssä esiintyminen ei ollut Johannekselle itselleen ongelma. Hän kertoo suhtautuvansa alastomaan ihmiskehoon hyvin mutkattomasti, oli kyse sitten hänestä itsestään tai toisesta ihmisestä.

– Alastomuus on mulle täysin normaali asia. Ihoahan siinä vain on ja se on täysin luonnollinen ilmentymisasu ihmisille. Vaatteet ovat keinotekoisia konstruktioita.

Johannes etsi tv:ssä deittikumppanikseen itsevarmaa ihmistä. Hän kertoo viehättyvänsä sekä naisista että miehistä, mutta elämänkumppanikseen hän etsii naista.

– Pidän sellaisista ihmisistä, jotka ovat itsevarmoja sekä henkisen että fyysisen olemuksensa kanssa ja jotka kantavat itseään ylpeästi. Tärkeää on itsevarmuus, itseluottamus ja se, että itse pitää itseään kauniina ja viihtyy omassa kropassaan.

Johannes uskoo, että alastomasta deittiohjelmasta voi löytää rakkauden.

Naked Attractionin formaattiin kuuluu, että jakson päähenkilö kommentoi edessään seisovien ihmisten vartaloita kunnioittavaan sävyyn. Johannekselle alastomien naisten kehoista puhuminen oli hyvin luonnollista.

– Koska mulle alastomuus itsessään ei ole mitenkään ihmeellistä, tuntui se yhtä luonnolliselta kuin vaikka kuvailla jonkun vaatetusta. Kerroin vaikka, että minkälaiset nännipihat jollain on. Keskityin vaan siihen anatomian kuvailuun.

Ohjelman katsojille Johanneksella on selkeä viesti: kannattaa heittäytyä ja lähteä mukaan, jos yhtään siltä tuntuu. Hän kokee ohjelman olleen ainoastaan positiivinen kokemus.

– Jonkin verran yllätti se, että tätä ohjelmaa jotkut ovat pitäneet niinkin kohahduttavana. Sitä ajattelisi, että suomalaisessa yhteiskunnassa alastomuus ei olisi mikään iso asia, kun miettii vaikka meidän saunakulttuuria.

Naked Attraction Suomi discovery+ -palvelussa 3.12. alkaen.