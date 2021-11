Lehtiväitteiden mukaan ruhtinatar Charlene on ollut onneton jo hyvin pitkään.

Monacon ruhtinatar Charlenen, 43, hyvinvointi on herättänyt huolta siitä saakka, kun hänen kerrottiin sairastuneen vaikeaan korva- ja nielutulehdukseen Etelä-Afrikan matkallaan viime keväänä.

Kansalaisten epätoivo kasvoi entisestään, kun yli puoli vuotta myöhemmin Monacoon palasi riutuneen oloinen ruhtinatar, joka passitettiin saman tien hoitolaitokseen toipumaan.

Monacon kuninkaallisten historiaan ja sielunelämään perehtyneet kansainväliset viihdejulkaisut ovat nyt sitä mieltä, että Charlenen kunnon romahtaminen on vain jäävuoren huippu sille, ettei ruhtinatar ole ollut oikeasti onnellinen moniin vuosiin.

Asian vahvistaa The Daily Beast -lehdelle useampi henkilö, joista yksi muisteli karmeaa lounashetkeä ruhtinasparin luona monia vuosia sitten. Lähde kertoi lehdelle, kuinka Charlene itkeä nyyhkytti hiljaa koko kiusallisen lounaan ajan.

– Albert ei huomioinut hänen itkuaan ollenkaan. En voinut ymmärtää, miksi Charlene ei vain poistunut pöydästä. Oletan, että hän halusi muiden huomaavan epätoivonsa, lähde kertoi lehdelle.

The Daily Beastin mukaan yksi ruhtinasparin avioliittoa romuttanut tekijä on Monacon eliitti, joka ei ole koskaan täysin hyväksynyt keskiluokkaisesta perheestä tulevaa Charlenea. Lehden mukaan tähän joukkoon ovat kuuluneet myös ruhtinas Albertin siskot Caroline ja Stéphanie.

Prinsessa Carolinen uskotaan olevan osasyy Monacon ruhtinasparin epäsopuun.

Ensimmäiset huhut Charlenen kurjuudesta juontavat niinkin kauas kuin kymmenen vuoden taa, jolloin hän avioitui ruhtinas Albertin kanssa – joidenkin mielestä vastoin tahtoaan.

Sitkeiden huhujen mukaan Charlene olisi yrittänyt karata useaan otteeseen ennen naimisiinmenoa – kerran hääpukunsa sovituksessa Pariisissa, kerran Monacon Formula-kisojen tienoilla keväällä ja kolmannen kerran Nizzassa, jossa hän ehti jo ostaa lentolipun Etelä-Afrikkaan ennen kuin hovin turvamiehet pääsivät väliin.

Monen mielestä Charlene oli turhan alakuloinen tuoreeksi morsiameksi ja ruhtinattareksi.

Sekä ruhtinas Albertin lakimiehet että Charlene itse kiirehtivät aluksi jyrkästi kumoamaan ranskalaisen L'Expresse-lehden uutisen, mutta häiden jälkeen hovin virkamiehet suostuivat uutistoimisto AFP:n mukaan myöntämään, että pariskunta oli häiden alla ”kireissä tunnelmissa”.

Kriisin syynä oli tuolloin uusi isyyskanne, jonka vuoksi Albert oli joutumassa DNA-testiin. Ranskalaisen Public-lehden mukaan huhuja olisi ollut jopa kahdesta lapsesta, joista toinen olisi tuolloin ollut puolitoistavuotias italialaisnaisen poika, mikä järkytti Charlenea.

Charlene tihrusti itkua omissa häissään, eikä se näyttänyt johtuvan onnesta.

Huhujen mukaan pariskunta vietti häämatkansa ei vain eri sängyissä, mutta jopa eri hotelleissa. Vanity Fairin mukaan Albert selitti tätä ”käytännön syillä”.

Häistä uutisoinut ABC News pohti jo pian seremonian jälkeen, oliko liitto ohi jo ennen kuin oli alkanutkaan.

– Kun he (hovi) saivat hänet katoliseen kirkkoon ja naimisiin, he saivat hänet tietyllä tavalla vangiksi mitä tulee kirkkoon. Hänen on hyvin vaikea erota nyt, brittihistorioitsija Robert Lacey selitti kanavalle.

Charlene itse perusteli itkuisuuttaan The Timesille sillä, että oli ylikuormittunut kaiken tapahtuneen takia.

– Olin niin kuormittunut ja minulla oli ristiriitaisia tunteita huhujen takia. Luonnollisesti kuormituin niistä liikaa ja puhkesin itkuun. Sitten aloin itkeä uudelleen sen takia, että olin itkenyt koko maailman edessä, Charlene kommentoi.

