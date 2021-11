Varo juonipaljastuksia! Ensitreffit alttarilla –asiantuntijat kommentoivat historiallista lopputulosta

Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat Kari Kanala, Hanna Myllymaa ja Elina Tanskanen arvioivat kuluneen kauden.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa seurattiin Niinan ja Larin, Tuulan ja Miikan, Hennan ja Samin sekä Venlan ja Karlin tunteikasta matkaa aviopareina.

Ohjelmaa on kritisoitu usein siitä, että harva pari jatkaa yhdessä kuvausten jälkeen, ja vielä harvemman parin suhde on kestänyt vuotta pidempään.

Tällä kertaa suosikkisarjan kahdeksas tuotantokausi sujui menestyksekkäästi, sillä peräti kolme neljästä parista ilmoitti kuvausten aikana jatkavansa yhdessä.

– Meillä on tosi hyvä olla yhdessä, on hyvä boogie. Tämä on kyllä se nainen ja vaimo, jonka kanssa haluaa jatkaa matkaa, Lari kertoo päätösjaksossa ja Niina komppaa puolisoaan.

Niina ja Lari

Henna ja Sami ovat samoilla linjoilla.

– No, ehkä mun vastaus ei tule kenellekään yllätyksenä. Kyllä mä tahdon, Sami kertoo ohjelmassa.

Venlan ja Karlin yhteinen taival näyttää myös sujuvan, sillä pari kertoo suunnittelevansa saman katon alle muuttamista.

Vain Tuula ja Miika päättävät erota ja jatkavat vain ystävinä.

Miksi kausi oli tällä kertaa menestyksekäs?

IS kysyi asiaa ohjelman asiantuntijoilta.

– Lopputulos on mielettömän hieno juttu, Kari Kanala kertoo IS:lle.

– Olemme aina tehneet voitavamme, mutta tällä kertaa onnistuimme löytämään ihmiset, jotka sopivat tosilleen. Kaikki mukana olleet parit tekivät voimakkaasti töitä ja rakensivat suhdettaan. Se antoi heille mahdollisuuden onnistua.

– Myös tuki, jota annoimme pareille kauden aikana on ollut tärkeää ja merkityksellistä. En voi liikaa kehua uuden asiantuntijamme Hanna Myllymaan osaamista ja taitoa, Kanala kiittää.

Sami ja Henna

Elina Tanskanen kertoo, että häneltä kysyttiin edelliskauden jälkeen tekisikö hän jotain toisin tällä kertaa?

Ei tehnyt

– Isossa kuvassa en muuttanut mitään, Tanskanen kertoo IS:lle.

– Omasta näkökulmastani voin sanoa, että on toimittu samalla tavalla kuin ennenkin. Kaikki kuitenkin tietävät, että töitä tehdessä oppii koko ajan uutta ja saa uusia näkemyksiä. Emme tehneet minkäänlaisia taktiikkamuutoksia.

Tanskanen painottaa, että Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa puhutaan ensisijaisesti aina rakkaudesta ja ihmisyydestä.

– Kaikki eivät ole tietoisia, kuinka paljon tekijöitä x on olemassa, kun olemme tekemisissä ihmisyyden mysteerien kanssa. Toinen puoli on sitten ohjelman pitkä hakuprosessi. Me mietimme valintoja todella paljon, mutta isossa kuvassa teimme kaiken samalla lailla kuin ennenkin. Toki pieniä nyansseja voi aina nostaa esiin, kuten niinkin kuluneen aiheen kuin koronan vaikutus.

Karl ja Venla

Hanna Myllymaa oli Ensitreffit alttarilla -ensikertalainen.

Hän ei ota kantaa aiempiin kausiin, mutta painottaa, että tällä kertaa asiantuntijoiden tilanneherkkyys oli korkealla tasolla.

– Olimme oikeaan aikaan parien kanssa tekemisissä. Uskon, että perusteellinen työ ja parien mukana kulkeminen olivat niitä isoja tekijöitä onnistumisessa.

Myllymaa kertoi omia havaintojaan avoimesti pareille.

– Selvitin etukäteen heidän käyttäytymistään parisuhteessa ja etsin sudenkuoppia. Pyrin pitämään mielessä, mitä henkilö oli kertonut aiemmasta käyttäytymisestään parisuhteessa. Pyrimme siihen, ettei niin kävisi tällä kertaa. Nostin välillä asioita esille, että kuule, oletko huomannut?

Tuula ja Miika sekä asiantuntija Hanna Myllymaa.

Myllymaan työssä oli kaksi pääteemaa, joita hän painotti.

– Piti puhua avoimesti ja piti pitää huolta omasta ajasta. Joskus nostin näitä asioita esille havaintoina. Joskus taas kysyin henkilöltä suoraan, että muistatko ne teemat, joista puhuimme? Sen jälkeen moni totesi, että ai perhana, niin olikin, Myllymaa nauraa.

Myllymaa joutui myös miettimään, viitsiikö kaikesta sanoa.

Sanoi silti.

– Sanoin aina, että muistako hakuvaiheen, kun käsittelimme avoimuuden teemaa? Että mitäs tässä kohtaa siitä pitäisi muistaa? Tärkeintä oli kuitenkin, että kuljimme parien kanssa saman matkan aina tähän hetkeen asti.