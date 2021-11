MTV: Mikko Leppilampi ei jatka TTK-juontajana

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman pitkäaikainen juontaja Mikko Leppilampi kertoo lopettavansa pestinsä suosikkiohjelmassa.

TTK:ssa on nyt juontajanpesti auki.

Mikko Leppilampi juonsi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa kymmenen kautta.

Nyt mies on päättänyt jättää tanssiparketit taakseen.

– Minulle on tärkeää, että lopetan omin ehdoin, hymyissä suin ja kiitollisena. Kaikki toisiamme halaten, Leppilampi kertoi MTV Uutisille juuri ennen eilistä TTK-finaalia.

– En koe, että minulla on hirveästi enempää annettavana. Se on tietty juttu, mitä voit juontajana tehdä. Minun on aika antaa tilaa muille haasteille ja intohimoille.

Leppilampi kertoo keskittyvänsä jatkossa uraansa muusikkona ja näyttelijänä.