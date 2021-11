Hovissa on vain kaksi ihmistä, joiden puheluihin kuningatar Elisabet vastaa heti

Kuningatar ei lörpöttele liikoja puhelimessa.

Kuningattaren puhelin on tarkasti suojattu Britannian salaisen palvelun MI6:n toimesta, lähde kertoo.

Page Six kertoo, että kuningatar Elisabetilla on hovissa vain kaksi ihmistä, joiden soittoihin hän vastaa heti.

– Kuningattaren puhelut rajoittuvat hyvin pitkälle näihin kahteen ihmiseen. Hän käyttää Samsungin puhelinta, johon on asennettu kaikki mahdolliset salausohjelmat, hovitoimittaja Jonathan Sacerdoti kertoo podcastissaan.

– Kuningatar puhuu puhelimessa lähinnä tyttärensä, prinsessa Annen ja The Royal Ascot -laukkakilpailun kilpailupäällikkö John Warrenin kanssa.

Ascotin hevostapahtuma on kuninkaallinen suurtapahtuma, jonne brittiläinen seurapiirikerma saapuu vuosittain edustamaan.

Kuningatar Elisabet ja Cornwallin herttuatar Camilla Ascotin laukkakilpailuissa vuonna 2019.

Tapahtuma on myös kuningattarelle tärkeä, ja hän saapuu paikalle usein hevoskärryillä kuninkaallisessa saattueessa näyttävä hattu päässään ja seuraa jännittyneenä omien hevostensa menestymistä.

– Hänellä on hevosia kisassa. Hevoskilpailut tarjoavat fanaattiselle hevosurheilun seuraajana tunnetulle kuningattarelle kunnon irtioton, kilpailupäällikkö Warren kertoi viime kesäkuussa.

KUNINGATTAREN rakkaus hevosurheiluun on ollut selvää jo hänen lapsuudestaan asti.

Elisabet on tottunut hevosiin, ja hän on osallistunut niiden jalostamiseen ja kasvattamiseen ahkerasti. Lehtitietojen mukaan kuningatar on käynyt ensimmäisillä ratsastustunneillaan vain neljän vuoden iässä.