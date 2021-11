BB-Anssi asuu 2600 asukkaan pikkukylässä keskellä metsää, mutta on luonut huikean uran – näin Big Brother muutti miehen ajattelua

BB-Anssi kertoo, miksi halusi osallistua Big Brotheriin, vaikka on jo omassa ”lajissaan” hyvin menestynyt.

31-vuotias Anssi Huovinen oli yksi sunnuntaina päättyneen Big Brother -kauden omaperäisimmistä asukkaista.

Anssi pelaa ammatikseen netissä videopelejä ja striimaa niitä Twitchiin. Monet tuntevatkin hänet paremmin joko Andyna tai Andypyrona.

Lisäksi hän on kahden pienen lapsen isä, joka asuu perheensä kanssa Utajärvellä. Se on vain 2600 asukkaan pikkukylä, joka sijaitsee yli seitsemän tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

– Se on sellainen hyvin iso metsä, jossa on pari kauppaa ja kaksi risteystä. Pieni ja rauhallinen mesta, Anssi kuvailee virnistäen.

– Siellä on tottunut, että ihmiset tulevat juttelemaan ja kaikki tuntevat kaikki.

Nyt Anssi on viettänyt viimeiset kaksitoista viikkoa varsin toisenlaisissa olosuhteissa. Big Brotherissa eletään tiiviisti yhdessä muiden asukkaiden kanssa kameroiden kuvatessa 24 tuntia vuorokaudessa.

BB-talossa asuessa tuli kova ikävä puolisoa ja pariskunnan 5- ja 9-vuotiaita lapsia. Perhe matkusti Anssia vastaan Helsinkiin.

– Yhtään puhelua ei ole tarvinnut soittaa BB:n jälkeen. Kävin jo aamulla herättämässä lapset. He ovat olleet aamusta iltaan aivan täpinöissään. Kävin heidän kanssaan yhdessä aamupalalla, Anssi kertoo onnellisena.

Anssi jäi BB:ssä neljännelle sijalle. Hän ei ole tulokseen lainkaan pettynyt. Voittorahat hän olisi alun perinkin käyttänyt lasten ja nuorten hyväksi.

– Lähdin hakemaan BB:hen ihan ex tempore. Heitin hakemuksen ja minuun otettiin yhteyttä. Sitten alkoi haastattelurundi. Puolen vuoden aikana ehdin ajatella, että jos pääsen tässä pitkälle, niin tämä voi tehdä hyvää. Pääsen tekemään jotain muutakin kuin pelkkää pelien striimausta. Media-ala on aina kiinnostanut minua.

– Viimeisellä viikolla ehdin jo ajatella, että ei vitsi, kestänköhän sitä. Onneksi kuitenkin vedin tämän loppuun asti kunnolla.

Anssin nuoruus oli haasteellinen. Hän vietti aikaa perhekodeissa, ja hän on aiemmin kertonut aloittaneensa varastelun 6-vuotiaana ja tehneensä ensimmäiset murrot ollessaan kahdeksan.

– Olen tähän ikään mennessä ehtinyt kokea aika paljon asioita verrattuna moneen muuhun. Se näkyy vieläkin minussa, että missä olen varttunut, hän toteaa.

– Tuo BB:hän oli aika laitoselämää. Yritin asennoitua siihen, että näin se homma menee ja puuro syödään vikisemättä. Piti unohtaa se vapaaehtoisuus ihan kokonaan. Kolme kuukautta oli lyhyt aika verrattuna kolmeentoista vuoteen laitosympäristössä.

AndyPyrolla on Twitchissä yli 264 000 seuraajaa ja hänen videoitaan on katsottu somessa useita kymmeniä miljoonia kertoja. Työ menestyvänä pelistriimaajana on ammatti, johon kykenee Suomessa vain kourallinen ihmisiä, ja Anssi on yksi heistä.

Tavallisena arkipäivänään hän herää ”silloin kun huvittaa”, laittaa tietokoneensa päälle ja juttelee kaikessa rauhassa seuraajilleen silloin kun lapset ovat päiväkodissa. Välillä työpäivät ovat olleet kaksitoistatuntisia.

Menestyksellä on ollut kääntöpuoli. Hän kertoo kuluttaneensa itsensä kunnianhimollaan loppuun tekemällä liikaa töitä.

– Jos nauttii työstään paljon, ei huomaa, mitä se sakottaa. Ei huomaa, mistä ja keneltä se on poissa. Ei se pankkitilin saldo tuo sitä hymyä lasten kasvoille, minkä haluaisi saada heiltä.

BB-kokemus oli hänelle sopiva irtiotto, joka onnistui jopa muuttamaan hänen ajatuksiaan työmäärään liittyen.

– Olen monesti sanonut, että suomalainen tyytyy liian vähään. Tuon reissun jälkeen on ollut sellainen fiilis, että välillä pitäisikin tyytyä siihen mitä on, eikä aina vain haluta lisää jotain.

