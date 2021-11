Isäpuoli Santeri, 29, avasi tv:n ja järkyttyi – lasten suosikkiohjelmassa seikkaili härski yksityiskohta

Disney+ -palvelussa nähtävän Timonin ja Pumban jaksot on nimetty erikoisella tavalla.

Afrikan savanneilta tuttu kaksikko Timon ja Pumba muistetaan alunperin Disneyn klassikkoelokuvasta Leijonakuningas, jonka myötä sivuhahmoista tuli niin suosittuja, että ne saivat lopulta oman ohjelmansa. Timon ja Pumba -piirrossarjaa esitettiin 90-luvun lopulla niin Maikkarilla kuin Nelosellakin.

Sen myötä kun iso osa lastenohjelmistakin on siirtynyt suoratoistopalveluiden ihmeelliseen maailmaan, Timonin ja Pumban toilailuja on voinut seurata verrattain uudessa Disney+ -palvelussa.

Timon ja Pumba muistetaan mieleenpainuvasta iskulauseestaan Hakuna Matata.

Kun puhutaan isosta maailmanlaajuisesta palvelusta, jota tuotetaan monilla eri kielillä, on sanomattakin selvää, että käännöstyö aiheuttaa joskus päänvaivaa. Joskus taas koko homma menee pahemman kerran pieleen.

IS:n lukijat ovat kiinnittäneet huomiota Timon ja Pumba -jaksojen erikoisiin nimiin Disney+ -palvelussa. Ohjelmistosta löytyy muun muassa jakso nimeltään Porno Majavan Tukkimaa.

Palvelu ei mitä ilmeisemmin tunnista kaikkia suomenkielisiä kirjaimia, sillä osa jaksojen nimistä on silkkaa siansaksaa. Yksi jaksoista on nimeltään Pilan påiten ja toinen H8lynblyå. Kolmas taas Puunsybjåtikka, millä todennäköisesti tarkoitetaan puunsyöjätikkaa.

Ohjelmasta on katsottavissa yhteensä kolme tuotantokautta, joista kahden ensimmäisen jaksot on nimetty kummasti. Kolmannen kauden jaksojen nimet on jätetty suosiolla englanninkielelle.

Jaksojen nimet saivat tv-katsojat hieraisemaan silmiään.

Yksi jaksoa kummastelleista Disney+ -asiakkaista on 29-vuotias Santeri. Santerilla ei ole omia lapsia, mutta heidän taloudessaan on lastenohjelmia tarjoava palvelu puolison tytärtä varten.

– Selailin, että mitä sieltä löytyy, kun huomasin nämä vähän erikoiset suomennokset. Tajusin pian, etteivät jaksojen nimet olleet ihan sellaisia kuin niiden olisi pitänyt olla, Santeri kertoo.

Kun Santeri törmäsi jaksoon pornomajavasta, häntä alkoi hieman huvittaa. Pian hän kuitenkin vakavoitui ja totesi, ettei tällainen ole sopivaa lapsille tarjottavassa sisällössä.

– Se oli ensin ihan ilahduttavaa, mutta en kyllä suosittelisi tällaisia jaksoja lasten silmille.

IS yritti tavoitella Disney+ -palvelun väkeä kommentoimaan asiaa, mutta ei ole toistaiseksi saanut sieltä vastausta.