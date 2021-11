Erna Huskolta itkuinen tilitys kameralle – sanoo suorat sanat eroon päättyneestä suhteestaan

Erna Husko kyynelehtii kameralle Fitnesspäiväkirja-sarjassa suhteensa kariuduttua. – En halua tätä tunnetta kenellekään, sometähti sanoo itkien.

Tällä viikolla Fitnesspäiväkirja 2022 -sarjassa nähdään jälleen suuria tunteita. Erna Huskolla, 24, on takanaan haastava vuosi, ja nyt kaiken lisäksi parisuhde on päättynyt eroon.

Erna kertoo olleensa itse aiemmin huono ja petollinen ihminen suhteissaan, mutta nyt sama on sattunut omalle kohdalle, mikä tuntuu pahalta.

Tiistaina ilmestyvässä 11. jaksossa Erna kuvaa saamaansa vaaleanpunaista kukkakimppua. Kimppu ei ole ollut mieluinen yllätys.

– Voiko nämä heittää suoraan roskiin? Mä en nyt mitään kukkasia halua, Erna tilittää.

Itkuinen Erna kertoo kameralle, että hän on aiemmin käyttäytynyt huonosti suhteissaan, mutta sama käytös häntä kohtaan tuntuu iskulta vasten kasvoja.

– Olen ollut itse ihminen, joka on salaillut viestejä ja ollut todella huono ihminen suhteissa. Ja valehdellut asioista, Erna myöntää.

– Nyt kun se tapahtuu mulle, niin tiedän miltä se tuntuu. Se tuntuu tosi ikävältä, Erna sanoo kyyneleitään pyyhkien.

Kyynelehtivä Erna toteaa, ettei hän halua vastaavaa tunnetta kenellekään.

– En halua tätä tunnetta kenellekään. En ole todellakaan ollut täydellinen ihminen. Olen oppinut tänä vuonna olemaan luotettavin, aidoin ja rehellisin ihminen suhteissa.

– Ehkä tää on karma, hän lopulta toteaa pitkän hiljaisuuden päätteeksi.

Erna Husko nousi tunnetuksi vuonna 2017 osallistumalla Fitnessmalli 2017 -kisaan. Hän oli silloin vasta 19-vuotias. Sittemmin hänestä on tullut erittäin suosittu sometähti. Snapchatissa ja TikTokissa hänellä on yhteensä yli 3 miljoonaa seuraajaa. Nykyään Erna on yrittäjä, jonka työ pyörii liikunnan ja hyvinvoinnin ympärillä. Erna vetää suosittuja nettivalmennuksia, erityisalanaan pakarat.

Suosio näkyy myös palkkapussissa. Virolaissyntyinen Erna tienasi vuonna 2020 ansiotuloja huikeat 176 741 euroa.

Suosio ei ole ollut pelkästään positiivinen asia, vaan suosion myötä elämään on astunut monenlaisia ikäviä ilmiöitä. Erna on avautunut Fitnesspäiväkirjoissa siitä, että häneen kohdistuva huomio on laskeutunut ”törkeälle tasolle”. Hän joutuu nykyään elämään pelossa, eikä uskalla mennä yksin julkisille paikoille.

– Julkisuuden varjopuolet on niin paskaa, että niistä ei ketään puhu, ja mä en tiedä tapahtuuko sitä muille, Husko suri.

Sarjan kuudennessa jaksossa näytettiin, miten Husko ei uskalla mennä kesällä rannalle pulahtamaan uinnille. Kun hän lopulta löysi rauhallisen oloisen rannan ja meni laiturille, lähistöllä notkunut nuorisoporukka huomasi hänet ja lähti hänen peräänsä.

Lue lisää: Fitnessmalli Erna Husko, 23, kertoo tv:ssä itku silmässä ikävästä tilanteestaan – elää pelossa

Fitnesspäiväkirja 2022 discovery+-palvelu kolme jaksoa tiistaisin.