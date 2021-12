Tavalliset suomalaiset riisuutuvat kameroiden edessä ja kaikki näytetään tv:ssä – seksuaaliterapeutti Marja Kihlström paljastaa, mitä he ajattelevat jälkikäteen

Mikä saa tavallisen suomalaisen etsimään rakkautta ilman rihman tv:ssä ja millaista on tehdä deittiohjelmaa, jossa kaikki ovat alasti eikä mitään sensuroida? Naked Attraction Suomi -sarjan juontaja ja tuottaja kertovat.

Helsingin Pasilassa sijaitsevassa tv-studiossa on marraskuisena aamupäivänä koleaa, joten lämmittimet pöheltävät tilaan kuumaa ilmaa. Studiossa alkaa parin tunnin kuluttua tv-kuvaukset, joissa lämpötilan on oltava kohdillaan, sillä ihmiset ovat niissä alasti.

Studiossa kuvataan toista kautta Naked Attraction Suomi -sarjaa, jossa tavalliset suomalaiset etsivät rakkautta ilman rihman kiertämää. Discovery+-palvelussa nähtävää ohjelmaa on tehty myös muun muassa Britanniassa, Norjassa ja Tanskassa ja se on herättänyt valtavasti keskustelua.

Naked Attractionin teko on tarkasti koordinoitua, sillä deittikumppania etsivät ja potentiaaliset kumppanit eivät saa kohdata studiorakennuksen käytävillä etukäteen. Tuotantoryhmä pitää yhteyttä korvanappien avulla, joihin tulee tietoja siitä, missä kukakin liikkuu, ketkä ovat saapuneet paikalle ja mitä käytävää pitää milloinkin välttää.

Lopulta osallistujat ohjataan suureen studioon, jossa on viisi eriväristä, valaistua koppia. Jokaiseen koppiin asettuu yksi alaston ihminen ja jakson päähenkilö saapuu tarkastelemaan heitä muutaman metrin päästä. Hänen vierellään seisoo erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) ja ohjelman juontaja Marja Kihlström, joka kyselee kysymyksiä kopeissa seisovien ihmisten vartaloista ja osallistujasta itsestään.

Keskustelussa saatetaan pohtia sitä, pitääkö päähenkilö karvoituksesta, ovatko rinnat hänelle tärkeä asia tai millä sanalla hän kutsuu penistä.

Yhden jakson kuvaukset kestävät tunnin. Ne, jotka päähenkilö valitsee viimeiselle kierrokselle, viettävät koko sen ajan alasti kopeissaan. Värikkäiden laatikoiden etuseinää nostetaan kierros kierroksella niin, että päähenkilölle paljastuu lisää ihmisten vartaloista: ensin jalat, sitten keskivartalo ja lopuksi kasvot.

Jokaisen kierroksen päätteeksi päähenkilö karsii näkemänsä perusteella yhden osallistujan pois, kunnes jäljellä on enää kaksi deittikumppania. Silloin myös päähenkilön on aika riisuutua ja tehdä lopullinen valinta.

– Alastomuus koetaan usein hyvin seksuaalisena, mutta tuolla studiossa se muuttuu nopeasti tosi luonnolliseksi asiaksi. Ei siellä mietitä sitä, että tässä ollaan nyt alasti, Kihlström kertoo.

Koko Naked Attraction -sarjan kuvausryhmä on koulutettu olemaan mahdollisimman huomaamaton ja luomaan turvallisen ja hyväksyvän ympäristön studioon alasti saapuville ihmisille.

Koska Naked Attractionissa ollaan alasti, ovat sen osallistujat hyvin haavoittuvassa asemassa. Ohjelman kulisseissa tehdään kaikki mahdollinen sen eteen, että heillä olisi turvallinen olo koko ajan.

Kihlström on mukana osallistujien valintaprosessissa alusta asti ja keskustelee heidän kanssaan siitä, mitä alasti koko kansan edessä oleminen voi tarkoittaa ja millaisia asioita kuvaustilanteessa saattaa nousta pintaan.

– Varmistamme, että ihminen on henkisesti valmis siihen, että hän riisuutuu kameran edessä ja että hän on varmasti turvassa, Kihlström sanoo.

– Yksi tärkeä kysymys on, että onko sattunut elämässä jotakin eri muotoista väkivaltaa niin, että alasti muiden edessä oleminen saattaisi triggeröidä sitä.

Joskus kuvaustilanteessa voi tapahtua yllättäviä tunnereaktioita. Ohjelman tuottaja Santtu Palm kertoo, että eräs osallistuja ahdistui, kun ahtaanpaikankammo puski päälle pienessä laatikossa seisoessa. Silloin kuvaukset keskeytettiin ja tilanne rauhoitettiin.

– Onneksi meillä on terapeutti talossa omasta takaa. Otamme sen ajan, minkä tilanne vaatii ja koko työryhmämme tietää, että ei ole kiire. Jos siinä menee kolme vuotta, sitten siinä menee kolme vuotta.

– Kaikki saavat mokata ja ruveta jännittämään liikaa, ja me ymmärrämme sen.

Yleensä peliä ei kuitenkaan tarvitse viheltää poikki. Kihlstörmin mukaan alasti oleminen on monille vapauttava ja voimaannuttava kokemus, joka johtaa itsensä ylittämisen tunteeseen.

– Täällä on ollut tosi onnellisia ihmisiä kuvausten jälkeen. Yksikin herrasmies toi meille seuraavana päivänä kukkia ja pullaa, kun hän oli niin onnellinen siitä, että sai olla mukana. Osa on halunnut tulla uudelleen mukaan, ja se on ihana palaute meille.

Naked Attractioniin on pyritty löytämään mukaan mahdollisimman erilaisia, erinäköisiä ja eri-ikäisiä osallistujia. Tällä kaudella he ovat 20–60-vuotiaita ja mukana on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia sekä polyamorisessa suhteessa eläviä.

Osallistujien löytäminen ei aina ole helppoa. Joskus työnantaja tai läheinen kieltää osallistumisen, kun selviää millaisesta ohjelmasta on kyse.

– Valehtelisin, jos väittäisin, että se olisi helppoa. On päivänselvää, että tämän kaltaiseen ohjelmaan ihan kaikki eivät halua tulla, Santtu Palm sanoo.

Mikä sitten saa ihmisen esiintymään alasti tv:ssä? Palmin mukaan se on ohjelman sanoma.

– Osallistujamme haluavat viedä eteenpäin sitä ajatusta, että kaikki ovat kauniita juuri sellaisina kuin ovat. On olemassa tabuja ja ennakkoluuloja kehonkuvaan liittyen ja moni on valmis olemaan ilman rihman kiertämää rikkoakseen niitä.

Marja Kihlström myöntää, että kun hänen edessään on pelkkiä alastomia ihmisiä, tuntuu oudolta olla itse vaatteet päällä. – Siinä on tullut vähän jopa tyhmä olo, että miksi minulla on vaatteet?

Marja Kihlström uskoo, että tv-katsoja voi oppia ohjelmasta paljon. Hän on huomannut, että kun erilaisista kehoista puhuu kauniisti, voi suhtautuminen omaa kehoa kohtaan muuttua lempeämmäksi.

– Ohjelman avulla voi tajuta, että jokin sellainen asia, mistä ei ole pitänyt omassa kehossaan onkin monen ihmisen mielestä kiinnostava piirre.

– Pitää myös muistaa, että on ihan ok, että tykkäämme tietynlaisista kehoista, eikä se ole syrjivää tai väärin toista kohtaan, jos meillä on jokin mieltymys. Jokaisella on oikeus siihen, kunhan olemme kunnioittavia. Ohjelman ytimessä on kehorauha.

Kihlström on saanut katsojilta kiitosta siitä, että keskellä korona-ajan eristäytymistä Naked Attraction on mahdollistanut esimerkiksi nuorille tavallisten vartalojen näkemisen.

– Eräs parikymppisen nuoren äiti kertoi, että nuoret olivat kokeneet, että oli valtavan kiinnostavaa nähdä ihmisiä vain seisomassa alasti verrattuna vaikka pornoon.

– Äidin korviin asti kantautunut kiitosta siitä, että on kiva nähdä esimerkiksi peniksiä lepotilassa. Siinä ne miehet vain ovat, eikä keho ehkä tunnu niin vaaralliselta tai hyökkäävältä siinä tilassa. Tässä annetaan lupa katsoa kaikessa rauhassa.

Naked Attraction Suomi 2. tuotantokausi discovery+-palvelussa 3.12. alkaen.