Prinssi Charlesin väitetään pyytäneen asianajajansa apua vallitsevan rasismikohun keskellä.

The Sunin mukaan prinssi Charles on ryhtynyt toimenpiteisiin pelastaakseen nahkansa.

Viime keväänä brittihovissa nousi suuri rasismia käsittelevä kohu, kun herttuatar Meghan kertoi Oprah Winfreyn haastattelussa, kuinka hovissa oltiin huolestuneita Archie-pojan ihonväristä ennen tämän syntymää. Meghan ja Harry eivät kuitenkaan suostuneet nimeämään kyseisen kommentin tehnyttä henkilöä.

– Se olisi hyvin vahingollista hänelle, Meghan totesi haastattelussa.

Harry totesi myöhemmin, ettei aikoisi koskaan tuoda nimeä julkisuuteen.

Nyt julkaistussa kirjassa kuitenkin väitetään, että ennakkoluuloihin syyllistynyt kuninkaallinen olisi Harryn oma isä, kruununprinssi Charles. Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan -kirjan on kirjoittanut amerikkalainen kirjailija ja toimittaja Christopher Andersen.

Luotettavaksi kuvaillun lähteen mukaan rasistiset kommentit syntyivät, kun Charles pohti ääneen, minkä värisiä Harryn ja Meghanin lapsista mahtaisi tulla. Prinssin ja hänen puolisonsa Camillan välinen keskustelu käytiin väitetysti Harryn ja Meghanin kihlajaispäivän aamuna 27. marraskuuta 2017.

– Noh, varmasti aivan upeilta, Camillan kerrotaan vastanneen häkeltyneenä.

– Tarkoitan, että millainen heidän lastensa ihonväri tulee olemaan, Charlesin väitetään jatkaneen ääntään madaltaen.

Kun rajujen väitteiden ulostulosta on kulunut muutama vuorokausi, prinssi Charlesin kerrotaan valmistautuneen pelastamaan nahkansa hälyttämällä asianajajan avukseen. Asiasta kertoo The Sun.

Lehden mukaan prinssin asianajaja pyydettiin apuun varmuuden varalta, mikäli prinssi tarvitsisi apua kirjaväitteiden suhteen. Tähän mennessä prinssin edustaja on kommentoinut asiaa kuittaamalla väitteet valheeksi.

– Kirja on fiktiota, eikä sitä sen takia kannata kommentoida, edustaja New York Postille.

The Sunin oma sisäpiirilähde kuvaili kirjan väitteitä suorastaan naurettaviksi.

– Tämän asian kommentoiminen todennäköisemmin vain lisäisi kirjan myyntiä sen sijaan, että se vahingoittaisi Charlesin mainetta, lähde totesi lehdelle.

Meghanin ja Harryn julkiset väitteet aiheuttivat brittihovissa järkälemäisen kohun.

Buckinghamin palatsi lähti asiassa samalle linjalle.

– Emme kommentoi tämän kaltaisia kirjoja siksi, että se saattaisi antaa teokselle jonkinlaista uskottavuutta tai vaikutusvaltaa, hovi kommentoi kohua.

Kirjan mukaan Charlesin ruokapöytäkommentit olivat vain alkusysäys isommalle keskustelulle, jota käytiin kuiskien Buckinghamin palatsin käytävillä, ja joka sai rasistisen sävyn. Siinä vaiheessa, kun asia saavutti herttuaparin, oli se kirjailija Andersenin mukaan saanut jo myrkylliset mittasuhteet.

– Charlesin esittämä kysymys kaikui vähemmän viattomalla tavalla kaikkialla Buckinghamin palatsissa. Heidän juoruilunsa keskittyi siihen, miltä kuninkaalliset ”näyttäisivät muulle maailmalle”, kun sukuun sekoittuu afroamerikkalaista verta, kirjailija kuvaa.

Hänen mukaansa juoruja levittivät palatsin korkean tason neuvonantajat.

Onko Charles syypää brittihovin kohtaamaan rasismikohuun?

Hovin rasismikohun alkuperä on ollut mysteeri siitä saakka, kun Meghan vihjasi asiasta Oprah Winfreyn haastattelussa tämän vuoden maaliskuussa.

– Aiheesta käytiin useampia keskusteluja. Ne käytiin Harryn kanssa siitä, kuinka tummaihoinen vauvasta saattaisi olla tulossa ja mitä sellainen saattaisi tarkoittaa ja miltä sellainen saattaisi näyttää, Meghan sanoi haastattelussa.

Myöhemmin asiasta saatiin lisätietoa, kun Oprah Winfrey vieraili CBS-kanavan This Morning -ohjelmassa kertomassa, mitä haastattelun kulisseissa tapahtui.

Winfrey paljasti, että prinssi Harry ei suostunut kertomaan edes hänelle, kuka hovin jäsenistä oli puhunut Archien ihonväristä. Hänen mukaansa Harry halusi kuitenkin tehdä kameroiden sammuttua selväksi, ettei keskustelun takana ollut kuningatar Elisabet tai prinssi Philip.

– Hän ei paljastanut, kuka se oli. Mutta hän halusi varmistaa, että tiesin ja että jos minulle tulisi mahdollisuus kertoa se, että se ei ollut hänen isoäitinsä tai isoisänsä, Winfrey sanoi This Morning -ohjelmassa.

– Hänen isoäitinsä ja isoisänsä eivät olleet mukana niissä keskusteluissa. Hän ei kertonut minulle, ketkä olivat mukana niissä keskusteluissa. Kuten näit, minä yritin saada siihen vastauksen sekä kameran edessä että kameroiden sammuttua.

Arvuuttelu siitä, kuka brittihovin jäsenistä on mahtanut kommentoida Archien ihonväriä, on käynyt kuumana muun muassa sosiaalisessa mediassa. Keskustelua on pidetty hyvin rasistisena ja sitä on puitu ympäri maailman.