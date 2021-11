Supernanny Pia Penttala teki vuosi sitten valtavan elämänmuutoksen ja pudotti yli 22 kiloa – poseeraa Ari-puolisonsa kanssa elämänsä kunnossa

Pia Penttalalle tehtiin viime vuonna vatsalaukun ohitusleikkaus.

Pia Penttala on kova TTK-fani. Hän saapui puolisonsa Ari Penttalan kanssa seuraamaan tanssikisan finaalia.

Suomen Supernannyna tunnettu Pia Penttala saapui sunnuntaina seuraamaan Tanssii tähtien kanssa -finaalilähetystä puolisonsa Ari Penttalan kanssa.

Pia Penttala tunnustaa olevansa ohjelman suuri fani, mutta itse hän ei kertomansa mukaan olisi valmis kisaparketille, jos kutsu kävisi.

– Tämä on yksi upeimpia kilpailuja suomalaisessa televisiossa ja se vaatii valtavasti talenttia jo ennen kuin parketille pääsee. Olen varmaan maailman surkein tanssija, hän kertoi ennen suoraa lähetystä.

Penttala teki vuosi sitten valtavan elämänmuutoksen ja pudotti 22 kiloa puolessa vuodessa. Penttala oli hakeutunut terveydenhuollon kautta vatsalaukun ohitusleikkaukseen verenpainetaudin takia. Nyt hän iloitsee olevansa elämänsä kunnossa.

– Kun verenpainesairauteni tuli esiin, tutkimuksissa kävi ilmi, että ainut ratkaisu oli painonpudotus. Se ei kuitenkaan ollut enää mahdollista, kun kehoni oli niin nollassa aineenvaihdunnan ja muun kannalta, joten sain lääkäriltä tukea leikkaukseen. Olen ollut todella tyytyväinen, Penttala kertoo.

Penttalan mukaan vatsalaukun ohitusleikkaus ei ole oikotie onneen, mutta hänelle se mahdollisti terveemmän elämän.

Hän arvelee joutuvansa kuitenkin käyttämään lääkitystä lopun ikänsä.

– Mikään oikotie onneen leikkaus ei ole. Olen saanut tehdä paljon töitä sen eteen, ja vaatteiden alla on sanomista ilman muuta, mutta mitäs tuosta, verenpaineeni on kunnossa, ja se on tärkeintä.

Pia Penttala on erityistason psykoterapeutti, lastensuojelualan ammattilainen ja kolmen lapsen äiti. Suosittua Supernanny Suomi -ohjelmaa on tehty kolme tuotantokautta.