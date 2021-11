Justin Bieberin Hailey-vaimo paljastaa, mitä ei koskaan suostuisi tekemään miehensä kanssa – ”Se olisi nöyryyttävää”

Hailey Bieber vastaili faniensa kysymyksiin YouTubessa.

Poptähti Justin Bieberin vaimo Hailey Bieber julkaisi YouTube-tilillään videon, jossa hän vastaa useisiin fanien lähettämiin kysymyksiin.

Yksi kysymyksistä kuuluu: ”Oletko koskaan laulanut Justinin kanssa samalla lavalla?”.

– Kuulostaa traagiselta, hän toteaa.

– Minulla ei ole huono ääni, mutta en pysty laulamaan kuin laulaja. Se olisi nöyryyttävää, Bieber toteaa.

– Eli en, hän jatkaa vaivaantuneesti naurahtaen.

Hailey Bieber (o.s. Baldwin) debytoi hiljattain alusvaatemerkki Victoria’s secretin mallina. Hän julkaisi Instagram-tilillään liudan kuvia maistiaisiksi tulevasta mainoskampanjasta, jota hän tähdittää.

Bieber kertoi tuolloin InStyle-lehdelle, että malliston kuvaukset oli mainio kokemus. Hän ylisti lämmintä ja hauskaa tunnelmaa, joka kuvauksissa vallitsi.

Hailey Bieberin kuvat saivat miljoonia tykkäyksiä, eivätkä ne jääneet huomaamatta myöskään hänen aviomieheltään Justin Bieberiltä. Hän kommentoi kaikkiin julkaisuihin rivillisellä sydänsilmäisiä emojeja ja keräsi kommenteillaan tuhansia tykkäyksiä.

– Rakastamme puolisojaan tukevia miehiä, Justin Bieberin hehkutukseen kommentoitiin.

BIEBERIT menivät kihloihin heinäkuussa 2018 ja häitä vietettiin muutamaa kuukautta myöhemmin kaikessa hiljaisuudessa. Parin avioliitto on alusta asti herättänyt paljon keskustelua. Pariskuntaa on kritisoitu muun muassa siitä, että he menivät naimisiin verrattain nuorina ja pikaisesti, seurusteltuaan vasta vuoden päivät. Myös Justin Bieberin mielenterveys on herättänyt huolta.

Heinäkuussa parin huhuttiin odottavan lasta. Huhumylly käynnistyi, kun Justin Bieber julkaisi Instagram-tilillään pariskunnasta mustavalkoisen yhteiskuvan, jonka kuvateksti ”isä ja äiti” viittasi siihen, että pariskunta odottaisi perheenlisäystä.

Muutamaa tuntia myöhemmin Hailey Bieber riensi täsmentämään, että he ovat hankkineet koiran.