Uutta tietoa prinssi Philipin testamentista: talletettu tarkkaan varjeltuun paikkaan Lontoossa kymmenien muiden kuninkaallisten testamenttien kanssa

Vanhin talletettu testamentti on Teckin prinssi Francisin viimeinen tahto vuodelta 1911.

Prinssi Philipin testamentti on talletettu salaiseen paikkaan Lontoossa yhdessä 32 muun kuninkaallisen testamentin kanssa, People-lehti kertoo.

Testamenttien joukossa ovat muun muassa kuningataräiti Elisabetin, prinsessa Margaretin sekä hänen setänsä, kuningas Edward VIII:n testamentit.

Testamentteja hoitaa ja vartioi korkeimman oikeuden tuomari Sir Andrew McFarlane.

– Minun huolenani on nyt kassakaappi, jossa on yli 30 kirjekuorta, joista jokaisen sisällä on kuninkaallisen perheen kuolleen jäsenen sinetöity testamentti, McFarlane kertoi syyskuussa, jolloin prinssi Philipin viimeisen tahdon salassa pitämisestä käytiin oikeutta.

Prinssi Philip kuoli 9. huhtikuuta. Hän oli 99-vuotias.

Kuninkaallisista testamenteista tiedetään hyvin vähän ja niitä ympäröi salaperäisyyden kehä.

On hyvin todennäköistä, että asiakirjoihin liittyviä yksityiskohtia ei paljasteta koskaan, People kirjoittaa.

Viime syyskuussa McFarlane päätti oikeudenistunnossa, että asiakirjat pysyvät salaisina tästäkin eteenpäin.

Hän totesi antamassaan tuomiossa, että ”kuninkaallinen perhe on oikeutettu tavallista parempaan yksityisyydensuojaan heidän julkisen roolinsa, arvokkuuden ja asemansa suojelemiseksi.”

Samalla McFarlane päätti, että testamenttien avaamista koskevia hakemuksia voidaan tehdä vasta 90 vuoden kuluttua niiden sinetöimisestä.

Hän lisäsi, että kaikki tätä ennen tehdyt hakemukset ”tulevat todennäköisesti epäonnistumaan, ellei testamentin hallinnointiin ole erityistä ja yksilöllistä perustetta, kuten vainajan omaisuus.”

– Lyhyesti sanottuna: testamenttiluettelon julkaisemisella saavutetaan hieman avoimuutta, ei mitään muuta.

Listan salaiseen paikkaan säilötyistä testamenteista voi katsoa täältä.