Viihde

Hittisarjan kuvauksissa täysi kaaos: suosikkijuontaja joutui luovuttamaan – tuotanto pelkää kilpailijoiden ”joukkopakoa”

Pian Suomeenkin saapuvan I’m a Celebrity... Get Me Out of Here -sarjan kuvaukset ovat hankalassa tilanteessa Britanniassa.

Richard Madeley joutui vastentahtoisesti luovuttamaan kilpailun jouduttuaan sairaalaan.

Maailmalla huippusuositun I'm a Celebrity... Get Me Out of Here -tosi-tv-sarjan kuvauksissa on käynnissä täysi kaaos Britanniassa, kertovat useat brittimediat. Sarjan kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä Gwrychin linnassa Pohjois-Walesissa. Ensimmäisen viikon aikana useat kilpailijat ovat joutuneet turvautumaan sairaanhoitoon kuvauspaikalla. Heistä yksi, suosittu aamu-tv-juontaja Richard Madeley joutui jo luovuttamaan vastentahtoisesti koko kilpailun. Madeley jouduttiin viemään sairaalaan, ja koronarajoitusten vuoksi hän ei voinut enää palata takaisin kuvauksiin. Kilpailijat ovat eristäytyneet kuvausten ajaksi omaan ”koronakuplaansa”. – Olen musertunut jouduttuani lähtemään niin aikaisin, mutta kilpakumppaneiden turvallisuus on etusijalla, Madeley kirjoitti Instagram-tilillään. Madeley oli yksi tuotantokauden nimekkäimmistä kiinnityksistä. Mirror-lehden mukaan hänelle on luvattu osallistumisestaan 200 000 punnan (noin 236 000 euron) palkkio, jonka hän saa siitä huolimatta, että joutui keskeyttämään kilpailun. Nyt tuotantoryhmä pelkää, että edessä on ”joukkopako” kuvauksista. Sisäpiirin lähde kertoo The Sunille, ettei heillä ole enää ”varaa menettää yhtään isoa nimeä”. Tuotannon kerrotaan olevan niin huolissaan, että se on tarjonnut kilpailijoille keksejä ja makeisia piristääkseen heitä. Vastoinkäymiset eivät suinkaan loppuneet kilpailijoiden terveydentilaan. Daily Mail kertoi varhain sunnuntaiaamuna, että ohjelman kuvaukset on jouduttu keskeyttämään kuvauspaikalla raivoavan myrskyn vuoksi. Kilpailijat on siirretty pois linnasta, kun 30 metriä korkea puu kaatui päin linnan seinää. Kuvaukset saattavat viivästyä päivillä, sillä rytäkässä hajosi myös kuvauskalustoa. Kilpailijat odottelevat kuvausten jatkumista karanteenissa, jotta kuvausten koronaturvallisuudesta voidaan edelleen huolehtia. Kuvauspaikalle he palaaavat vasta, kun sääolosuhteet ovat suotuisammat ja kaikki myrskystä aiheutuneet tuotannolliset ongelmat ratkaistu. MTV tiedotti syyskuussa, että huippusuositusta tosi-tv-sarjasta tullaan näkemään myös suomalainen versio. Lue lisää: Maailmalla huippusuosittu tosi-tv-ohjelma saapuu Suomeen – julkkikset viedään äärimmäisiin olosuhteisiin Äärimmäisissä olosuhteisissa joukko julkkiksia joutuu itse hankkimaan ruokansa sekä erilaiset hyödykkeet leiriinsä kilpailemalla päivittäin uuvuttavissa, mutta myös hauskoissa haastetehtävissä. Tehtävät vaihtelevat fyysisesti ja psyykkisesti erittäin vaativista haasteista älyllisiin sekä iljettäviin tehtäviin, ja julkkisten tavoitteena on kerätä yhteistä hyväntekeväisyyspottia valitsemalleen kohteelle. Suositun sarjan suomalaisversion juontavat Janne Kataja ja Aku Hirviniemi. Mikäli viidakon olosuhteet käyvät liian koviksi, on kilpailijalla on vapaus huutaa milloin vain “Olen Julkkis… Päästäkää Minut Pois!”, ja vetäytyä näin välittömästi pois kisasta. Viimeisessä jaksossa nähdään, kenestä kruunataan viidakon kuningas tai kuningatar. Ohjelman juontajina nähdään Janne Kataja ja Aku Hirviniemi. Juontajakaksikko kommentoi leirin tapahtumia omasta viidakkopuumajastaan ja kannustaa leiriläisiä parhaaseen mahdolliseen suoritukseen haastetehtävissä. Sarjan suomiversion kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä Etelä-Amerikassa.