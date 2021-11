Halle Berry paljastaa: näin ikoninen bikinikohtaus syntyi – taustalla paljon pikkutarkkaa työtä

Halle Berryn mukaan hänen asuaan pohdittiin pitkään ja hartaasti, koska kohtauksen ennustettiin jäävän historiaan.

Näyttelijä Halle Berry, 55, tähditti 19 vuotta sitten Piers Brosnanin viimeiseksi jäänyttä Bond-elokuvaa Kuolema saa odottaa. Berry näytteli Bond-tyttö Jinxin roolia.

Elokuvan ehkä ikonisimmaksi noussut kohtaus on hetki, jolloin Jinx esitellään katsojille ja James Bondille. Siinä Halle Berry nousee merestä oransseissa bikineissä puukko lanteillaan.

Tältä Halle Berry näytti vuonna 2002 Bond-tyttönä.

Vogue-lehden tuoreessa haastattelussa Berry muistelee, millaisen työn takana otos oli. Huolettoman näköisen kohtauksen taustalla tehtiin nimittäin valtavasti töitä asuvalinnan eteen. Hän kertoo sovittaneensa lukuisia uimapukuja, bikinejä ja vöitä, jotta juuri oikea väri ja malli löytyi.

– Tiesimme, ehkä koska kyseessä oli Bond-elokuva, että tästä saattaisi tulla ikoninen tilanne tai jotain, mikä eläisi hyvin hyvin pitkään, Berry kertoo.

Jos asun valitseminen ei ollut helppoa, niin ei ollut kohtauksen näytteleminenkään. Berry paljastaa, että vaikka vesi näyttää lämpimältä ja hän vaikuttaa viettävän meressä elämänsä parasta aikaa, totuus on täysin toinen.

– Se oli suuri haaste. Palelin todella paljon.

Berry kertoo, että rooli Bond-tyttö Jinxinä miellytti häntä. Jinx oli luonteeltaan kovis, ja Bondin rinnalla tasavertainen.

– Olen kiitollinen, että sain olla juuri sellainen Bond-tyttö.

Halle Berryn kohtaus on kopio 40 vuotta aiemmin julkaistusta elokuvasta, jossa Bond-tyttö Ursula Andress nousee vedestä samanlaisessa vaatetuksessa.

Berryn kohtaus on replika vuoden 1962 elokuvasta Salainen agentti 007 ja tohtori No, jossa Ursula Andress nousee merestä simpukoita etsimästä prikulleen samanlaisessa varustuksessa. Kohtausta on kuvailtu yhdeksi elokuvamaailman kaikkien aikojen seksikkäimmistä.

Kohtaus, jossa Andressin roolihahmo Honey Rider nousee vedestä, on yksi Bond-historian tunnetuimpia. Berry on kommentoinut aiemmin, että Andressiin verratuksi tuleminen jännitti häntä etukäteen.

– Alun perin se oli hyvin pelottavaa. Koska kuka haluaa, että itseään verrataan suoraan toiseen näyttelijään tai ihmiseen? Berry on pohtinut Daily Mailin mukaan.

Kuolema saa odottaa on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä Bond-elokuvia. Bondin lisäksi Berry on nähty myös esimerkiksi X-Men-, Catwoman- ja Pilvikartasto-elokuvissa.

