Jani Toivola joutui hämmentävään tilanteeseen keskellä katua – tuntematon nainen kehui vuolaasti ilman mitään syytä

Entinen kansanedustaja ei aluksi ymmärtänyt lainkaan, mistä on kyse.

Sunnuntaina Tanssii tähtien kanssa -kilpailun finaalissa tanssiva Ernest Lawson jakoi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa viestin, jonka hänelle oli lähettänyt vihreiden entinen kansanedustaja, näyttelijä-juontaja Jani Toivola.

Lawsonin jakamasta viestistä käy ilmi, että ohikulkija oli luullut Toivolaa Lawsoniksi ja kehunut tämän maasta taivaisiin.

– Mä kävin just kadulla pitkän keskustelun tuntemattoman naisen kanssa. Otin vastaan vuolaita kehuja ja mietin samalla et miks hän juuri nyt on musta näin innostunut. Kunnes hän lopuksi toivotti tsemppiä sunnuntain finaaliin. Mä kiitin ystävällisesti ja poistuin paikalta, Toivola viestittää Lawsonille nauruemojin kera.

– Eli suotuisia tuulia sunnuntain finaalin, hän lisää vielä Lawsonille.

Toivola on jakanut viestin tilillään kolmen itkunauruemojin saattelemana ja lisännyt oheen aihetunnisteen VainJaniToivolaJaErnestLawsonJutut.

Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi tanssivat sunnuntaina TTK-finaalissa.

Oululaistaustainen näyttelijä Ernest Lawson on edennyt tanssiparinsa Anniina Koivuniemen kanssa tanssikisan finaaliin.

Viime viikon semifinaalissa heidät valittiin yleisöäänin illan parhaaksi pariksi. Lawson ja Koivuniemi esittivät kaksi vauhdikasta tanssia, joista toiseen he pukeutuivat western-henkisiin asuihin ja toiseen lentohenkilökunnaksi.

Finaalissa heitä vastassaan ovat oopperalaulaja Waltteri Torikka ja Kia Lehmuskoski sekä Krista Siegfrids ja Anssi Heikkilä.

Myös Jani Toivola on nähty kilpailijana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Hän sijoittui vuonna 2011 parinsa Jutta Heleniuksen kanssa kolmanneksi.