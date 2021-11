Bryan Adams sai jälleen positiivisen tuloksen koronatestistä – on nyt sairaalahoidossa Italiassa

Kanadalaisrokkari kertoo saaneensa positiivisen koronatestituloksen jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä.

Hollywood Reporterin mukaan Bryan Adamsin koronatestin tulos oli positiivinen jo toisen kerran kuukauden sisällä.

Rokkari on tällä hetkellä hoidossa italialaisessa sairaalassa.

Adams kertoi Instagram-tilillään saapuneensa Italiaan ja antaneensa positiivisen näytteen Milanon lentokentällä.

– Täällä ollaan. Saavuin juuri. Sain jo toisen positiivisen koronatestin kuukauden sisällä, Adams kirjoitti.

– Joten se tarkoittaa sairaalareissua.

Adams sai viimeksi positiivisen tuloksen koronatestistä lokakuun lopulla vain tunteja ennen Rock and Roll Hall of Fame -seremoniaa, jossa hänen oli määrä esiintyä.

Viime vuoden toukokuussa Adams täräytti Instagramiin varsin suorasukaisen kirjoituksen koronasta, jonka seurauksena hän joutui sulkemaan kommentoinnin koko tililtään.

Tuolloin Adamsin kiertue peruttiin koronaviruspandemian takia. Adams ei tyytynyt olemaan hiljaa, vaan julkaisi somessa pitkän kirjoituksen, jossa hän ruoti koronaviruksen leviämistä kovin sanakääntein.

– Keikkojeni olisi pitänyt alkaa tänään, mutta kiitos joidenkin lepakkoja syövien ja torilla eläimiä myyvien, virusta levittävien ahneiden paskiaisten, koko maailma on nyt pysähtynyt. Puhumattakaan siitä, että kuinka moni on kärsinyt tai kuollut viruksen takia, Adams totesi tuolloin.

Koronaviruksen uskotaan nykytiedon valossa lähteneen liikkeelle Kiinan Wuhanista.

Adamsin kirjoitus sai aikaan välittömästi kommenttitulvan niin Twitterissä kuin Instagramissakin. Osa oli miehen kanssa samaa mieltä, mutta moni oli häkeltynyt muusikon rasistiseksi tulkituista termeistä.

BBC:n mukaan jotkut fanit eivät voineet uskoa Adamsin kirjoitusta.

– Vau. Mitä rasistista roskaa ihmiseltä, jota kunnioitin, eräs kommentoi Instagramissa.

Lue lisää: Bryan Adams sai aikaan valtavan somemyrskyn: otti kovin sanakääntein kantaa koronavirukseen – ”Mitä rasistista roskaa”

CBC tavoitti tuolloin Kanadassa asuvan kiinalaisvähemmistön asiaa ajavan Amy Gon, joka tuomitsi Adamsin puheet jyrkästi.

– Ihmiset ihailevat näitä julkisuuden henkilöitä. Hän on monen idoli. Tämä ikään kuin oikeuttaa rasistisen vihan kiinalaisia kohtaan. Tämä on todella vastuutonta ja todella rasistista, Go totesi CBC:lle.

Palautteen määrä pakotti Adamsin poistamaan twiittinsä ja sulkemaan kokonaan kommentointimahdollisuuden Instagramistaan.