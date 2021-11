Pöytyäläismummot poseeraavat tuoreessa Voguessa – valloittivat muodin huippujulkaisusta viisi aukeamaa

Pöytyäläisen Myssyfarmin tarinasta julkaistiin tuoreessa Voguessa peräti 11-sivuinen artikkeli.

Suomalaisen muotimerkin saama näkyvyys kansainvälisessä muotijulkaisussa on aina huomionarvoinen asia. Erityisempää siitä tekee esiin nostetut tähdet: Myssymummot.

Kaikki Myssyfarmin tuotteet ovat paikallisten eläkeläisrouvien eli Myssymummojen neulomia. Heille neulominen on intohimo. Mummot ovat ylpeitä työstään ja he myös signeeraavat jokaisen neulomansa myssyn.

Myssyfarmin mummoista osa pääsi Voguen sivuille.

Sunnuntaina julkaistussa Scandinavian Voguen tuoreessa numerossa on peräti 11-sivuinen artikkeli, jossa esitellään Myssyfarmin konseptia ja filosofiaa paikallisuuden, käsityöperinteen, suomenlampaan villan ja aidon vastuullisuuden kautta.

Tämä kuva nähdään Voguen sivuilla.

Myssyfarmin toimitusjohtaja Anna Rauhansuu iloitsee näkyvyydestä.

– Meillä on korkeat kansainväliset tavoitteet ja niitä kohti ollaan edetty, Rauhansuu kertoo IS:lle.

– Olemme pyrkineet rakentamaan kontaktiverkostoa, ja kävimme keskusteluja Voguen kanssa, mutta en tiedä miten lopullinen julkaisupäätös syntyi. Ne on aina vähän henkimaailman juttuja.

Rauhansuu kertoo Myssyfarmin olevan toimija, jota on joskus vaikea lokeroida.

– Juuri siitä syystä tuntuu hyvältä, että kansainvälinen ja arvostettu julkaisu on innoissaan meidän tarinasta. Tässä on niin monta juttua yhdessä: mummojen työllistäminen, suomalainen ekologinen villa... Rauhansuu luettelee.

Eliza Sörman Nilssonin kirjoittama tarina paneutuu siihen, miten paikallisuudesta ammentava ja kestävä liiketoimintamalli on syntynyt, sekä miten neulojat, eli Myssymummot sen itse kokevat.

Lehtitalo Condé Nast nosti julkaisun myös kohokohtiinsa. Video mummojen haastattelusta sekä myssyn neuleohje julkaistaan myöhemmin joulukuussa lehden verkkosivuilla.

Aiemmin Myssyfarmista ovat kirjoittaneet muun muassa japanilainen, maailman suurin taloussanomalehti Nikkei, Financial Timesin How to Spend it ja korealainen muotijulkaisu FashionBiz.