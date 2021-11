Eila Roine, 90, toipuu sairauskohtauksistaan hoivakodissa – ”Vielä toivoisin pääseväni takaisin omaan kotiin”

Nousenko täältä, että pääsisin jatkamaan elämää, näyttelijälegenda pohti IS:lle.

Tamperelainen näyttelijälegenda Eila Roine on muuttanut kodistaan Tampereen Ojakadulta hoitokoti Willa Violaan puoli vuotta sitten. Roine on Viola-kodissa toipumassa saamistaan sairauskohtauksista. Asiasta kertoi ensimmäisenä Aamulehti.

Pikku Kakkosen Eila-mummina tunnettu Eila Roine täyttää 90 vuotta perjantaina 26. marraskuuta. Syntymäpäivänsä kunniaksi Eila Roine tarjoaa kakkukahvit Viola-kodin asukkaille.

Vielä muutama vuosi sitten Roinetta kysyttiin pikku rooleihin elokuviin ja televisiojuttuihin. Nyt on ollut hiljaisempaa.

– Minulla on ollut niin paljon erilaisia infarkteja, sydäninfarkteja ja aivoinfarkteja. Niistä olen toipumassa, ja olen toipunutkin. Mutta kun rupee olemaan infarktiherkkä ihminen, niin ei sitä ensimmäisenä pyydetä rooleihin, ja enkä tiedä kuinka paljon jaksaisinkaan, enkä minä ihan mihin tahansa menisikään, Eila Roine kertoi IS:lle jo aiemmin syksyllä IS:n kysyessä hänen kuulumisiaan 90-vuotispäivän alla.

Eila Roine on tehnyt poikkeuksellisen pitkän uran, ja hänet on palkittu työstään useasti.

Elämässä on riittänyt draamaa myös näyttämön ulkopuolella. Lapsen kuolema, kotitalon tulipalo, puolison poismeno. Ja nyt tämä viimeinen.

– Nytkin olen aika syvällä suossa. Nousenko täältä, että pääsisin jatkamaan elämää? Olen Viola-kodissa toipumassa silmälläpidon alaisena, ettei tulisi uusia kaatumisia. Ei sitä infarktia kukaan estää voi, se tulee jos on tullakseen, mutta onpahan turvallisempi olo läheisillä, kun olen täällä.

Uusia takaiskuja Roine ei erityisemmin pelkää. Hän suhtautuu asiaan realistisesti.

– Se mikä tulee, se on otettava vastaan, koska ei siitä ohikaan voi mennä. On mentävä läpi, Eila Roine sanoo.

Roine viettää eläkepäiviään muutaman sadan metrin päässä rakkaasta Ojakadun kodistaan.

– Vielä toivoisin pääseväni takaisin omaan kotiin ja omaan elämään, että saataisiin sinne kotiin sen verran apua, että pärjäisin. Se jää nähtäväksi, kuinka kaikki kehittyy.

– Kyllä minä järjissäni olen, ei siinä mitään. Sen huomaan, että kun ihmisellä on päävamma ja se on hoitokodissa toipumassa, se on sellainen stigma, että se ei mene pois. Joka ikinen iikka, joka minut on tuntenut, aloittaa aina varovasti minun kanssani jutella ja kokeilla ikään kuin ne tutkisi, olenko minä järjissäni.

– Sitten ne sanoo, että säähän olet ihan niin kuin ennenkin, sä olet selvinnyt siitä. En minä ihan niin kuin ennen ole, mutta kyllä mä selvinnyt olen. Järkeä on yhtä paljon kuin ennenkin, tai yhtä vähän, ei se ole poissa.

Syntymäpäivänsä kunniaksi Eila Roine tarjoaa kakkukahvit Viola-kodin asukkaille. Sunnuntaina juhlitaan synttäreitä suvun kesken Roineen lapsenlapsen omakotitalossa Tampereen lähikunnassa.

– Suku tulee kahville, ja kun meidän suku liikahtaa, se on monta kymmentä henkeä, Eila Roine kertoi IS:lle noin kuukausi sitten.