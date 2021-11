Donald Trump Jr. osallistui villisikajahtiin Ruotsissa – ”He vaikuttivat hyvin tyytyväisiltä”

Intohimoisena metsästäjänä tunnettu Donald Trump Jr. vieraili hiljattain Ruotsissa.

Donald Trump Jr. on Donald ja Ivana Trumpin vanhin poika.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin vanhin poika Donald Trump Jr. oli hiljattain metsästysreissulla Ruotsissa. Asiasta uutisoi muun muassa Aftonbladet-lehti.

Amerikkalainen metsästyssivusto Field Ethos julkaisi Trumpista useita kuvia Instagram-tilillään. Intohimoisena metsästäjänä tunnettu Trump poseeraa kuvissa saaliidensa kanssa.

– Don ilmestyi Ruotsiin ja teki luojan työtä luojan kaliiberilla, julkaisussa kirjoitetaan.

Kuvatekstien mukaan Trump sai saaliikseen ainakin villisian, neljä kuusipeuraa ja yhden saksanhirven.

– Neljä kuusipeuraa neljällä laukauksella, Trump tarkentaa yhden kuvan kommenteissa.

Kuva, jossa Trump poseeraa villisian kanssa, on sittemmin poistettu Instagramista.

Tilillä on kuitenkin edelleen kuva Trumpista toisen saaliin vierellä.

Aftonbladet-lehden tietojen mukaan Trumpin metsästysmatka suuntautui Pohjois-Skåneen Ruotsin eteläosaan. Lehden mukaan seurueella oli metsässä mukanaan paikallinen kokki Carl Philip Dreyer valmistamassa riistaruokia. Hän ei tiennyt tehtävään suostuessaan, kenelle tulisi kokkaamaan.

– Vietimme kaksi upeaa päivää luonnossa, Dreyer kertoo Aftonbladetille.

Dreyerin mukaan seurue söi retkellään saksanhirvigulassia, kuusipeurasta valmistettua pannupihviä sekä villisikaa paistettujen sipuleiden ja tuoreiden puolukoiden kera.

– He vaikuttivat hyvin tyytyväisiltä. He eivät olleet aiemmin syöneet tuollaisia ruokalajeja, ja uskon, että he arvostivat saadessaan hyvää ruokaa metsässä.

43-vuotias Donald Trump Jr. on Donald Trumpin ja Ivana Trumpin esikoinen. Hän vastaa yhdessä veljensä Ericin, 37, kanssa emoyhtiö Trump Organisationin liiketoiminnasta. Trump Jr. oli myös Trumpin vaalikampanjan näkyvimpiä persoonia. Hänen kohdallaan on huhuttu myös omasta poliittisesta urasta.

Trump Jr. meni naimisiin malli Vanessa Haydonin kanssa vuonna 2005. He erosivat vuonna 2018. Trumpilla ja Haydonilla on viisi lasta. Trump seurustelee nykyisin Kimberly Guilfoylen, 52, kanssa, joka on Trumpin perheen pitkäaikainen perhetuttu.