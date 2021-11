Linnan juhliin kutsuttu kirjailija Anni Kytömäki kommentoi juhlien peruuntumista: ”Luontoihmisenä tilanteeseen on helppo sopeutua”

Linnan juhlien sijasta Anni Kytömäki suuntaa itsenäisyyspäivänä metsään retkelle.

Kirjailija Anni Kytömäki oli saanut tiistaina kutsun Linnan juhliin, jotka on nyt peruttu.– Olisihan ollut hieno kokea sellainen tilaisuus, mutta niin tämä nyt menee, hän sanoo

Kirjailija Anni Kytömäki oli yksi harvoista, jotka saivat tänä vuonna kutsun Linnan juhliin. Kutsuttuja oli alle 200.

Linnan juhlat perutaan tältä vuodelta, Presidentinkanslia ilmoitti torstaina. Syynä on pahentunut pandemiatilanne.

Anni Kytömäki vaikuttaa tyyneltä, kun hän kuulee uutisen Ilta-Sanomilta.

– Olin varautunut tähän, että näin voi käydä, hän sanoo.

Mitään hankintoja Linnan juhlien varalta Kytömäki ei ehtinyt vielä tehdä. Kutsu tuli postissa tämän viikon tiistaina. Anni Kytömäki kutsuttiin juhliin viime vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-voittonsa ansiosta.

– On parin vuoden kuluessa tullut muitakin muutoksia suunnitelmiin. Pandemia on asia, mitä ihminen ei pysty hallitsemaan. Luontoihmisenä tilanteeseen on helppo sopeutua.

Itsenäisyyspäivän suunnitelmat menivät nyt uusiksi. Anni Kytömäki tietää jo, miten hän aikoo päivän viettää.

– Varmaan lähden metsään retkelle, hän sanoo.

Anni Kytömäen tie suomalaisten kirjailijoiden eturiviin on ollut nopea. Hämeenkyröläinen Kytömäki voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon romaanilla Margarita (Gummerus).

Kytömäki haluaa nostaa esiin unohdettuja kohtaloita.

Finlandia-palkitussa romaanissa oli kolme teemaa: luonnonsuojelu, sodan ja rauhan jäljet ja oikeus päättää omasta kehosta.

Anni Kytömäen esikoisromaani Kultarinta oli ilmestymisvuonnaan 2014 Finlandia-ehdokkaana.

–Kirjailijana en halua pakottaa lukijaa, vaan toivon, että kirjasta nousee ajatuksia ja lukija saa itse päättää, mitä mieltä hän niistä on, Kytömäki kertoi Ilta-Sanomissa vuosi sitten.

–Toinen syy kirjoittaa on, että voin kirjailijana nostaa aiheita esiin ja vaikuttaa asioihin ehkä myös todellisessa maailmassa, hän jatkoi.