Norjan postin julkaisemassa mainoksessa joulupukki esitetään homoseksuaalina. Video on kerännyt parissa päivässä satojatuhansia katsojia ja ylistäviä kommentteja.

Norjan posti julkaisi muutama päivä sitten jouluisen mainoksen, joka on saanut osakseen laajaa kansainvälistä huomiota. Mainoksessa joulupukki esitetään homoseksuaalina.

Mainoksen nimi on When Harry met Santa eli ”Kun Harry tapasi pukin”. Nimimuunnos on viittaus kuuluisaan romanttiseen elokuvaan When Harry met Sally. Lähes neljä minuuttia pitkällä videolla näytetään kuinka Harry joka vuosi odottaa joulupukkia saapuvaksi. Hän viettää joulupukin kanssa ohikiitävän hetken, kunnes pukin on poistuttava.

Lopulta surullinen Harry päättää kirjoittaa joulupukille kirjeen, jossa hän kirjoittaa tunnetun joululaulun sanoja mukaillen: All I want for christmas is you. Seuraavana jouluna pukki järjestääkin lahjaruljanssiinsa apua postilta ja saapuu viettämään joulua Harryn luo.

Video päättyy joulupukin ja Harryn intohimoiseen suudelmaan.

Mainoksellaan Norjan posti haluaa juhlistaa sitä, että maassa tulee ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista.

Mainos julkaistiin alunperin 19. marraskuuta, ja se on katsottavissa Norjan postin Youtube-kanavalla. Siitä on tehty myös 30, 45 ja 60 sekuntia pitkät leikatut versiot.

Kolme päivää myöhemmin 22. marraskuuta kokopitkästä mainoksesta julkaistiin myös englanniksi tekstitetty versio, jota on tällä hetkellä katsottu Youtubessa yli 400 000 kertaa. Alkuperäistä norjankielistä videota on katsottu sitäkin yli 150 000 kertaa.

Mainos on noteerattu maailmalla laajasti. Muun muassa The Guardian, Daily Mail, Huffington Post, Sky News, The Independent ja New York Post ovat kirjoittaneet siitä.

Mainos on huomioitu myös Suomessa. Muun muassa seksuaalivähemmistöjen asioita ajava toimittaja ja somevaikuttaja Mona Bling on jakanut sen oman Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

Norjan posti on jakanut mainoksen myös Instagram-tilillään, missä se on saanut lähes 100 000 näyttökertaa. Kommenteissa mainosta ylistetään, ja monet kertovat itkeneensä ilosta sen nähdessään.

– Tämä on suloisinta, mitä olen koskaan nähnyt, eräs kommentoija kirjoitta.

– Kyllä Norja, rakastan teitä! toinen hehkuttaa

– Niin romanttista ja ihanaa, kolmas tuumaa.

Kaikki kommentoijat eivät kuitenkaan ole asiasta yhtä riemuissaan. Jotkut ovat kokeneet mainoksen pyhäinhäväisynä ja rienaamisena.