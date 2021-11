Monacon kuninkaallisilla on surullisenkuuluisa suhdehistoria, jollaista ei ole nähty missään muualla. Taru kertoo, että se on vuosisatoja vanhan kirouksen syytä.

Monacon ruhtinaskunta kuulostaa nimenäkin jo jotenkin taianomaiselta. Kasinoistaan ja luksusjahdeistaan tunnettua Välimeren valtiota on hallinnut jo vuodesta 1297 saakka genovalainen Grimaldin suku, joka nousi valtaan, kun aatelispoika François Grimaldi livahti linnan porteista sisään valeasussa ja kaappasi koko paikan itselleen.

François alkoi hallita Monacon kalliota yhdessä serkkunsa Rainier I:n kanssa, mutta asiat eivät edenneet serkkupoikien suunnitelmien mukaan. Taru kertoo, että Grimaldin suvun ylle langetettiin noihin aikoihin pahaenteinen kirous, joka lupasi epäonnea koko suvulle tuleviksi vuosiksi.

Legendan mukaan niin kutsuttu Grimaldien kirous sai alkunsa, kun suvun kanta-isänä pidetty Rainier kaappasi flaamilaisen naisen ja käytti tätä hyväkseen. Kostoksi nainen kirosi kaappaajansa ja koko hänen perheensä vannomalla, ettei yksikään Grimaldi tule koskaan löytämään oikeaa onnea avioliitossaan.

Toisen version mukaan kirouksen langettanut nainen oli roviolla poltettu noita, jonka serkukset olivat määränneet kuolemaan. Oli niin tai näin, Monacon kuninkaallisilla on surullisenkuuluisa suhdehistoria, jollaista ei ole nähty missään muualla.

Monacon ruhtinatar Charlene ei voi hyvin. Viikko sitten selvisi, että hän on nyt salaisessa hoitolaitoksessa toipumassa, mutta mistä?

Tuorein esimerkki huhutun kirouksen voimasta on ruhtinatar Charlenen tilanne, joka on vielä isolta osin täysi mysteeri. Se kuitenkin tiedetään, ettei riutuneen oloisella ruhtinattarella ole kaikki kunnossa.

Ruhtinas Charlene, 43, on maata hallitsevan ruhtinas Albertin, 63, puoliso, joka puolestaan on Rainier I:n jälkeläinen ja yksi maailman rikkaimmista kuninkaallisista yli miljardin euron omaisuudellaan.

Tuoreimman tiedon mukaan ruhtinaan vaimo on viety Monacon ulkopuolella sijaitsevaan hoitolaitokseen toipumaan jo pitkään kestäneistä terveysvaikeuksistaan. Alun perin Charlenen terveysvaivoja seliteltiin hengitystieinfektiolla, johon ruhtinatar sairastui kotimaassaan Etelä-Afrikassa vuoden alussa. Sairastumisen vuoksi hän jäi maahan jumiin yli puoleksi vuodeksi.

Ruhtinasparilla on kuusivuotiaat kaksoset Garbriella ja Jacques. Heistä jälkimmäinen on maan virallinen kruununperijä, vaikka onkin kaksosista nuorempi, koska Monacon laki suosii yhä poikia.

Marraskuun alussa Charlene lennätettiin vihdoin kotiin, jonka jälkeen hänen todellinen tilanteensa on ollut yhtä huhumyllyä. Palatsin mukaan ruhtinatar on kärsinyt viime aikoina kovasta väsymyksestä. Albert puolestaan myönsi vaimonsa voivan niin huonosti, ettei hän kykene normaaliin elämään.

Ranskalaislehti Voici puolestaan esitti kovan väitteen, jonka mukaan ruhtinatar olisi viety Sveitsiin vieroitushoitoon, koska kärsii vakavasta kipu- ja unilääkeriippuvuudesta. Kukaan ei enää tunnu tietävän, mikä Charlenen tilasta on totta ja mikä ei.

Kaiken takana kytee kuitenkin yksi kysymys: Onko kaikki pitkään parjatun kirouksen ansiota? Ruhtinatar Charlenen tiedetään olevan vain yksi hallitsijasuvun kovista kohtaloista. Sukelsimme arvoituksellisen hallitsijasuvun historiankirjoihin selvittääksemme, millaisia kamaluuksia sen hapertuneilta sivuilta löytyy.

Prinssi Albert I

Grimaldin hallitsijasuvun epäonniset rakkaustarinat kantavat niinkin kauas kuin 1800-luvulle, jolloin prinssi Albert I meni naimisiin skotlantilaisen Mary Victoria Hamiltonin kanssa. Avioliitto oli alusta alkaen onneton, eikä voimakastahtoinen Mary viihtynyt lainkaan Monacossa.

Voimakastahtoinen Mary meni myöhemmin uudelleen naimisiin unkarilaisen kreivin kanssa ja sai neljä lasta lisää.

Viimeinen niitti 19-vuotiaalle Marylle oli se, kun hänen miehensä lähti armeijaan juuri ennen esikoisen syntymää, eikä tullut edes katsomaan omaa poikaansa.

Suivaantunut prinsessa pakkasi tavaransa ja muutti pois Monacosta vieden mennessään poikansa, tulevan ruhtinaan Ludvig II:n. Pariskunnan avioliitto kumottiin virallisesti vuonna 1880 sen jälkeen, kun lakia oli muutettiin niin, että nuori Ludvig pysyi Monacon kruununperijänä.

Myös Albert meni uusiin naimisiin leskiherttuan kanssa. Liiton piti hyödyttää molempia monin tavoin, mutta se ei kestänyt siitä huolimatta, sillä uusi vaimo päätyi suhteeseen oopperalaulajan kanssa.

Prinssi Ludvig II

Ruhtinas Albertin ainut poika Ludvig II aiheutti omilla suhdekuvioillaan vähintään yhtä paljon itkua ja hampaidenkiristystä kuin isänsä. Nuori kansakunta kohahti, kun eliittisotilaaksi koulutettu prinssi rakastui yllättäen kabaree-laulaja Marie Juliette Louvetiin vuonna 1897.

Tanssijatähti tuli pian raskaaksi, mutta prinssin isä ei antanut nuorelle parille lupaa avioitua, sillä Marie oli ollut kertaalleen naimisissa ja hänellä oli jo kaksi lasta. Ruhtinaan vastusteluista huolimatta pari pysyi yhdessä ja asettui Algeriaan kasvattamaan lastaan Charlotte Louise Juliettea.

Kymmenen vuotta myöhemmin prinssi palasi yksin Monacoon. Ludvigin suhdesotku oli kuitenkin saanut aikaan poliittisen kriisin, koska avioliiton ulkopuolella syntynyt jälkeläinen ei kelpaisi kruununperijäksi. Lopulta prinssi joutui adoptoimaan oman tyttärensä.

Prinssi Ludvig unohti lopulta tanssijarakkaansa ja avioitui ranskalaisen filmitähden Ghislaine Dommangetin kanssa. Pari vietti viimeiset vuotensa Pariisissa.

Prinsessa Charlotte

Prinsessa Charlotten avioliitolla olisi voinut olla paremmat takeet onnistua, jos perijätär olisi saanut itse valita oman puolisonsa. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan prinsessan isä prinssi Ludvig naitti tyttärensä kreivi Pierre de Polignacille vuonna 1920.

Huhujen mukaan avioliitto oli onneton, koska Pierre oli todellisuudessa kiinnostunut miehistä. Pari piti kulisseja pystyssä kymmenisen vuotta, kunnes heitti hanskat tiskiin ja erosi.

Siinä missä Pierre keskittyi salailemaan homoseksuaalisuuttaan, Charlotte haki lohtua syrjähypyistä. Vaikka liitto oli surkea, parille siunautui sen aikana kaksi lasta, prinssi Rainier sekä prinsessa Antoinette.

Kreivi Pierre de Polignacille naitettu prinsessa Charlotte luopui lopulta oikeudestaan Monacon ruhtinattaren titteliin ja siirsi tehtävän suoraan pojalleen prinssi Rainier III:lle.

Grace Kelly

Grimaldin dynastia nousi todelliseen maailmanmaineeseen vuonna 1956, kun prinsessa Charlotten poika prinssi Rainier vei vihille amerikkalaisen näyttelijän Grace Kellyn.

Pari sai kolme lasta, Carolinen, Albert II:n ja Stéphanien, ennen kuin prinsessa kuoli kammottavassa auto-onnettomuudessa vuonna 1982 vain 52-vuotiaana.

Seitsemän kuukauden yhteydenpidon jälkeen Rainier purjehti Amerikkaan ja kosi Kellyä jouluna vuonna 1955. Pari avioitui näyttävästi huhtikuussa 1956.

Onnettomuuden syyksi paljastui aivoinfarkti, jonka ruhtinatar sai ajaessaan autolla teini-ikäinen Stéphanie kyydissään. Myöhemmin julkisuudessa väitettiin, että tytär olisi ajanut autoa ja aiheuttanut turman, mutta hovi on kumonnut huhut jyrkästi.

Ruhtinattaren traagisen kohtalon jälkeen joku muisti taas tarun Grimaldin kirouksesta ja taikauskoisten mielestä oli selvää, että ruhtinas Rainieria rangaistiin hänen esi-isänsä tekosista.

Ironista tai ei, ruhtinatarta tutkineen lääkärin mukaan hän olisi voinut selvitä, jos sama sairauskohtaus olisi sattunut liikkuvan auton sijaan vaikka kotisohvalla.

Grace Kellya kosiskeltiin useisiin elokuvarooleihin vielä avioitumisen jälkeenkin, mutta hän torjui kaikki tarjoukset. Sen sijaan hän eli suojattua elämää Monacossa ja keskittyi täyttämään tehtävänsä kruununperillisten äitinä.

Prinsessa Caroline

Grace Kellyn ja ruhtinas Rainierin esikoistytär Caroline, 64, tunnetaan värikkäästä rakkauselämästään, joka ei ole suvun tapaan ollut pelkkää ruusuilla tanssimista.

Prinsessa Caroline sai italialaisen liikemiehen Stefano Casiraghin kanssa kolme lasta, Andrean, Charlotten ja Pierren, jotka jäivät yllättäen isättömiksi, kun Stefano kuoli traagisesti veneonnettomuudessa vuonna 1990.

Stefano Casiraghi oli MM-tason kilpaveneilijä, joka kuoli traagisesti nopeuskilpailussa sattuneessa onnettomuudessa. Hän oli 30-vuotias ja suunnitteli luopuvansa veneurheilusta kisan jälkeen.

Aallot iskeytyivät miehen ohjaamaan veneeseen ja vene kääntyi ympäri. Veneilijää ei saatu pelastettua yrityksistä huolimatta.

Yhdeksän vuotta myöhemmin Carolinesta tuli Hannoverin prinsessa, kun hän asteli alttarille raikuliprinssinä pidetyn Ernst Augustin kanssa vuonna 1999. Parin tytär Alexandra syntyi samana vuonna.

Carolinen ja Ernst Augustin suhde oli kuitenkin saanut alkunsa jo vuosia ennen hääkellojen soittoa, kun Ernst August oli vielä naimisissa ensimmäisen vaimonsa ja Carolinen hyvän ystävän Chantal Hochulin kanssa.

Parin liitto vaikutti alusta asti tuhoon tuomitulta. Prinsessa rakasti taidetta, hänen miehensä kosteaa juhlintaa. Kaiken lisäksi suhde sai alkunsa pettämisestä.

Nykyään heidän väitetään olevan naimisissa ”vain paperilla” ja tosiasiassa elävän asumuserossa. Sitä, mikä parin pitää yhä yhdessä, voi vain arvailla.

Siinä missä Caroline on elegantti ja velvollisuudentuntoinen, Ernst Augustia on kuvastanut paremmin ylenpalttisuus ja railakkuus.

Prinsessa Stéphanie

Prinsessa Stéphanie, 56, on sisarussarjan villein tapaus, joka tunnetaan aviottomista lapsistaan ja lukuisista suhteistaan.

Prinsessan ensimmäinen ihka oikea kohu osuu vuoteen 1992, kun hän ryhtyi tapailemaan entistä henkivartijaansa Daniel Ducruetia. Ruhtinas Rainier oli suhteesta kauhuissaan, sillä sen lisäksi, että mies oli hovin työntekijä, hänen silloinen tyttöystävänsä oli raskaana suhteen alkaessa. Ja niin oli pian Stéphaniekin. Parille ehti syntyä kaksi lasta, Louis ja Pauline, ennen kuin ruhtinas antoi luvan avioliittoon.

Daniel Ducruetilta vaadittiin avioehtoa, jossa hän luopui oikeuksistaan lapsiinsa ja lupasi opetella hovin tavoille. Yritys tyssäsi lyhyeen.

Onni ei pitkään kestänyt, sillä jo vuosi naimisiinmenon jälkeen Ducruet kuvattiin ilakoimassa Belgian Miss Paljasrinta -voittajan kanssa – julkinen skandaali johti eroon ja Rainier karkotti miehen Monacosta.

Vuonna 1998 Stéphanie sai kolmannen lapsensa Camillen, jonka syntymä oli sekin skandaali, sillä prinsessa kieltäytyi kertomasta lapsen isää. Huhuttiin, että isä olisi toinen henkivartija, Jean-Raymond Gottlieb. Asia varmistui vasta vuosia myöhemmin, kun Camille julkaisi sosiaalisessa mediassa iloisia kuvia itsestään Jean-Raymondin rinnalla.

Yleisesti huhuttiin, että Camillen isä oli palatsin henkivartija Jean-Raymond Gottlieb, vaikka prinsessa ei nimennyt ketään lapsensa syntymätodistuksessa.

Ennen Camillen syntymää Stéphanie oli tavannut myös toisen kiinnostavan miehen, sirkuksessa työskennelleen eläintenkesyttäjän Franco Knien, ja hän muutti tämän perässä Sveitsiin.

Naimisissa olleen Francon vaimo sai koko jupakasta hermoromahduksen ja kieltäytyi avioerosta ja Stéphanien ja Francon suhde kesti lopulta vain puolitoista vuotta.

Prinsessan seuraava kumppani oli saman sirkuksen portugalilainen akrobaatti Adans Lopez Peres, jonka hän nai salaa vuonna 2003. Ero koitti jälleen jo seuraavana vuonna.

Erottuaan Francosta Stéphanie ei jäänyt toimettomaksi, vaan päätti yrittää uudelleen. Pian lehdissä kirjoitettiin suhteista palatsin puutarhuriin ja hovimestariin, mutta virallisesti hänen seuraava puolisonsa oli akrobaatti Adans Lopez Peres.

Ruhtinas Albert II

Prinssi Albertin aviottomia lapsia alkoi putkahdella pian sen jälkeen, kun hän oli alkanut tapailla eteläafrikkalaista uimaria Charlene Wittstockia 2000-luvun alussa.

Vuonna 2005, vain joitakin päiviä ennen kuin hänet kruunattiin Monacon hallitsijaksi, prinssi tunnusti isyytensä Alexandre Grimaldi-Costeen, joka on nyt 18-vuotias. Pojan äiti oli togolainen lentoemäntä Nicole Coste, jonka kanssa prinssillä oli ollut salasuhde vuosituhannen alussa.

Vuonna 2003 syntynyt Alexandre on nyt 18-vuotias ja elää verrattain tavallista teinipojan elämää Ranskassa äitinsä Nicolen kanssa.

Seuraavana vuonna ruhtinaan väitettiin saattaneen raskaaksi myös yhdysvaltalaisen tarjoilijan, Tamara Rotolon, joka synnytti tyttölapsen vuonna 1992. DNA-testien jälkeen Albert myönsi isyytensä ja on sen jälkeen ollut läsnä tyttärensä Jazmin Grace Grimaldin, 29, elämässä.

Albertin vanhemmat lapset Alexandre ja Jazmin eivät ole oikeutettuja perimään isänsä kruunua, mutta heillä on oikeus lakisääteiseen osaan tämän perinnöstä.

Ruhtinaan isyyskohu otti jälleen uusia kierroksia viime vuoden lopulla, kun Albertilla väitettiin olevan kolmaskin avioton lapsi.

Italiassa tehdyn oikeuskanteen mukaan Albert olisi ollut suhteessa 34-vuotiaan, nyt Italiassa asuvan brasilialaisen naisen kanssa, minkä seurauksena parille olisi syntynyt tytär heinäkuussa 2005. Albert seurusteli niihin aikoihin jo Charlenen kanssa.

Ruhtinas Albertin edustajat ovat kiistäneet väitteen ja kutsuneet koko hommaa huijaukseksi.