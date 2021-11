Apu: Sami ja Varpu Hintsanen rakennuttavat unelmiensa kotia keskelle metsää – turvautuivat poikkeukselliseen asumisjärjestelyyn

Pariskunnan haave on käymässä on toteen.

Varpu ja Sami Hintsanen aikovat muuttaa metsän keskelle, pariskunta kertoo tuoreessa Apu-lehden haastattelussa. Pari kertoo rakennuttavansa parhaillaan unelmiensa taloa Akaan Kylmäkoskelle.

– Elämänkokemus on opettanut meille, että haaveita lähdetään toteuttamaan heti, eikä ”sitku”, Varpo taustoittaa Avun haastattelussa.

Aiemman Akaassa sijaitsevan talonsa myynyt pariskunta on turvautunut poikkeukselliseen asumisjärjestelyyn, nimittäin he asuvat väliaikaisesti maalla Jalanti-järven rannalla ystäviensä kesäasunnossa. Uuteen kotiin on lehden mukaan tarkoitus muuttaa ensi keväänä.

Varpu sanoo Avun haastattelussa huvittuneena, että Samista on rockhenki kaukana parin astellessa kumisaappaat jalassa metsässä.

– Enää en haluaisi kaupunkiin. Kuudessa vuodessa elämäni on täysin muuttunut, näyttelijä ja laulaja Sami toteaa.

Pariskunta alkoi seurustella vuonna 2015. Varpun tytär Senja kuoli kaksi vuotta sitten. Uusioperheeseen kuuluvat Samin kaksi lasta Amanda ja Patrik sekä Varpun Senni-tytär.

Pari haaveili metsään muuttamisesta.

Perhe joutui aiemmin naapuripariskunnan piinallisen vainoamisen kohteeksi. Viime maaliskuussa naapuripariskunta tuomittiin muun muassa vainoamisista ja kunnianloukkauksista, joiden uhreiksi joutuivat Hintsasen uusperheen lisäksi toisen naapuritalon asukkaat.

Varpu Hintsanen kertoi oikeudessa muun muassa siitä, miten naapurin miehen törkeä huutelu pelotti perheen lapsia. Oikeus katsoi toteennäytetyksi, että mies oli toistuvasti solvannut Hintsasia törkeästi.

