Varatut naiset häkeltyvät heti Temptation Islandin ensimmäisissä bileissä – sinkkumiesten käytös saa kritiikkiä

Ensimmäiset bileet viettelysten saarella eivät ole varattujen naisten mieleen.

Keskiviikkoiltana alkaa Temptation Island Suomen uusi kausi. Kausi pyörähtää käyntiin toden teolla heti ensimmäisissä bileissä, jossa varatut ja sinkut pääsevät tutustumaan toisiinsa. Miesten villalla bileet lähtevät vauhdikkaasti käyntiin, kun sinkut ja varatut miehet pulahtavat ilakoimaan uima-altaaseen.

Naisten villalla fiilis on kuitenkin aivan erilainen. Varatut naiset sanovat suoraan olevansa tympääntyneitä sinkkumiesten käytökseen.

– Bileissä ei tapahtunut yhtään mitään! Jemina tilittää kameroille.

– Vähän on ollut sellaista, että pojilla on oma klikki ja he ovat jättäneet meidät vähän sivumpaan, Viivi kuvailee.

Temptation Islandin ekat bileet alkavat erikoisissa tunnelmissa.

Varatut naiset puivat ekojen bileiden ankeaa tunnelmaa keskenään. Naiset tuntevat olevansa keskellä ”poikien reissua”.

– Musta tuntuu, et ne unohtaa meidät! Siiri sanoo.

– Tulee sellainen fiilis, et ne on ihan ku jossain jätkien reissussa, ne ei mieti meitä ollenkaan, Jemina puhisee.

Julia epäilee, et miesten villalla tunnelma on katossa.

– Musta tuntuu, että muijat panee ranttaliksi. Ne yllyttää enemmän ja taivuttelee, että ota nyt vähän, Julia sanoo.

Jemina on samaa mieltä.

– Me ollaan sovittu, että leikit on ok, mut kyllä se satuttaa, Jemina sanoo.

Varatut naiset eli Jemina, Siiri, Juulia, Viivi.

Varattujen naisten joukossa on tällä kaudella myös yksi edelliskausilta tuttu kasvo, sillä kahdeksannella kaudella ohjelmassa sinkkuna nähty Jemina, 21, lähti tällä kertaa ohjelmaan poikaystävänsä Tonyn, 22, kanssa.

Jemina nähtiin ruudussa keväällä 2020 ja tuolloin hän lähentyi ohjelmassa varatun Wallun kanssa.

– Ainakin mulla mylläsi miljoonat tunteet siellä ja ne oli miljoona kertaa vahvempia kuin olisin ikinä uskonut niiden olevan. Ne puski pintaan ja niitä oli aika raskasta käsitellä. Mutta ei kaduta. Kyllä tämä oli reissu, joka avasi silmiä, Jemina totesi IS:lle lehdistötilaisuudessa.

IS tapasi pariskunnan myös heinäkuussa Marbellassa vain päivää ennen ohjelman kymmennen kauden kuvausten alkamista. Jemina uskoi vielä tuolloin hyötyvänsä siitä, että hän on jo kertaalleen ollut ohjelmassa mukana. Hän kertoi tietävänsä omasta kokemuksesta, miten sinkkunaiset käyttäytyvät sekä kuinka suuri vaikutus esimerkiksi leikkauksella on, mitä tulee iltanuotiovideoihin.

Viettelysten saaren uusi kausi joutui valtavan kohun keskelle hetki sitten, kun useamman osallistujan rikossyytteet ja -epäilyt paljastuivat.

