Miltä kuulostaisi leijailu vanhojen mäntyjen välissä pakkasessa tai oman puun adoptointi? Kittilästä löytyvä Halipuumetsä ei ole turistirysä, mutta on saanut valtavasti kiitosta erityisesti ulkomaalaismatkaajilta.

Kittilän Veitservasassa, lyhyen ajomatkan päässä Levikeskuksesta sijaitsee turistikohde, jonka tarjonta hakee vertaistaan, ainakin kaikessa erikoisuudessaan.

Paikka kantaa nimeä Halipuumetsä, jossa matkailijat pääsevät kokemaan Arctic cocooning -nimisen elämyksen. ”Arktisessa koteloinnissa” turistit jätetään makoilemaan riippumattoihin keskelle metsää lämpimiin peittoihin käärittynä. Lysti kustantaa sata euroa.

Eikä tässä vielä kaikki: metsästä voi myös adoptoida oman puun kalleimmillaan neljällä sadalla eurolla.

Lappilaisen perheyrityksen innovoima konsepti on herättänyt kiinnostusta kansainvälisessä mediassa, ja jopa huippukokki Gordon Ramsay on käynyt testaamassa maailmalla puhuttaneen kokemuksen.

Miksi ihmeessä turistit, myös useat suomalaiset matkailijat, ovat valmiita maksamaan elämyksestä, jonka toteuttaminen onnistuisi riippumaton kanssa missä tahansa täysin ilmaiseksi?

Se selviää vain käymällä Halipuumetsässä.

Huristelemme kuvaajan kanssa Muoniontietä pitkin, kunnes tien vieressä odottava HaliPuu-yrityksen omistaja Riitta Raekallio-Wunderink viittoo kääntymään pihaan.

– Tervetuloa Halipuumetsään! Riitta, 45, toivottaa lämmin hymy kasvoillaan.

Jätämme auton muutaman rakennuksen kattavaan pihapiiriin ja lähdemme talsimaan metsään johtavaa polkua. Syksyisenä päivänä ruskan sävyttämä metsä näyttää taianomaiselta, ja lehtien havina kantautuu korviin asti.

Pysähdymme valtavan männyn juurelle. Riitta osoittaa sormellaan puiden oksissa roikkuvaa tummaa naavaa.

– Naava ei kestä ilmansaasteita lainkaan, joten se on merkki ilmanpuhtaudesta. Täällä todellakin saa hengittää raikasta ja puhdasta ilmaa, lappilaisyrittäjä hehkuttaa.

Naavaa.

Matkamme jatkuu syvemmälle metsään, kunnes vastaan tulee nuotiolla varustettu laavu. Sen äärellä häärää tummanvihreällä HaliPuu-pipolla varustautunut mies. Hän on Riitan aviomies Steffan Wunderink, jota tituleerataan maailman ainoaksi nuotiobaristaksi.

Hollantilaissyntyinen Steffan ryhtyy loihtimaan omia erikoiskahvejaan. Kun Steffan kääntelee ja vispaa erilaisia kattiloita avotulella, katse jumittuu väkisinkin miehen keskittyneeseen touhuun.

– Erikoisuutemme on pakurikääpächailatte, josta myös Gordon Ramsay piti kovasti, Steffan mainitsee.

Steffan Wunderink tekee taikojaan nuotiolla.

Liki koko ikänsä päätyönsä ohella kahviloissa ja baareissa työskennellyt Steffan, 47, tarjoilee vieraille omalla reseptillään valmistamaansa kahviblendiä.

– Kaverini heitti, että eikö olisi mahtavaa, jos metsän keskellä saisi nauttia aivan täydellisen latten tai espresson. Aloin sitten testailemaan, ja mopo niin sanotusti lähti käsistä, Steffan naurahtaa.

Sosionomiksi kouluttautunut Steffan on kehittänyt oman pakurikääpächai-siirappireseptin ja työn alla on täydellinen kahviin sopiva kuusenkerkkäsiirappi. Kahvin kylkiäiseksi saa grillata nuotiolla parin itse tekemiä puolukkavaahtokarkkeja ja keksejä. Pari myy joitain tuotteitaan myös verkkokaupassa.

Kun mieli alkaa maadoittua punaisena hehkuvan hiilloksen äärellä, on aika suunnata riippumattoja kohti. Mielenkiinto kasvaa, sillä liki sadalla eurolla luulisi saavan jotain spesiaalia.

– No niin, käykääpäs siihen makuulle, niin minä alan peitellä teitä, Riitta kehottaa.

Asetutaan makuulle, ja pian kehoa lämmittää paksu peitto. Sitten Riitta antaa keinulle hellästi vauhtia ja jättää vieraansa leijumaan jykevien mäntypuiden keskelle.

Asiakas testaa Arctic cocooning -elämyksen.

Tästä syvää hiljaisuutta ja omanlaistaan elämyksellisyyttä tarjoavasta lystistä on mahdollista, lämpötilasta riippuen, nauttia 20–40 minuutta.

Sen leijailun jälkeen olo on eittämättä kepeä ja rentoutunut. On silti haastettava yrittäjää ja kysyttävä, eikö tämän voisi toteuttaa omassa lähimetsässä.

– Se on täysin totta. Se on mieletön rikkaus, että me suomalaiset voimme tehdä niin, Riitta vastaa aluksi.

– Ihmiset tulevat tänne ensinnäkin siitä syystä, että kotonaan he eivät tee niin. Useimmilta metsään riippumaton kanssa lähteminen jää ajatuksen tasolle, moni ei pääse edes siihen pisteeseen. Toiseksi palvelumme hohto piilee siinä, että kun ulkopuolinen ihminen ottaa ohjat käsiinsä ja hoitaa kaiken puolestasi, voi itse vain olla ja nauttia hetkestä.

Riitta kuvailee Halipuumetsää suoritusvapaaksi alueeksi, jossa mieli kirkastuu ja aistit heräävät.

– Kerran nuotiolla istuessamme eräs lappilaisrouva totesi, että tämä on varmasti ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun hän on metsässä ilman erityistä funktiota. Hän ei siis ollut esimerkiksi metsästämässä, marjastamassa tai sienestämässä, Riitta selvittää.

– Suomalaisille metsässä oleminen tarkoittaa yleensä jonkinlaista suorittamista. Vähintäänkin pitää kuntoilla.

Pariskunnan yhteistyö vaikuttaa pelaavan saumattomasti. Heillä on kaksi lasta.

Netissä tätä Lapin erikoisuutta on suitsutettu laajasti.

"Se tunne. Puut. Hiljaisuus. Ja sinä. HaliPuu yhdistää ihmisen luontoon. Yksinkertaisesti parasta!”, eräs kirjoitti Facebookissa englanniksi.

”Niin outo juttu, jotta tulee kyllä täydet pisteet.”

”Tässä paikassa on kaikki mitä tarvitset rentoutumiseen, voimaantumiseen ja yksinkertaisesti hengittämiseen Lapin metsässä. Voin lämpimästi suositella HaliPuuta”, yksi puolestaan summasi kokemustaan TripAdvisorissa.

Maailmantähti Gordon Ramsay vieraili metsässä viime talvena. Yrittäjäpariskunta sai hieraista silmiään, kun kokin tuotantoryhmältä ilmestyi viesti Instagramiin. Pian nuotiolla kestittiin brittivieraita.

– Ramsay ja tuotantoryhmä ihastuivat tähän paikkaan aivan valtavasti. Heti saapuessaan muutama kuvausryhmän jäsen pyysi, voisimmeko käydä halaamassa puita, Steffan ja Riitta kertovat.

Alla kuva Gordon Ramseyn vierailusta.

Nimensä mukaisesti puun halaaminen kuulu kokemukseen. Täällä Kittilän metsissä on myös kahtena vuotena järjestetty puunhalauksen maailmanmestaruuskisat. Kyllä, totta se on!

Suomi toki tunnetaan mitä eriskummallisimmista lajeistaan, mutta väistämättä esiin puskee kysymys, miten ihmeessä puunhalauksessa voi mittelöidä paremmuudesta.

– Jouduimme koronan takia järjestämään MM-kisat tällä kertaa virtuaalisesti, eli ihmiset ympäri maailmaa lähettivät puunhalauskuvia. Valitsimme voittajaksi tänä vuonna kazakstanilaisen naisen, koska hänen kuvastaan välittyi voimakkain tunne. Kuva oli samaan aikaan hauska ja koskettava, Riitta kertoo.

– Halusimme tarjota ihmisille pandemia-aikana hyvää mieltä. Kun ei voi halata ihmisiä, halataan puita, hän taustoittaa.

Puunhalauksen MM-kisoista ovat muun muassa uutisoineet The Times ja sen on televisioinut Pietarin Channel 5. Halipuumetsästä ovat uutisoineet niin Business Insider, CNN kuin Forbes.

Näkyvyyttä paikalle ovat tuoneet Pericope-livelähetykset, joissa katsojat ympäri maailmaa seuraavat, kun Riitta ja Steffan halaavat asiakkaiden kanssa puita ja istuskelevat nuotiolla. Katsojia on ollut parhaimmillaan noin 150 000.

Yksi paikan erikoisuuksista on oman puun adoptointi. Hinta omalle halipuulle on 5 eurosta 400 euroon. Adoptoijia on kuulemma jo noin sata eri puolilta maailmaa.

– Kaikilla on jo kaikkea, joten moni on myös adoptoinut puun toiselle lahjaksi, Riitta kertoo.

Viidellä eurolla saa istutettua taimen metsään, 60 eurolla saa nuoren koivun. Kalleimmat, suuret puut, maksavat muutaman satasen, ja adoptio kestää muutaman vuoden.

Idea puiden adoptoimiseen sai alkunsa metsän suojelemisesta. Riitan metsurina työskennellyt isä oli aikoinaan kaatamassa kyseistä perhetilan metsää. Hän halusi pelastaa loput puut ja niin syntyi Halipuumetsä. Sen yritystoiminta alkoi vuonna 2015.

Riitalla on mukanaan GPS-laite, jolla hän näkee kunkin adoptiopuun tarkan sijainnin. Puiden ympärillä on myös adoptoijien kyltit ja monet ovat halunneet koristella omaa puutaan

Mystinen Halipuumetsä jää taakse, kun saavumme takaisin metsän viereen pysäköidylle autolle. Paikan ohi on helppo ajaa huomaamattaan, joten kovin massiivisesta turistitoiminnasta ei taida olla kyse. Yrittäjäpari kestitseekin talvisesonkina vain noin kahdesti viikossa maksimissaan kymmenen henkilön ryhmää.

– Emme halua muuttua turistitehtaaksi, vaan olla aidosti läsnä vieraiden kanssa. Tämä on eräänlaista käsityöturismia, Riitta sanoo.

Hän kertoo huomanneensa muutoksen Lapin turismissa.

– Korona on vaikuttanut siihen, mitä ihmiset haluavat kokea ja miten he jäsentävät itsensä osaksi ympäristöä. Luonto nähdään uudessa valossa, Riitta muotoilee.

– Aktiviteettien sijaan haetaan elämyksiä. Halutaan kokemuksia, jotka koskettavat syvästi, Steffan jatkaa.

Pysähtyminen. Siinä koko hommassa taitaa olla kyse.

– Moni saattaa pitää tätä aivan höpöhöpöjuttuna, mutta kun saapuu avoimin mielin ilman ennakkoluuloja, voi saada paljon irti. Me annamme ihmisille luvan pudottaa kaikki painot harteiltaan ja heittäytyä kokemukselle, Riitta sanoo ja jatkaa:

– Ihmiset poistuvat täältä aivan eri askelin kuin tänne tullessa.