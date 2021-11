Positiivisuudestaan ja hyvästä energiastaan tunnettu Anssi Heikkilä on tullut tv-yleisölle tutuksi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta, jossa hän kisaa tällä kaudella laulaja Krista Siegfridsin parina.

Tanssinopettaja ja TTK-finalisti Anssi Heikkilä on ollut pienestä pitäen kaikkien kaveri. Sen takia ei ollut mikään yllätys, että hän ystävystyi leikiten myös tanssiparinsa Krista Siegfridsin kanssa.

Yleisin kysymys, jota Anssi Heikkilältä kysytään hänen tanssipariinsa liittyen on se, miten hän jaksaa Krista Siegfridsin kyltymätöntä energiaa. Vastaus on helppo: Kristan luonteessa ei ole mitään kestämistä, päin vastoin. Pitkälti sen ansiosta he ovat päässeet Tanssii tähtien kanssa -finaaliin saakka.

Kotkalaissyntyinen tanssinopettaja Anssi Heikkilä on ohjelmassa mukana toista kertaa. Viime kaudella hänen tanssikaverinaan oli Janina Fry, mutta viidentenä pudonneen parin matka jäi verrattain lyhyeksi ja 33-vuotias tanssinopettaja tv-yleisölle melko vieraaksi.

Tällä kertaa tie vei finaaliin saakka, ja jakso toisensa jälkeen tv-katsojat ovat löytäneet itsensä kysymästä, kuka tämä valovoimainen tanssitaituri oikein on.

Anssi Heikkilä oli seitsemän vanha, kun hän ajautui kilpatanssin pariin vanhempiensa kannustamana. Hänellä oli vain kaksi huolenaihetta: Pitäisikö tanssia tytön kanssa ja saisiko hän lakerikengät. Äiti vastasi myöntävästi molempiin ja poika suostui kokeilemaan.

” Jossain vaiheessa se kääntyikin niin, että entiset kiusaajat alkoivat kehua ja pyysivät opettamaan heitäkin.

90-luvun Kotkassa tanssivalle pojalle oli helppo naureskella. Heikkilää kutsuttiin tanssi-Anssiksi ja homotteluakin oli. Heikkilän mielestä samojen vitsien jankkaaminen oli ärsyttävää, mutta hän ei päästänyt haukkuja ihon alle, koska tykkäsi lajista ja tiesi olevansa siinä hyvä.

– Sitten jossain vaiheessa se kääntyikin niin, että entiset kiusaajat alkoivat kehua ja pyysivät opettamaan heitäkin, hän naurahtaa nyt.

Heikkilä on kiitollinen siitä, että tanssivan miehen stigma on niistä ajoista haalistunut. Hän uskoo, että se on osittain television tanssiohjelmien sekä sosiaalisen median, kuten TikTok-videoiden ansiota. Heikkilä toivoo, että tänä päivänä yksikään tanssia harrastava poika ei joutuisi enää kohtaamaan kiusaamista.

– Jos en olisi tanssija, haluaisin olla huippu-urheilija jossain toisessa lajissa. Olen adrenaliininarkkari, joten valitsisin jonkun vauhdikkaan lajin, kuten alppihiihdon, Heikkilä pohtii.

Heikkilä tanssi kilpaa pitkälle aikuisikään saakka, mutta jätti lopulta lajin siinä muodossaan nelisen vuotta sitten. Kilpauralta jäi muistoksi useampi SM-mitali, mutta ykköspalkinto jäi saavuttamatta.

– Tiedän, ettei sillä ole sinänsä merkitystä, mutta olen kilpailuhaluinen, ja se on jäänyt hampaankoloon, hän tunnustaa.

Heikkilän mielestä parasta tanssissa on se, kuinka se yhdistää taiteen ja urheilun. Se on sekä luovaa että myös todellista rääkkiä. Sen tietää myös jokainen, joka on ikinä osallistunut Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan.

Heikkilä päätyi mukaan Helena Ahti-Hallbergin ehdotuksesta. Suomen suosituimpaan tanssiohjelmaan osallistumista ei tarvinnut harkita kahdesti.

– Sanoin heti, että joo joo, let’s go!

Sen lisäksi, että Heikkilä rakastaa tanssimista, hän oli aina halunnut kokeilla tv-työtä. Hänen päivätyönsä koostuu Zumban ja lattaritanssien ryhmätunneista. TTK toi arkeen mukavaa piristystä.

Yksi kuluvan kauden hienoimmista hetkistä oli se, kun yleisö alkoi mylviä Heikkilän ja Siegfridsin kasaritanssin tahtiin. – Tulee vieläkin ihan kylmät väreet, kun ajattelen sitä.

Kun Heikkilä sai kuulla uudesta tanssiparistaan, hän ei tarkalleen ottaen tiennyt, millainen henkilö häntä olisi vastassa. Yllätys oli iloinen, kun kaksikon kemiat kohtasivat kertalaakista.

” Kristan asenne on niin käsittämätön, ettei voisi toivoa parempaa oppilasta.

– Tajusin, että Kristalla on muusikkona rytmitajua, ja jos hän jaksaa vielä treenata, siitä yhdistelmästä voi tulla aika hyviä esityksiä, Heikkilä muistelee.

– Ja sehän kävi selväksi jo ekana treenipäivänä, että Krista haluaa tehdä täysillä. Eli ei muuta kuin pökköä pesään!

Heikkilä kuvailee tanssipariaan unelmaoppilaaksi, joka ei pienestä masennu eikä koskaan luovuta helpolla.

– Kristan asenne on niin käsittämätön, ettei voisi toivoa parempaa oppilasta, Heikkilä hehkuttaa.

– Hän on aidosti innoissaan ja haluaa oppia. Vaikka päivät ovat olleet pitkiä, meillä on yhdessä tosi hauskaa.

Lienee sanomattakin selvää, että Heikkilästä ja Siegfridsistä on tullut syksyn aikana hyviä ystäviä. Heikkilän mukaan heissä on paljon samoja piirteitä, kuten se paljon puhuttu energisyys.

– Krista on vielä ehkä aavistuksen verran energisempi, mutta se ei ole koskaan minulle liikaa. Kun treenit alkavat, kaikki se energia kanavoituu suoraan siihen tekemiseen, opettaja kiittelee.

Koska ensimmäisellä kaudellaan Heikkilän tanssimatka jäi puolitiehen, vasta tänä syksynä TTK on päässyt näyttämään hänelle todellisen luontonsa. Kilpataustastaan huolimatta Heikkilän on helppo sanoa, ettei hän ole ollut koskaan näin väsynyt.

Väsymys on kuitenkin se hinta, mikä TTK-menestyksestä tulee maksaa. Heikkilä vakuuttaa, etteivät he ole päässeet tähän pisteeseen pelkillä luonnonlahjoilla, vaan kymppirivien eteen on tehty kovasti töitä.

– Me treenataan ihan saamaristi. Kun seitsemän päivää viikossa vetää koko ajan, siinä pitääkin tulla tulosta, hän sanoo.

Heikkilän mukaan rankinta on juurikin se, ettei viikkoon mahdu yhtään lepopäivää. Pari treenaa siis käytännössä huippu-urheilijoiden tuntimääriä.

– Lisäksi Kristan kanssa pystyy menemään kovaa, mikä tekee tanssista tosi fyysistä. Tanssien rankkuudesta kertoo jotain se, miten hiki mulla on jokaisen vedon jälkeen, Heikkilä nauraa.

Haastavinta tanssioppilaassa on se, jos hän turhautuu heti, kun joku ei onnistu, Heikkilä pohtii. Silloin opettaminenkin on raskasta.

– Krista piiskaa muhun vauhtia. Jos erehdyn hakemaan kahvia, en aina ehdi sitä loppuun asti juomaan, kun pitää jo mennä, Heikkilä kuvailee tanssipariaan.

Kovan treenin ansiosta pari on päässyt siihen pisteeseen, ettei sunnuntain suora lähetys ole enää pelkkää selviytymistä, vaan tanssista ja esiintymisestä pystyy myös nauttimaan. Se on Heikkilän mielestä koko homman suola.

– Siitähän esiintyjät elävät, että yleisö nauttii ja näyttää sen.

Se vähä aika, mikä tanssitreeneiltä jää, kuluu Heikkilältä tällä hetkellä sohvanpohjaa kuluttaen. Tanssija myöntää, että treenien jälkeen hänellä ei ole enää paljon annettavaa kotioloissa, mutta onneksi puoliso ymmärtää. Espoossa asuva pari on ollut naimisissa kesästä 2019.

– Vaikka teemme hauskaa viihdeohjelmaa, tämä on fyysisesti ja henkisesti aika tiukka setti, jonka takia kotona ei enää riitä hirveästi energiaa toiselle. Sitä voi olla toisen vaikea ymmärtää. Tämä kuitenkin loppuu kohta ja sen jälkeen palataan taas normaaliin arkeen, Heikkilä sanoo.

Vaimon lisäksi Heikkilän lähipiiri koostuu äidistä, siskosta ja mummista. 82-vuotias mummi on tanssinopettajalle sekä tärkeä esikuva että hänen suurin faninsa.

– Hän käy Zumbassani joka viikko ja tanssii aina eturivissä, Heikkilä kertoo iloiten.

Heikkilä ihailee isoäidissään erityisesti tämän valoisaa elämänasennetta ja pitkää pinnaa.

– En ole koskaan nähnyt mummin suuttuvan. Siihen jos itsekin pystyisi, että osaisi käsitellä asiat suuttumatta, se olisi aika siistiä.

Heikkilä myöntää, että hänessä itsessään on vähän enemmän temperamenttia, vaikka suurimman osan ajasta kiva kaveri onkin. Eniten häntä risoo maailmassa vääryys ja epäoikeudenmukaisuus.

– Kiihdyn nollasta sataan, enkä oikein tunne sitä välimallia. En hermostu helposti, mutta kun hermostun, en aina ole mukava ihminen.

Mukavalta hän kuitenkin vaikuttaa, ainakin tv-katsojien silmissä. Heikkilän Instagramin seuraajamäärä on kasvanut syksyn aikana 5 000 ihmisellä. Siellä täällä kuhistaan pitkästä ja salskeasta tanssijamiehestä, jota kelpaa katsella.

Heikkilä myöntää olevansa imarreltu saamastaan huomiosta, mutta väittää kivenkovaa, ettei asiaa tule sen suuremmin ajateltua, vaikka fanipostia tuleekin.

– Toki olen tämän ilmiön huomannut ja tuntuuhan se kivalta, sitä ei voi kieltää, hän hymähtää.

Heikkilä tapasi personal trainerina työskentelevän vaimonsa vuonna 2016. Urheilullinen pari nauttii yhdessä liikkumisesta.

Entä mitä vaimo ajattelee aviomiehen keräämästä ihailusta tai siitä, että hän viettää kaiken aikansa kauniin viisutähden kanssa ihokontaktissa? Heikkilän mukaan vaimo tietää hyvin, että kyse on vain show’sta. Jos esitys näyttää kotikatsomoihin siltä, että tanssiparin välillä kipinöi, se on silloin pelkästään onnistunut.

– Tanssissa pitää syntyä hetkellisesti aitoja tunteita, Mutta kun tanssi loppuu, myös tunne loppuu. Ei siellä parketilla mitään rakkaustunteita synny, Heikkilä selittää.

” Meillä on mennyt alusta asti niin hyvin, että vau-efektin luominen tässä vaiheessa on minulle koreografina todella stressaavaa. Mitä vielä voin keksiä, jos Krista on jo vetänyt puolivoltin korkokengissä?

Kun Tanssii tähtien kanssa -kausi saadaan purkkiin, Heikkilä matkustaa lepolomalle Kanariansaarille. Ihan täysin hän ei irtaudu TTK-kuplastaan, sillä matkakumppaniksi lähtee oman vaimon lisäksi kisakaveri Kia Lehmuskoski puolisoineen. Tanssijat tuntevat toisensa jo kilpa-ajoilta, mutta ystävyys on syventynyt viime vuosina.

Tulevaisuudessa Heikkilä haluaisi laajentaa osaamistaan tanssityön lisäksi muuhun tv-esiintyjän työhön. Häntä kiinnostaisi kokeilla esimerkiksi juontajan työtä.

– Moni on sanonut, että voisin sopia sellaisiin hommiin, mutta toki alalle on vaikea päästä, hän pohtii.

Sitä ennen Heikkilällä on kuitenkin vielä edessään todellinen tulikoe, kun Tanssii tähtien kanssa -ohjelman 14. tuotantokausi huipentuu finaaliin tämän viikon sunnuntaina. Tanssipari on suoriutunut koko kilpailun ajan poikkeuksellisen hyvin, mutta tanssinopettajan mukaan juuri se tuo loppuhuipennukseen lisää painetta.

– Meillä on mennyt alusta asti niin hyvin, että vau-efektin luominen tässä vaiheessa on minulle koreografina todella stressaavaa. Mitä vielä voin keksiä, jos Krista on jo vetänyt puolivoltin korkokengissä? Heikkilä kysyy nauraen.

Heikkilän mukaan pari tiedostaa myös sen, että kaikki tietävät jo heidän taitotasonsa, jonka vuoksi pienistäkin virheistä voidaan rokottaa isosti.

Kävi miten kävi, he ovat jo saavuttaneet tärkeimmän tavoitteensa eli finaalilähetykseen pääsemisen. Se on ollut molemmilla tähtäimessä ensimmäisistä treeneistä saakka. Kiva kaveri kun on, Heikkilä on erityisen iloinen tanssiparinsa puolesta.

– Krista on tämän ansainnut.