Pulmuset-tähti Christina Applegaten rinnat poistettiin, kun lääkäri antoi karun diagnoosin – vuosia myöhemmin oli edessä seuraava raju takaisku

50 vuotta täyttävän Christina Applegaten viimeiset vuosikymmenet ovat olleet vaikeita. Ensin hän sairastui syöpään, sitten MS-tautiin. Nykyään Pulmuset-tähti totuttelee elämään parantumattoman sairautensa kanssa.

Rakastetun Pulmuset-sarjan teinityttärenä tunnettu Christina Applegate täyttää torstaina 50 vuotta. Applegate nousi tähdeksi Bundyn perheen bimbona ja kevytkenkäisenä Kellynä, joka aiheutti isälleen harmaita hiuksia.

Applegaten roolihahmo oli suosittu ja kaunis, ja hänen poikaystävänsä vaihtuivat tiuhaan tahtiin ja aiheuttivat pahennusta perheessä.

Myös tosielämässä Applegaten mieskuviot nousivat otsikoihin, kun hän päätyi vain 17-vuotiaana deittailemaan 25-vuotiasta Brad Pittia. Applegate vei Pittin sydämen vuonna 1989. Suhde herätti valtavasti huomiota, mutta päättyi nopeasti, kun nuori Applegate dumppasi Pittin tylysti toisen miehen vuoksi.

Lehdissä kerrottiin, kuinka lumoava Pulmuset-tähti vei Pittin MTV Movie Awards -juhliin, mutta jätti tämän kesken illan kuin nallin kalliolle ja häipyi toisen miehen matkaan. Vuosia myöhemmin Skid Row -yhtyeen keulahahmo Sebastian Bach paljasti, että tuo mies oli hän.

Applegate ja Brad Pitt poseerasivat yhdessä 1980-luvun lopulla. Parin suhde kesti vain hetken, sillä Applegate löysi parempaa seuraa.

Applegate näytteli Pulmusissa vuosina 1987–1997. Hän on jatkanut menestynyttä uraansa myös hittisarjan jälkeen, ja hänet on nähty muun muassa vierailevana tähtenä Frendeissä sekä Samantha-, Up All Night- ja viimeisimpänä Netflixin Dead To Me -sarjassa. Applegate on näytellyt myös elokuvissa ja Broadwaylla.

Applegaten viimeiset vuosikymmenet eivät kuitenkaan ole olleet helppoja. Vuonna 2008 näyttelijällä diagnosoitiin rintasyöpä, joka seurauksena hän päätyi poistattamaan molemmat rintansa. Applegate kertoi diagnoosinsa jälkeisistä tapahtumista Oprah Winfreyn haastattelussa vuonna 2008.

Applegaten äiti oli sairastunut rintasyöpään vuosia aiemmin, ja näyttelijä kävi siksi kolmekymppisestä lähtien tutkituttamassa rintansa säännöllisesti. Kun hän oli 36-vuotias, lääkäri ehdotti tarkempia tutkimuksia, joissa selvisi, että hänen toisessa rinnassaan oli jotain outoa.

Koepalan ja piinallisen odotuksen jälkeen Applegate sai musertavia uutisia: hänellä oli rintasyöpä. Sairaus oli kuitenkin havaittu varhaisessa vaiheessa ja se oli hoidettavissa. Applegate salasi sairautensa kuukausien ajan ja kävi töissä normaalisti. Hän aloitti sädehoidon, mutta pian edessä oli lisää huonoja uutisia.

Applegate sai tietää kantavansa niin kutsuttua ”rintasyöpägeeniä”, jonka vuoksi hän olisi koko loppuelämänsä altis syövälle ja hänen täytyisi käydä jatkuvasti tutkimuksissa. Vaihtoehtona oli poistattaa molemmat rinnat.

Applegaten roolihahmo Pulmusissa oli bimbo ja kevytkenkäinen Kelly.

Pulmuset oli 1980- ja 90-lukujen hittisarja.

Päätös oli Applegatelle lopulta helppo ja hän päätti luopua rinnoistaan.

– Tein päätöksen hyvin nopeasti. Se oli sellainen asia, että heräät aamulla ja se tuntuu oikealta, hän sanoi Oprahille vuonna 2008.

Ennen leikkaustaan Applegate halusi ikuistaa rintansa ja poseerasi siksi elämänsä ensimmäisissä ja viimeisissä alastonkuvissa.

– Varmistin, että minulla on lähikuvia rinnoistani joka kulmasta, jotta minä ikään kuin muistan ne, hän kertoi.

Itse rintojen poistoleikkaus oli Applegaten mukaan hyvin rankka kokemus sekä henkisesti että fyysisesti.

– Se voi olla hyvin kivuliasta. Menetät siinä palan itsestäsi, joten käyt myös läpi suruajan.

Rintojen poistamisen jälkeen Applegaten syöpäriski laski huomattavasti ja hän pystyi jatkamaan elämäänsä huolettomammin. Hän kertoi, että rintojen tilalle laitettuihin implantteihin totuttelu vei kuitenkin aikaa.

– Ne eivät tunnu samalta, ja on vaikea kantaa laukkua. Itken vähintään kerran päivässä, koska asiaa on vaikea sivuuttaa, kun seisot peilin edessä. Kun katsot alas, se on ensimmäinen asia, minkä näet, joten se muistuttaa sinua jatkuvasti siitä – syövästä, joka sinulla oli, näyttelijä kuvaili Oprahille.

Vuosi sairastumisensa jälkeen Applegate valittiin People-lehdessä maailman kauneimmaksi naiseksi.

Applegate kamppailee nykyään MS-taudin kanssa, joka hänellä diagnosoitiin aiemmin tänä vuonna. Kuvassa näyttelijä kaksi vuotta sitten.

Rintasyöpä ei jäänyt Applegaten viimeiseksi terveyshuoleksi, sillä viime kesänä hän paljasti Twitterissä sairastuneensa jälleen. Applegate kertoi sairastavansa parantumattomaan MS-tautia.

– Hei kaverit. Pari kuukautta sitten minulla todettiin MS-tauti. Tämä on ollut outo matka, mutta minua ovat tukeneet ihmiset, joilla on sama diagnoosi. Tämä on ollut rankkaa, mutta kuten tiedämme, matka jatkuu, Applegate kertoi elokuussa Twitterissä.

Applegate pyysi samalla rauhaa ja yksityisyyttä käsitelläkseen asiaa kaikessa rauhassa.

MS-tauti on Terveyskirjaston mukaan yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus.

Sairauden nimi tulee sanasta multippeliskleroosi. Kyseessä on autoimmuunitauti, jossa elimistö hyökkää omia kudoksiaan vastaan muodostamalla vasta-aineita. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa, mutta nykyisillä hoitomuodoilla aaltomaisen MS-tautityypin oireisiin voidaan vaikuttaa.

Applegate on elänyt hiljaiseloa kerrottuaan diagnoosistaan julkisesti. Hän on totutellut elämään sairautensa kanssa ja päivittänyt kuulumisiaan sosiaaliseen mediaan vain harvakseltaan. Hiljattain Applegate julkaisi Twitterissä videon jaloistaan ja kertoi ”niiden toimivan edelleen” MS-taudista huolimatta.

Applegate on naimisissa basisti Martyn LeNoblen kanssa ja heillä on vuonna 2011 syntynyt Sadie-tytär. Twitterissä Applegate kertoo opettavansa tytärtään kotikoulussa.

Applegate toimii myös aktiivisesti hyväntekeväisyyden parissa ja hän on osallistunut useiden järjestöjen syöpätutkimusta tukevaan työhön sekä puolustanut eläinten oikeuksia. Hän on kertonut myös olevansa kasvissyöjä.

Applegate on onnellisesti naimisissa basisti Martyn LeNoblen kanssa. Pari poseerasi yhdessä Los Angelesissa vuonna 2015.

