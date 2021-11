Eeva: Sanna Marin paljastaa raskaimman seikan työssään – törmäsi vapaa-ajallaan silmiinpistävään ilmiöön

Pääministeri Sanna Marin kertoo Eeva-lehden haastattelussa, miten hän tasapainottelee pääministerinä olemisen ja yksityisen elämän välillä.

Sanna Marinin elämä mullistui kertaheitolla, kun hänestä tuli pääministeri kaksi vuotta sitten. Marin kertoo tuoreessa Eeva-lehden haastattelussa arjestaan pääministerinä, vaimona ja äitinä.

Eeva-lehden mukaan Marinille pääministerin työssä raskainta on ollut yksityisyyden menetys. Hän on taukoamatta julkisen tarkastelun kohteena, ja turvamiehet seuraavat joka paikkaan.

– En usko, että siihen ikinä tottuu, mutta ajattelen, että se kuuluu työn luonteeseen ja se on vain kestettävä. On hyvin hankala elää normaalia elämää, hän muotoilee haastattelussa.

Myös tavallisten kansalaisten keskuudessa Marinin tekemiset herättävät suurta kiinnostusta. Hän on törmännyt silmiinpistävään ilmiöön vapaa-ajallaan.

– Kun liikun julkisilla paikoilla, ihmiset ottavat kännykkäkuvia ja jakavat niitä eteenpäin sosiaaliseen mediaan ja lehdistölle, Marin kertoo Eeva-lehdelle.

Tosin Sanna Marin tuo yksityistä arkeaan itse esille sosiaalisessa mediassa, jossa hän leipoo fetapiirakkaa ja kuvaa illanviettoja ystäviensä kanssa. Eeva-lehden mukaan somesta tehdään päätelmiä, miten hän poliitikkona rakentaa imagoaan.

– On ollut vähän huvittavaakin seurata niitä analyysejä. Olen pääministeri mutta myös Sanna, joka elää 35-vuotiaan naisen tavallista elämää. En mene edellisten pääministereiden muottiin, ja sitä on joidenkin vaikea hyväksyä. En ole mies, jolla on tumma puku, kravatti ja vakava ilme, hän summaa.

Uusia puolia itsestään Marin toi myös syksyllä Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa. Pääministeri kertoi muun muassa siivousintoilustaan, joka on mennyt välillä jopa äärimmäisyyksiin saakka sekä ylenpalttisesta treenaamisestaan, joka johti aikoinaan loppuunpalamiseen.

Marinia on seurattu myös maailmalla. Muotiraamattu Vogue julkaisi helmikuussa 2020 Marinista pitkän ja kattavan artikkelin näyttävine kuvineen. Marinin ulkoinen olemus joutui seuraavan kerran suurennuslasin alle syksyllä 2020, kun hän esiintyi Trendi-lehden artikkelissa tummassa jakussa ilman aluspaitaa. Moni piti asuvalintaa liian uskaliaana pääministerille, ja lehden kuvat saivat runsaasti huomiota myös maailmalla.

Kotona Marinia on vastassa puoliso ja lapsi. Marin avioitui puolisonsa Markus Räikkösen kanssa kanssa elokuussa 2020. Parilla on yhteinen Emma-tytär.