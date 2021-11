Karita Mattila ehdolla Grammyn saajaksi – ”Wow, tunnen syvää kunniaa”

Karita Mattila on palkittu Grammylla kahdesti aiemmin. Grammy-ehdokkaiden joukossa on myös Helsingin kaupunginorkesteri.

Suomalainen oopperalaulaja Karita Mattila on ehdolla Grammy-palkinnon saajaksi osana newyorkilaisen Metropolitan-oopperan työryhmää, joka esitti Francis Poulencin oopperan Karmeliittanunnien keskusteluja (Dialogue des Carmélites).

Mattila iloitsee uutisesta Twitterissä.

– Wow. En tiennyt. Niin suuri kunnia olla mukana, hän kirjoitti Twitterissä vastauksena Adrie van der Luijtille, joka ensimmäisenä onnitteli Mattilaa.

– Wow. Tunnen syvää kunniaa. Ja niin mahtavassa seurassa, Mattila kirjoitti Twitterissä ja julkaisi kuvan kaikista oopperalevytys-Grammy-ehdokkaista.

Mattila laulaa Ranskan vallankumoukseen aikaan 1790-luvulle sijoittuvassa oopperassa prioritar eli luostaripäällikkö Madame de Croissyn roolin. Kapellimestarina toimii kanadalainen Yannick Nézet-Séguin.

Met-oopperan uusi versio klassikko-oopperasta tuli ensi-iltaan vuonna 2019 ja se sai sai loistavan vastaanoton. Muun muassa Observer-lehti ylisti ensi-illan aikaan arviossaan oopperaa, sen roolitusta ja juuri Karita Mattilaa.

Enemmänkin teoksen ytimeen kuuluu Karita Mattilan kiihkeä, ikonoklastinen näkemys vanhasta, sairaasta priorittaresta, joka vastahakoisesti hyväksyy Blanchen sisarkunnan jäseneksi. Mattilan esittämällä tavalla vanhaa nunnaa vaivasi hirvittävä kipu heti ensiesiintymisestään lähtien, koko hänen ruumiinsa kouristeli tuskissaan ja hän pystyi hädin tuskin huokaamaan vuorosanojaan. Sitten, kun prioritar menetti hallinnan, Mattila päästi dramaattisen sopraanonsa valloilleen jättimäisinä teräksisen äänen aaltoina, lehti kirjoitti.

Karmeliittanunnien keskustelujen tuottaja David Frost on myös ehdolla saada vuoden klassisen musiikin tuottajan Grammyn.

Karita Mattila, 61, on laulanut kuuluisassa Metropolitan-oopperassa vuodesta 1990. Hän on voittanut Grammy-palkinnon parhaasta oopperalevityksestä kahdesti aiemmin, vuosina 1998 ja 2004. Hän on äänialaltaan sopraano.

Susanna Mälkki on johtanut Helsingin kaupunginorkesteria vuodesta 2016.

Parhaan oopperalevytyksen Grammy-kategoriassa on ehdolla myös Helsingin kaupunginorkesterin versio Béla Bartókin Herttua Siniparran linna -oopperasta. Kaupunginorkesterin ylikapellimestarina toimii Susanna Mälkki, ja herttua Sinipartana nähdään ja kuullaan Mika Kares. Siniparran Judith-vaimon osan laulaa unkarilainen mezzosopraano Szilvia Vörös.

Kaiken kaikkiaan kategoriassa on ehdolla viisi oopperaesitystä. Helsingin kaupunginorkesterin ja Metropolitan-oopperan Karmeliittanunnien keskustelujen lisäksi joukossa on Lontoon sinfoniaorkesterin versio Leoš Janáčekin Ovelasta ketusta, Philadelphian orkesterin versio David T. Littlen Soldier Songsista ja Metropolitan-oopperan versio Philp Glassin Akhnaten-oopperasta.

Grammy-palkinnot jaetaan helmikuussa.

Grammy-palkinnot jakaa Yhdysvaltain musiikkialan ammattilaisten järjestys The Recording Company. Palkintoa on kutsuttu musiikkialan Oscareiksi. Ensimmäistä kertaa Grammy-patsaat jaettiin vuonna 1959.