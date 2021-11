Selviytyjät-kilpailijat saivat viime jaksossa kirjeen kotoa.

Sunnuntaina Selviytyjissä koitti kilpailijoiden hartaasti odottama päivä, kun Shirly, Paul, Eveliina, Sanna ja Heikki saivat luettavakseen läheistensä kirjoittamat terveiset.

Paul kertoi muille saaneensa kirjeen tyttöystävältään.

Muusikko ihasteli tämän kielivalintaa.

– Me puhutaan kotona ruotsia. On erityistä, että hän tsempannut ja kirjoittanut suomeksi näin hienon tekstin, Paul kehui jaksossa.

– Rakas Paul, toivottavasti sinulla on kaikki hyvin. Vaikka on varmasti rankkaa, olen onnellinen puolestasi ja niin fiilareissa siitä, että olet päässyt näin pitkälle kisassa, Paul luki ääneen.

Kirjeessä kerrottiin ikävän olevan suuri.

– En malta odottaa, että tulet kotiin. Mulla on sulle niin paljon kerrottavaa. Olen onnellinen, että olet elämässäni, Paul. Olen täällä kotona odottamassa sinua ja tulevaa kesää kanssasi.

Paul kertoi saaneensa uuta intoa kirjeestä.

– Parasta oli kuulla tyttöystävän ääni päässä. Se antoi voimaa, kun on ollut vaikea ja pitkä päivä. Tuli sellainen olo, että pystyn vielä tähän.

Nyt Paul kuitenkin kertoo Instagramin Stories-osiossa, että suhde on loppunut.

– Hei kaikki. Kirjeen takia tulleiden kysymysten johdosta koen, että haluan tulla ulos tämän asian kanssa, Paul kirjoittaa.

– Me ollaan syyskuussa erottu tyttöystäväni kanssa. Kaikki on ok. En kommentoi asiaa nyt sen enempää.

Selviytyjissä alkaa olla ratkaisun hetket käsillä, kun semifinalistit ratkesivat.

Sanna Pikkarainen joutui jättämään kilpailun viime sunnuntaina.

Jäljellä ovat enää entinen lumilautailija Heikki Sorsa, juontaja ja missi Shirly Karvinen, muusikko ja malli Paul Uotila ja ammattivalmentaja Eveliina Tistelgren.

Selviytyjät Suomi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaisin kello 19.30.