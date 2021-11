Tv:stä tuttu ruotsalaismalli joutui pelkäämään henkensä edestä kotiovellaan – "Ruokalähettimies” soitti ovikelloa, ja miehen painajainen alkoi

Tukholmassa julkkiksilta ja varakkailta ryöstetään luksuskelloja aseella uhaten. Kalliit kellot ovat paikallisten jengiläisten uutta himoittua valuuttaa, kirjoittaa Expressen.

Tukholmassa on tapahtunut useita vastaavanlaisia kelloryöstöjä. Uhreina on muun muassa julkisuudesta tuttuja henkilöitä.

Tukholmassa poliisia työllistää ilmiö, jossa jengiläiset ryöstävät varakkailta ihmisiltä sekä tunnetuilta henkilöiltä kalliita luksuskelloja aseella uhaten, Expressen kirjoittaa. Muun muassa juontaja Martin Björk ja malli Farzan Athari ovat joutuneet kelloryöstön uhreiksi – omissa kodeissaan.

Tukholman Östermalmilla asuva malli ja juontaja Farzan Athari oli tavanomaisena torstai-iltana lukemassa työsähköpostejaan, kun ovikello soi. Athari oletti, että oven takana on Foorodan lähetti, sillä ovisilmästä näkyneellä henkilöllä oli pinkki takki ja lounaskassi.

– Ajattelin, että ehkä heidän oli tarkoitus mennä naapuriin ja he soittivat väärää ovikelloa – tai että ystäväni oli tilannut minulle ruokaa. Sanoin olevani vähän sairas, Athari kertoo Expressille.

Kun Athari avasi oven, oli vastassa ase osoittamassa hänen kasvojaan. Kaksi nuorta miestä tunkeutui sisälle.

– Sillä sekunnilla luulin, että se oli ohi. En tiennyt, mitä he halusivat ja olin kauhuissani.

"Ruokalähettimies” käski huutaen hänet makaamaan lattialle.

– Sitten he kysyivät, missä kellot ovat. Rauhoituin hieman, kun ymmärsin, miksi he olivat siellä.

Athari ojensi välittömästi kaksi kelloaan. Miehet muuttuivat kuitenkin aggressiivisemmiksi.

– He sanoivat, että "älä valehtele, sinulla pitäisi olla neljä tai viisi kelloa". Tunsin veitsen niskassani. Toinen heistä sanoi, että "viillän sinua, jos et anna niitä".

Persia's Got Talent -ohjelmaa juontanut malli on varsin suosittu kuvapalvelu Instagramissa, jossa hänellä on 170 000 seuraajaa. Hänen kellonsa näkyvät monissa hänen kuvissaan.

Ruotsalaislehden mukaan viime vuosina kalliit kellot, kuten Patek Philippe, Audemars Piguet ja Rolex, ovat nousseet himoituksi valuutaksi rikollisten keskuudessa. Kelloista on tullut suosittuja myös huumeisiin ja ampumisiin yhdistettyjen paikallisten jengien keskuudessa.

Yhtenä syynä kelloryöstöihin nähdään se, että niitä on helppo kuljettaa ulkomaille myytäviksi, sillä ne eivät herätä huomiota ranteessa tai matkatavaroissa. Luksuskellot ovat varsin arvokkaita ja voivat maksaa jopa satoja tuhansia euroja.

Kellot ovat myös jengien sisäistä valuuttaa, jolla voi ostaa esimerkiksi aseita tai huumeita.

Arvokkaat kellot houkuttelevat rikollisia.

Tällä viikolla tv-persoona Martin Björk joutui kokemaan saman kauhun kuin Farzan Athari.

– Neljä miestä murtautui aseineen asuntoomme etsimään kelloa, jonka he tiesivät minulla olevan. Kaikki oli ohi nopeasti, ja ennen kuin tajusimmekaan, he olivat ottaneet sen, mitä he tulivat hakemaan, uhanneet henkeämme ja sitten poistuneet asunnosta, Björk kertoi Instagramissa.

Martin Björk tv- ja radiojuontajana.

Viime vuonna puolestaan 33-vuotiaalta somevaikuttajalta Petra Tungårdenilta ryöstettiin kello puukolla uhaten. Tungården kertoi tapauksestablogissaan.

Etenkin sosiaalisessa mediassa tunnetut persoonat ovat joutuneet rikollisten kohteiksi, sillä he ovat esitelleet kalliita kellojaan tuhansille seuraajilleen. Expressen-lehden mukaan sosiaalinen media nähdään riskitekijänä.

Rikollisten ei tarvitse olla kelloasiantuntijoita.

– Millä todennäköisyydellä henkilön kello on aito? Jos esimerkiksi huomaa jonkun tyylikkäissä vaatteissa tilaamassa kallista samppanjaa, voi olettaa kellon olevan aito. Viime aikoina olemme huomanneet, että myös kellojen esittelyt sosiaalisessa mediassa kiinnostavat, Christian Alsberg poliisista kommentoi.

Pari vuotta sitten Östermalmia piinasi kelloryöstöjen aalto, ja samasta ilmiöstä poliisi varoittaa myös nyt. Pari vuotta sitten esimerkiksi pariskunnalta ryöstettiin Östermalmissa kello ja korut kotimatkalla sen jälkeen, kun he olivat vierailleet NK-kauppakeskuksessa. Vastaavanlaisia ryöstöjä on ollut useita.

Martin Björkiin ja hänen perheeseensä kohdistuneesta ryöstöstä pidätettiin yksi henkilö, mutta nyt hänet on vapautettu. Farzan Atharin ryöstöstä ketään ei ole toistaiseksi pidätetty.

Atharia on piinannut ajatus, pitäisikö hänen syyttää tapahtuneesta itseään julkaisemiensa kuvien takia.

– Hetken ajattelin, että ehkä minun pitäisi olla yksityisempi. Kehotin ihmisiä harkitsemaan, mitä näyttää sosiaalisessa mediassa. Olen kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että meidän ei tulisi muuttaa elämäämme vain siksi, että on olemassa, anteeksi vain, idiootteja. Some on osa työtäni, hän linjaa ja jatkaa:

– Tämä on asia, johon on puututtava korkeammalla tasolla, jotta voimme tuntea olomme turvalliseksi edes omassa kodissamme.

Nyt Farzan Athari aikoo muuttaa Östermalmista.

Östermalm on yksi Tukholman arvokkaimpia asuinalueita.

Christian Alsbergin mukaan ihmisten ei tarvitse lopettaa arvokkaiden kellojen käyttämistä, mutta heidän on hyvä tiedostaa, että luksuskellot ovat rikollisille himoittu saalis.