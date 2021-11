Fabion legenda syntyi, kun kolme naista yllätti hänet tanssilattialla – vain yksi asia 62-vuotiaalta mallilta on vielä tekemättä

Legendaarinen miesmalli ja harlekiinikirjojen kansihahmo Fabio haluaa edelleen perheen.

Milanossa syntynyt Fabio Lanzoni, 62, nousi aikoinaan maineeseen sekä harlekiinikirjojen kansien sankarina, että miesmallina.

Liehuvatukkaisen komistuksen ura alkoi jo 14-vuotiaana italialaiselta kuntosalilta, kun paikalla ollut valokuvaaja kiinnitti huomion nuoreen mieheen ja pyysi tätä mainoskuviin.

Eipä aikaakaan, kun Fabio päätti yrittää läpimurtoa Yhdysvalloissa.

– Tulin New Yorkiin ollessani 19-vuotias. Kävelin sisään Ford-mallitoimistoon ilman sovittua tapaamisaikaa, ja kävelin ulos mallisopimuksen kanssa, Fabio muistelee uransa alkuaikoja.

Fabio palkattiin lähes samantien Gap-vaatemerkin keulahahmoksi, siihen mennessä suurimpaan amerikkalaiseen mainoskampanjaan. Hän tienasi ensimmäisestä keikastaan lähes 136 000 euroa.

– Tietääkseni olin ensimmäinen todella lihaksikas miesmalli. En saanut kättäni mahtumaan puvuntakkiin, Fabio kertoo.

Fabio muistaa edelleen hetken, kuinka hänestä tuli romanttisten harlekiinikirjojen kansikuvien täydellinen mieshahmo.

Hän oli tanssimassa miamilaisella klubilla ja onnistui näyttämään Whitesnaken laulajan ja He-Manin yhdistelmältä.

– Silloin nämä kolme naista tulivat luokseni. He sanoivat: näytät aivan meidän kirjojemme mieheltä. Minä olin vain, että olipa hyvä iskurepliikki.

Fabiolla ei ollut mitään käsitystä, mistä naiset puhuivat. Fabio oli kyllä käynyt kuvauksissa ja tiesi, että hänen kasvojaan ajateltiin käyttää kirjojen kansikuvissa. Hän ei vain ollut nähnyt yhtään. Naiset poistuivat hetkeksi ja palasivat kirjojen kanssa.

– Olin aivan ihmeissäni. Olenko minä tuossa? Se oli ensimmäinen kerta kun näin itseni kirjan kannessa.

Silloin syntyi Fabion legenda.

Lopulta Fabio poseerasi jopa 1 300 romanttisen kirjan kannessa, aina tukka hulmuten ja lihakset kiinteinä ja kiiltelevinä.

Fabion kasvoilla myytiin myös hiustenhoitotuotteita, fitness-videoita, julisteita ja vaatteita.

Fabio pääsi elokuviin. Hänen ensimmäinen roolinsa oli Manaajan kolmannessa osassa, jossa mies näytteli enkeliä.

Hänet voi nähdä myös komedialeffoissa Dude, Where's My Car?, Spy Hard – lupa läikyttää ja Kuolema pukee häntä.

Kuuluisimmat tv-esiintymiset Fabio on tehnyt Kauniissa ja rohkeissa, Acapulco H.E.A.T.:issa ja Coronation Streetissä.

Eikä tarina olisi täydellinen, ellei Fabio oli löytänyt tietään myös mainoksiin.

Varsinkin Ols Spice -deodoranttimiehenä Fabio teki lähtemättömän vaikutuksen tv-katsojiin kieriskelemällä flyygelin päällä ja kyselemällä naisilta pitävätkö nämä hänen tuoksustaan.

Vuonna 1999 Fabion mallinura oli vaakalaudalla, kun hanhi iskeytyi voimalla hänen kasvoihinsa kesken vuoristorata-ajelun. Mies kuitenkin toipui vammoistaan ja pääsi jatkamaan töitään parin viikon sairausloman jälkeen.

Fabio myöntää, ettei hänen ole koskaan tarvinnut laittaa juurikaan tikkua ristiin elantonsa hankkimiseksi.

– Olisin tekopyhä, jos sanoisin tehneeni paljon töitä urani eteen, sillä kaikki annettiin minulle hopeavadilla. En voi ottaa kunniaa saavutuksistani. Huomioni oli täysin urheilussa ja kuntosalilla käymisessä, Fabio sanoo.

Fabio kertoo, että hänelle tarjottiin lukuisia mielenkiintoisia töitä, joita hän ei kuitenkaan ottanut vastaan – esimerkiksi roolia Tarzan-elokuvassa. Mies ei kuitenkaan usko, että ylenpalttinen työnteko tekee ketään onnelliseksi.

– Mietin, jos otan tämän työn vastaan, olenko onnellinen vai onneton? Vastaus oli ilmiselvä.

– En myisi sieluani mistään rahamäärästä, Fabio lisää.

62-vuotiaana mies näyttää edelleen lähes samalta kuin nuorena. Hän painaa 114 kiloa ja treenaa joka päivä.

Fabio välttelee alkoholia, huumeita ja makeaa. Puheenparsikin on säilynyt ja lihaskimppu jakelee haastatteluissa edelleen omia fabioismejään, kuten: ”Jos et pelkää, saat kokea ihmeitä.”

Fabio on myöntänyt, että hänen elämästään puuttuu vain yksi asia.

– Ainut asia, mitä minun on tässä elämässä vielä tehtävä, on etsittävä rinnalleni vaimo ja hankittava lapsia. Kaikki muu on jo tehty.

– Jos löydän rinnalleni varteenotettavan ehdokkaan, joudun lopulta aina pettymään. Joten pidän silmäni aina auki, Fabio kertoo.

Alkuviikosta Fabio harmitteli australialaisessa keskusteluohjelmassa Studio 10:ssä, että vaimoa ei ole vieläkään löytynyt.

Mies on kuitenkin rajannut tehokkaasti mahdolliset morsiankandidaatit: haussa olisi australialainen vaimo.

– On totta, että etsin vaimoa Australiasta. He ovat niin maanläheisiä. He ovat kauniita niin ulkoa kuin sisältä, Daily Mail raportoi Fabion hehkuttaneen.

– Juuri näitä ominaisuuksia etsin naisessa. Sisäistä ja ulkoista kauneutta – koko pakettia.