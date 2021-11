Kommentti: ”Valtaoja, tervetuloa 2020-luvulle” ja ”Ebrahimi filmasi” – kohuohjelman tapahtumat voi nähdä kahdella tavalla

Ilta-Sanomien toimittajat Iida Tani ja Tuomas Manninen ottavat kantaa kohuttuun tv-keskusteluun.

Toimittaja Iida Tanin kommentti:

Harva suomalaista mediaa kuluttava on voinut välttyä törmäämästä kohuun, joka seurasi Ylen perjantaina esittämää Marja Sannikka -ohjelmaa. Ohjelmassa keskusteltiin juontaja Marja Sannikan johdolla rasismista, woke- ja cancel-kulttuureista sekä yhteiskunnallisista rakenteista. Keskusteluun osallistuivat toimittaja Renaz Ebrahimi ja avaruustähtitieteen professori emeritus Esko Valtaoja.

Aihe on herättänyt kiivasta keskustelua, ja sunnuntaina Twitterissä trendasi n-sana alkuperäisessä kirjoitusmuodossaan. N-sana on juuri se, mihin koko kohu kiteytyy. Tilanne studiossa nimittäin kärjistyi välittömästi sen jälkeen, kun Valtaoja päätyi käyttämään tv-lähetyksessä kaksi kertaa rasistista sanaa. Valtaojan tarkoituksena oli alleviivata, että kontekstilla on väliä.

Kontekstilla on toki väliä, siitä olen Valtaojan kanssa samaa mieltä. On eri asia käyttää vahvasti latautunutta ja ihmisarvoa alentavaa termiä loukkaavassa tarkoituksessa kuin kymmeniä vuosia sitten kirjoitetussa lastenkirjassa, jota tehdessä maailma on ollut aivan erilainen paikka. Toisaalta toivottaisin Valtaojan tervetulleeksi 2020-luvulle. Emme enää tänä päivänä hyväksy monia sellaisia asioita, jotka ovat aikanaan olleet sallittuja.

Aihetta sivuava keskustelu on ollut vahvasti polarisoitunutta. Lukuisat ihmiset ovat asettuneet Ebrahimia vastaan todeten, että sananvapaus on ihmisoikeus, ja sananvapauden piiriin lukeutuu myös rasistinen kieli. Tämä ajattelutapa on puhtaasti itsekäs eikä ota huomioon lainkaan sitä, mitä eri sanat tarkoittavat eri ihmisille.

Minä tai Esko Valtaoja emme voi mitenkään ymmärtää, miltä tällaisen termin lausuminen ääneen kuulostaa heistä, joiden ihmisarvoa kyseisellä sanalla on pyritty alentamaan vuosisatojen ajan. Sen vuoksi meillä ei ole myöskään oikeutta määritellä, miten asiaan tulisi suhtautua tai koska kyseistä sanaa on hyväksyttävä käyttää.

Kannatan sananvapautta ja ihmisten oikeutta tuoda myös eriävät mielipiteet julki. Samaan aikaan vierastan ajatusta, jossa sananvapaudella perustellaan ihmisoikeuksia loukkaavaa puhetta. On hämmentävää, kuinka monet ihmiset kokevat oikeudekseen sanoa ääneen asioita, joiden tietää loukkaavan toista ja tässä yhteydessä vielä erityisen räikeällä tavalla.

N-sanan käyttöä sananvapaudella perustelevilta tahoilta unohtuu myös yksi tärkeä pointti. Näin vahvasti latautuneiden sanojen käyttö ei suinkaan suojaa sananvapautta, päinvastoin. Pahimmillaan se voi johtaa siihen, että ne ihmiset, joiden ihmisarvoa kyseisellä sanalla sorretaan, vaikenevat.

Ihmisoikeusasiantuntija Ujuni Ahmed tiivisti sanan käyttöön liittyvän problematiikan Instagram-tilillään seuraavasti:

”Pidän haasteellisena käydä keskustelua n-sanan ongelmallisuudesta erityisesti silloin, kun n-sanan ongelmallisuuden määrittää henkilö, jonka ihmisarvoa n-sanalla ei voi loukata. Toinen joutuu puolustamaan omaa ihmisarvoaan ja toiselle se on vain sana”.

Ahmed onnistui tiivistämään vaikean, epämiellyttävän mutta sitäkin tarpeellisemman keskustelun perimmäisen pointin täydellisesti. Sanat eivät koskaan ole vain sanoja. Tämä olisi jokaisen hyvä muistaa.

Toimittaja Tuomas Mannisen kommentti:

Tervetuloa tänne Yle-Areenalle, illan peliin on ladattu valtavat odotukset. Voidaan puhua eräänlaisesta moraalisesta finaalista, vähintään.

Mennään heti joukkueisiin. Ebrahimi ruskeassa paidassa hyökkää vasemmalta oikealle, vastassaan kokovalkoisissa pelaava Valtaoja. Ja niissä boomereiden mustavalkoisissa vastaanottimissahan Valtaoja erottuu helposti parran ja kaljun perusteella.

Tunnelma Yle-Areenalla on jännittynyt, tiettyä vihamielisyyttäkin on aistittavissa. No niin, nyt pyörähtävät kielenkannat liikkeelle. Erotuomarina on Sannikka. Tästä voi tulla vaikea peli. Yleisö tuntuu valmiiksi jakaantuneelta. Poteroissaan.

Ai-ai-ai !!!!!

Mitä tapahtui? Tänne selostamoon näytti, että Valtaoja iski vastustajaa n-kortilla. Eikä vain kerran, vaan kaksi kertaa!! Törkeä temppu! Nyt sattui! Ebrahimi makaa maassa tuskissaan. Takoo studion lattiaa kädellä. Mahtaako hän pystyä jatkamaan?

Tämä oli sitä tuttua Valtaojaa.

Vanha kettu taitaa koiruudet ja osaa pelata myös sikaa, mutta mentiinkö nyt jonkun rajan yli? Voiko noin pelata enää 2020-luvulla, kun katsomoissa on paljon lapsiperheitä ja turvallisuuteen on muutenkin kiinnitetty paljon huomiota. Käytetään kypäriä ja alasuojia, kun ennen auottiin päätä pelkässä pipossa. Eikä ollut ennen pleksejä suojaamassa syljeltä.

Mikä on erotuomarin ratkaisu? Säännöthän ovat sinänsä tässä kohden ihan selvät. Kahdesta n-sanasta seuraa automaattisesti punainen kortti ja suihkukomennus. Ja suun pesu saippualla.

Nyt saadaan hidastukset. Tämä meni VAR-ratkaisuksi. Siellä kelataan nauhaa edestakaisin. Eri nopeuksilla. Mikkihiiripuheesta erittäin hitaaseen vanhan valkoisen miehen mongerrukseen.

Eihän tässä sinänsä ole kahta sanaa, etteikö Valtaoja olisi tarjonnut vastustajalle kesken tämän hyvän ylivoimahyökkäyksen n-sanaa. Ja vielä kahdesti. Mutta osuiko hän? Oliko siinä aito kosketus?

Ratkaisu on tullut, Sannikka näyttää, että peli jatkuu. Hidastus kertoo aivan selvästi, että Ebrahimi filmasi. Siinä oli sitä kuuluisaa värikynää mukana. Hakemalla haettiin punaista korttia vastustajalle.

Että muka turvaton olo. Kieriskellään studion lattialla ja hetken päästä puhe luistaa taas niin kuin ei mitään. Ei ole tämä Ebrahimikään mikään eilisen teeren tyttö, anteeksi nainen. Ei ole ensimmäistä kertaa valkoista tähtitieteilijää kyydissä.

Kyllä nuo ruskeat... anteeksi, eteläisten ilmansuuntien taiturit – en kyllä tietenkään yhtään tiedä, mistä hän tulee – osaavat. Heittää jurkat. Ihan käy kateeksi... se on heillä verissä, opitaan jo lapsena pihatappeluissa.

Valtaojaa tulee melkein sääli.

Huomautus: Valtaojan käyttämistä n-sanoista toinen oli peräisin tämän kirjoittajan isoisän siskon Laila Järvisen suomentamasta Peppi Pitkätossusta.

Se surullisenkuuluisa N-kirjaimen värssy ”n pesee kasvojaan, muttei valkene ollenkaan” taas sisältyy Satuaapiseen (1955), jonka teki puolisonsa Aale Tynnin kanssa kirjoittajan isoäidin veli Martti Haavio. He olivat oman aikansa aikuisia.

R-sanan tarina on toinen. Ruskeat tytöt on eräänlainen brändi, ja Ebrahimikin käytti r-sanaa luontevasti kohukeskustelussa.