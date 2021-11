Uutta tietoa Sannikka-ohjelman kulisseista: näin kohuttu tilanne eteni kameroiden sammuttua – tuotanto kiistää hurjat huhut

Marja Sannikka ei muista tarkalleen, millaista keskustelua hänen ohjelmansa kulisseissa käytiin kameroiden sammuttua. Huhut siitä, että jonkun fyysistä koskemattomuutta olisi rikottu, tuotanto kiistää jyrkästi.

Sannikan keskusteluohjelma on joutunut valtavan kohun keskelle.

Juontaja Marja Sannikan keskusteluohjelma joutui viikonloppuna kohun keskelle, kun Esko Valtaoja ja Renaz Ebrahimi ajautuivat studiossa kiivaaseen keskusteluun.

Jakson teemana olivat rasismi, woke- ja cancel-kulttuurit ja yhteiskunnalliset rakenteet. Katsojalle kävi nopeasti selväksi, että Ebrahimi ja Valtaoja olivat näkemystensä kanssa hyvin eri raiteilla.

Keskustelu tv-kameroiden edessä kiihtyi voimakkaasti etenkin sen jälkeen, kun Valtaoja päätyi kameroiden edessä lausumaan n-sanan kahdesti. Ebrahimi ilmoitti tilanteen muuttuneen itselleen todella ”epämukavaksi, epäsensitiiviseksi ja turvattomaksi”.

Valtaoja kommentoi tapausta Ilta-Sanomille puhelimitse sunnuntaina. Tuolloin Valtaoja antoi ymmärtää, että keskustelu oli jatkunut kiivaana vielä kameroiden sammuttuakin. Hän ei kuitenkaan avannut tapahtumia sen tarkemmin.

– En halua eritellä, vaikka hän kuinka minun kimppuuni hyökkäsi siellä. Aika loukkaavasti, eikä ainoastaan minua, vaan isoa kansanosaa, muun muassa kaikkia Nenäpäivään osallistuneita kohtaan. En halua pahentaa enää tilannetta ja kertoa, mitä hän sen jälkeen teki. Voit kysyä sitä vaikka Marja Sannikalta, Valtaoja latasi IS:lle puhelimitse.

Ebrahamin ja Valtaojan kiivas keskustelu Sannikan ohjelmassa on herättänyt paljon huomiota.

Viikonloppuna sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää huhuja, joiden mukaan Sannikan ohjelman kuvauksiin torstaina osallistuneen henkilön fyysistä koskemattomuutta olisi loukattu. Ilta-Sanomat ei tavoittanut Valtaojaa tai Ebrahimia kommentoimaan asiaa.

Huhut olivat kuitenkin kantautuneet myös ohjelman tuotannon korviin. Ilta-Sanomat tavoitti sekä Sannikka-ohjelman vastaavan tuottajan Ville Kolarin että juontaja Marja Sannikan. Sannikka totesi, ettei hän nähnyt tällaista tapahtuvan. Kolari puolestaan kertoi, että tapaus oli selvitetty perin pohjin kuvanauhoja katsomalla eikä mitään viitteitä fyysisen koskemattomuuden rikkomisesta nähty.

– Kuvanauhat ovat pyörineet siihen asti, että kyseiset henkilöt on eri teitse saatettu ulos talosta, mikä on aivan normaali käytäntö. Erinäisiä huhuja on ollut, mutta mitään niihin viittaavaa ei kuvanauhoilla näkynyt. Keskustelua käytiin studiossa ja se kyllä kuului, mutta mitään tällaista ei ole tapahtunut, Kolari totesi IS:lle.

Sannikka kertoi IS:lle, että hän jäi kameroiden sammuttua keskustelemaan tilanteesta studioon Valtaojan ja Ebrahimin kanssa. Keskustelun sisältöä Sannikka ei yksityiskohtaisesti muista, sillä hän oli itsekin häkeltynyt kaikesta, mitä kuvausten aikana oli tapahtunut.

– Tilanne oli niin häkellyttävä, etten valitettavasti muista paljoakaan keskustelun sisällöstä. Se, minkä muistan varmuudella on, että jäin pöydän ääreen keskustelemaan Eskon kanssa ja Renaz lähti pois hetkeksi. Huusin hänet takaisin, että tulisitko Renaz takaisin. Että olisi mukavaa ja tärkeää, että saisimme yhdessä käsiteltyä tämän asian, Sannikka kertoi IS:lle puhelimitse.

– Mutta en kerta kaikkiaan muista sitä, millainen käsittely sitä seurasi. Tilanne oli niin epämiellyttävä ja sitä olen myös pahoitellut. Missään nimessä en toivonut sitä. Kun kutsun ihmisiä vieraakseni, tulee minulle todella paha mieli siitä, että jos kutsun vieraita ohjelmaani ja he ajautuvat riitaan tai muuten tilanteeseen, missä heillä on todella paha olla, hän jatkoi.

Marja Sannikka kertoo kutsuneensa Ebrahimin keskustelemaan kanssaan ohjelman tapahtumista sen jälkeen, kun kamerat sammuivat.

Sannikka oli etukäteen toivonut, että studiossa käytäisiin rakentavaa keskustelua vaikeasta aiheesta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

– Kun huomasin, mihin keskustelu on menossa ja kuinka tulehtunutta se oli, yritin kaikin tavoin mennä kohti sitä ohjelmani ideaa, joka oli nimenomaan se, voisimmeko yhdessä keskustelemalla löytää yhteisiä näkökulmia vaikeaan aiheeseen, Sannikka kommentoi IS:lle.

– Eniten harmittaa, että ihmiset eivät pysähdy katsomaan mitä on sanottu ja tehty. Se on tämän asian ytimessä. Ihmiset eivät kuuntele toisiaan. Olen aidosti sitä mieltä, että kaikilla vieraillani oli todella hyviä pointteja ja opin heiltä kaikilta. Se ei vaan tullut lihaksi.

Ohjelman esittämisen jälkeen Sannikka on kohdannut myös paljon kritiikkiä. Sannikka pahoitteli viikonloppuna Instagramissa sitä, että Ebrahami tunsi olonsa turvattomaksi hänen ohjelmassaan. Tämän jälkeen muun muassa Twitterissä kritisoitiin Sannikan astuneen ”woke-miinaan” ja asettuneen kohussa Ebrahimin puolelle. Nämä väitteet Sannikka kiistää.

– Mun mielestä on epämiellyttävää, että kaikkea tulkitaan jatkuvasti väärin. Olen siitä hyvin pahoillani. On itsestäänselvää, että jos ottaa ihmisen tunteet huomioon, niin se ei tarkoita ”wokeilulle alistumista”. Musta on päivän selvää, että kohtelias ja humaani ihminen kääntyy sitä henkilö kohtaan, joka kokee tulleensa loukatuksi, Sannikka painotti.

– En pyydä anteeksi Eskon sanoja tai Renazin käytöstä Eskoa kohtaan. Se ei ole minun roolini. Jos mulla olisi kotona juhlat ja ihmisille tulisi riita, niin tietenkin ottaisin näihin ihmisiin yhteyttä ja pahoittelisin, että heille tuli minun juhlissani niin epämiellyttävä olo, hän selitti.

