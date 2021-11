Poptähti Dua Lipa saapuu Suomeen

Dua Lipa konsertoi ensi vuonna Suomessa Future Nostalgia -kiertueellaan.

Tämän hetken suosituimpiin poptähtiin lukeutuva Dua Lipa konsertoi Hartwall Arenalla torstaina 23. kesäkuuta 2022 osana ensi vuoden Future Nostalgia -kiertuettaan. Suomessa Dua Lipan lämmittelijänä nähdään ruotsalainen laulaja-lauluntekijä Tove Lo.

26-vuotias Dua Lipa julkisti maanantaina lisää keikkoja Eurooppaan ensi vuoden kiertueelleen. Suomen lisäksi myös Norja, Ruotsi ja Liettua julkistivat oman Dua Lipa -keikkansa, Live Nation tiedottaa.

Future Nostalgia -kiertue käynnistyy helmikuussa Yhdysvalloista. Euroopan vuoro koittaa huhtikuussa Dua Lipan kiertäessä Englannissa ja Irlannissa ennen siirtymistään Manner-Eurooppaan.

Dua Lipa esiintyi edellisen kerran Suomessa vuoden 2018 Ruisrockissa. Sen jälkeen tähti on nähty Suomen Lapissa, jossa hän lomaili kevättalvella 2019.

Dua Lipa on brittiläinen laulaja, jonka musiikki­ura alkoi jo 14-vuotiaana.

Dua Lipa on yksi musiikkimaailman kuumimmista nuorista artisteista, jolla on paljon hittisinglejä, myydyimpiä albumeita, kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia. Kolminkertainen Grammy-voittaja on julkaissut kaksi studioalbumia, jotka ovat keränneet yli kuusi miljardia striimiä globaalisti.

Suomessa Future Nostalgia -albumi on striimannut tuplaplatinaa, samoin kun levyltä julkaistu Don’t Start Now -single. Tähden ensimmäisen albumin New Rules -single puolestaan on ansainnut jo nelinkertaista platinaa Suomesta liki 20 miljoonalla kuuntelukerralla.

Hartwall Arenan konserttien lipunmyynti käynnistyy perjantaina 26.11. klo 11.00.