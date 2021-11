22 vuoden tuomiota istuva Joe Exotic siirrettiin liittovaltion vankisairaalaan aggressiivisen syövän takia

”Tiikerikuninkaana” tunnetuksi tullut Joe Exotic on kertonut sairastavansa syöpää.

Joe Exoticin mukaan hänellä on aggressiivinen eturauhassyöpä.

NETFLIXIN Tiger King -dokumenttisarjasta maailmanmaineeseen singahtanut Joe Exotic, 58, kertoi viime kesänä sairastuneensa syöpään. Tuolloin tähden asianajaja kommentoi, ettei syöpää oltu vielä diagnosoitu, vaikka kaikki merkit viittasivat siihen.

Instagram-päivityksensä mukaan telkien takana istuva Joe Exotic, oikealta nimeltään Joseph Maldonado-Passage, sairastaa aggressiivista eturauhassyöpää.

People-lehti kertoo nyt, että Exotic on siirretty liittovaltion vankisairaalaan Pohjois-Carolinaan.

Exotic kuljetettiin yksityiskoneella Butner Federal Medical Centeriin viime keskiviikkona, miehen asianajaja John M. Phillips totesi lauantaina antamassaan lausunnossa.

Phillipsin mukaan siirron piti tapahtua vasta myöhemmin tässä kuussa. Maldonado-Passage oli toivonut, että hänet siirrettäisiin Oklahomaan, jossa hän pystyisi paremmin valmistautumaan tuomionsa kumoamiseen.

Exotic on toivonut pääsevänsä ehdonalaiseen hoitamaan syöpäänsä. Lisäksi hän haluaisi päästä viettämään aikaa läheistensä kanssa. Exotic vetoaa faneihinsa, jotta saisi äänensä kuuluviin.

– Hän on täynnä elämää, ja intohimoisin asiakas, jota minulla on koskaan ollut kunnia edustaa, Phillips kirjoittaa lausunnossaan.

– Joe kertoi minulle, että hänen pelkonsa ovat käyneet toteen. Hänellä on diagnosoitu eturauhassyöpä jo kuukausia sitten. Joe on saanut koepalojen tulokset. Syöpä on levinnyt kahteen paikkaan. Häntä testataan vielä.

Joe Exotic tuomittiin viime vuonna 22 vuodeksi vankeuteen Big Cat Rescue -järjestöä pyörittävän eläinaktivisti Carole Baskinin murhan yrityksestä ja eläimiin kohdistuneista rikoksista.

Tiikeritarhan entinen omistaja on aiemmin valittanut tuomiostaan. Viime tammikuussa ”tiikerikuningas” joutui pettymään pahemman kerran, kun Donald Trump ei armahtanutkaan häntä kautensa loppusuoralla. Exotic oli niin varma vapautumisestaan, että hän oli tilannut Texasissa sijaitsevan vankilan edustalle limusiinin odottamaan häntä.

Trump armahti vielä viime hetkellä ennen virkakautensa päättymistä pitkän listan tuomittuja. Nimien joukossa ei kuitenkaan ollut Joe Exoticia.

Exotic on väittänyt amerikkalaismedialle olevansa vankilassa hengenvaarassa. Exoticin mukaan hänen ”sielunsa on kuollut” ja elämä telkien takana on kaikin puolin kurjaa.

MAALISKUUSSA uutisoitiin, että Exoticin ja hänen aviomiehensä Dillon Passagen avioliitto on ohi. Pari oli naimisissa kolmen vuoden ajan.

Dokumenttisarja Tiger Kingin toinen tuotantokausi julkaistiin Netflixissä 17. marraskuuta