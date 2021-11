Elon Muskin poika teki ikimuistoisen ja harvinaisen esiintymisen videopalaverissa.

Teslan ja SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Muskin, 50, videopalaverissa tapahtui yllättävä tilanne, kun hänen harvoin julkisuudessa nähty poika teki lyhyen esiintymisen videokameran edessä.

Musk oli kertomassa palaverissa Starship-avaruusaluksestaan, kun hänen sylissään istunut 1-vuotias poika X AE A-Xii varasti huomion ja hurmasi muut persoonallaan.

Musk ei voinut pidätellä leveää hymyään, kun X AE A-Xii huudahti kameralle ”hei!” ja heilutteli käsiään vauhdikkaasti. Pienokainen seurasi näyttöä keskittyneenä, kunnes hänet tultiin hakemaan pois ja isä pääsi keskittymään esitykseensä.

Musk ja kanadalaistaustainen muusikko Grimes, oikealta nimeltään Claire Boucher, saivat pojan toukokuussa 2020. Pari kuukautta myöhemmin Teslan toimitusjohtaja avautui vanhemmuudesta Grimesin, 33, kanssa ja myönsi, että Grimesillä oli suurempi rooli pojan ensimmäisinä kuukausina.

– No, vauvat ovat oikeastaan syöviä kakkakoneita, eikö? Tällä hetkellä en voi tehdä paljoa. Grimesilla on paljon suurempi rooli kuin minulla juuri nyt, Musk kertoi The New York Timesille.

– Kun lapsi kasvaa, minulla tulee olemaan suurempi rooli, hän lisäsi.

Musk ja Grimes erosivat viime syyskuussa muutaman vuoden seurustelun jälkeen. Musk vahvisti tuolloin Page Sixille, että he ovat eronneet, mutta aikovat huolehtia lapsestaan yhdessä. Toiveissa on Muskin mukaan yhteishuoltajuus.

– Rakastamme silti toisiamme ja aiomme nähdä toisiamme tulevaisuudessa. Olemme hyvissä väleissä, Musk kommentoi.

– Minä työskentelen pääasiassa Teksasissa SpaceX:n ja Teslan parissa tai matkustan muihin maihin. Hänen työnsä taas on pääasiassa Los Angelesissa. Nyt hän on kanssani ja pieni X on myös viereisessä huoneessa, Musk kuvaili tilannettaan.

Elon Musk ja Grimes seurustelivat kolme vuotta.

Musk sai kuusi lasta ensimmäisestä liitostaan Justine Wilsonin kanssa. Heidän ensimmäinen poikansa, Nevada, syntyi vuonna 2002, mutta koki kätkytkuoleman vain 10 viikon ikäisenä.

Pari vuotta myöhemmin syntyivät kaksospojat Griffin ja Xavier. Vuonna 2006 Justine synnytti vielä kolmoset: Damianin, Saxonin ja Kain. Molemmat monikkoraskaudet saivat alkunsa koeputkihedelmöityksen avulla