Aki Riihilahdelta nähtiin yllättävä reaktio suorassa lähetyksessä – kun kamerat sammuivat, hän täräytti arvostelijoille suorat sanat

Aki Riihilahti joutui jättämään Tanssii tähtien kanssa -kilpailun juuri finaalin kynnyksellä. Vaikka Riihilahti on tullut tunnetuksi suorasukaisena ja kilpailuhenkisenä ihmisenä, ei putoaminen harmittanut häntä lainkaan.

Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelmassa oltiin sunnuntaina ratkaisevien hetkien äärellä, kun neljä jäljellä ollutta paria kamppailivat paikoista viikon päästä koittavassa finaalissa. Jännittävän illan päätteeksi kotimatkalle ja näin ollen viime metreillä ulos finaalista lähetettiin ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti ja hänen parinsa Katri Mäkinen.

Finaaliin selvisivät näin ollen Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi, Krista Siegfrids ja Anssi Heikkilä sekä Waltteri Torikka ja Kia Lehmuskoski.

Aki Riihilahti on koko Tanssii tähtien kanssa -matkansa ajan kuvaillut itseään hyvin kilpailuhenkiseksi, ja hän ilmaisi myös pettymyksensä tuomaripisteisiin hyvin suorasukaisesti useampaan otteeseen. Semifinaalissa Riihilahti oli kuitenkin yhtä hymyä, eikä hymy hävinnyt miehen kasvoilta edes tulosten ratkettua.

– Fiilis on todella hyvä. Meillä oli huikea yhteinen matka. Vedettiin ilon kautta ja rohkaisimme sellaisia ihmisiä tanssimaan, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin tanssineet, Riihilahti iloitsi kameroiden sammuttua.

– Joka viikko odotimme, että nyt olisi meidän vuoromme lähteä kotiin. Olemme olleet aina yhtä iloisesti yllättyneitä siitä, että selviydyimme seuraaviin tansseihin. Emme ole ajatelleet tätä kilpailuna pitkään aikaan ja ehdottomasti parhaat tanssijat pääsivät finaaliin, hän jatkoi.

Aki Riihilahti selviytyi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa aina semifinaaliin saakka.

Riihilahti selvisi kilpailussa pitkälle, vaikka hänellä ei ole lainkaan tanssitaustaa. Hän sai kuitenkin osakseen myös kritiikkiä ja muun muassa sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin, miten useampana viikkona pistetaulukon perää pitänyt Riihilahti onnistui selvittämään tiensä aina semifinaaliin asti. Riihilahti itse ei ole kritiikistä hätkähtänyt.

– Ihanaa, että tanssi herättää tunteita ja mielipiteitä. Tämä on formaatti, jossa vastakkain ovat vasta-alkajat ja jo paljon tanssineet. En minä tällaista edes mieti eikä suoraan sanottuna kiinnosta. Eikä kukaan ole suoraan tullut sanomaan, Riihilahti totesi napakasti.

– Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, ettei aina pitäisi sortaa niitä heikompia vaan enemmänkin kannustaa. Tällainen palaute on vähän hassua, komppasi Riihilahden opettaja Mäkinen.

Edeltävällä viikolla Riihilahti sai sanoillaan katsojat hätkähtämään, kun hän arvosteli tuomari Jorma Uotisen parille antamaa palautetta terävästi suorassa lähetyksessä. Riihilahti ei kadu sitä, ettei hän matkan varrella peitellyt pettymystään, vaan sanoi aina suorat sanat, jos siltä tuntui.

– En ole ikinä ymmärtänyt sitä, miksi pitäisi olla mitään muuta kuin oma itsensä ja asiasta pitää aina sanoa. Töksäyttely sinne tai tänne ei tietenkään ole järkevää. Mutta tänään en ole lainkaan pettynyt. Vedimme parhaat tanssimme ja meillä oli todella hauskaa, ei jää mitään jossiteltavaa, Riihilahti iloitsi.

Krista Siegfrids ja Anssi Heikkilä saivat illan parhaat tuomaripisteet.

Viikon päästä käytävä Tanssii tähtien kanssa -finaali on kenties tasaväkisin vuosiin. Semifinaalin parhaasta pistesaaliista vastasi laulaja Krista Siegfrids, mutta tasapisteisiin päätyneet Ernest Lawson ja Waltteri Torikka jäivät hänestä vain kolmen pisteen päähän. Illan parhaaksi pariksi kruunattiin Lawson ja hänen parinsa Anniina Koivuniemi.

Lawson kertoi kameroiden sammuttua olleensa iloisesti yllättynyt siitä, että kansa äänesti heidät illan parhaaksi pariksi. Lawson tunnusti kuluneen viikon olleen haastava, sillä hänen piti opetella semifinaalia varten kaksi hyvin teknistä tanssia: paso doble sekä samba.

– Viikko on kuitenkin todella lyhyt aika saada kaksi tanssia onnistumaan. Kävin aika syvissä vesissä, että miksi en vieläkään osaa näitä. Mutta se ei ole mitenkään poikkeuksellista minun kohdallani. Se on ollut draaman kaari koko kauden, että torstaina viimeistään iskee epätoivo, Lawson nauroi lähetyksen jälkeen.

Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi kruunattiin illan parhaaksi pariksi.

Ernest Lawson on ollut julkisuudessa jo pitkään. Sen sijaan hänen parilleen Koivuniemelle kulunut Tanssii tähtien kanssa -kausi on ollut ensikosketus televisiomaailmaan. Koivuniemi tunnusti jännittäneensä kilpailuun osallistumista etukäteen, sillä ohjelman suorat lähetykset vangitsevat television ääreen poikkeuksetta yli miljoona silmäparia.

– Tämä on ollut iso kunnia olla mukana. Mutta kyllä julkisuus jännitti. Ennen ensimmäistä lehdistötilaisuutta Erkku laittoi minulle viestin ja kertoi, mitä on luvassa. Hän aavisti, että minua hieman pelotti. Sen jälkeen pahin jännitys on laantunut, Koivuniemi kertoi.

– Kaikki tämä palautteen määrä ja koko kokemus on ollut ihan häkellyttävää. Tuntuu ihan järjettömän ihanalta, että ihmiset tykkää, hän iloitsi.

Näyttelijänä ja juontajana tutuksi tulleella Lawsonilla ei ollut juurikaan tanssitaustaa ennen osallistumistaan ohjelmaan. Tanssikärpänen on kuitenkin purrut toden teolla kuluneen syksyn aikana, ja finaalin jälkeen Lawson aikoo jatkaa harjoittelua Koivuniemen opissa.

– Olemme jo vaimoni kanssa päättäneet, että menemme yhdessä Anniinan tunneille. Tämä ei ole edes vitsi. Myös vaimollani on tanssitaustaa eri lajeista ja hän innostui tästä heti, kun ehdotin hänelle tanssitunteja. Eihän tätä malta tähän lopettaa, Lawson hehkutti.