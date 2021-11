Täyden kympin valssi! Tunteikas tanssi sai Krista Siegfridsin herkistymään

Laulaja Krista Siegfridsin ja Anssi Heikkilän wienervalssi sai raikuvat suosionosoitukset Tanssii tähtien kanssa -semifinaalissa. Myös tuomaristo vakuuttui.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa kilpaillaan parhaillaan semifinaalivaiheessa. Illan päätteeksi nähdään viimeinen pudotus ennen finaalijaksoa.

Laulaja Krista Siegfrids ja hänen tanssiparinsa Anssi Heikkilä esittivät ensimmäisenä tanssinaan herkän wienervalssin, jonka he tanssivat A Great Big Worldin Say Something -kappaleen tahtiin.

Tunteikas esitys sai myös Siegfridsin itsensä herkistymään. Hän saapui tanssin jälkeen tuomariston eteen tunteikkaana.

– Tää vois olla meidän erobiisi. Ihan hirveä ajatus, Siegfrids huudahti.

– Siis sun ja Anssin erobiisi, juontaja Mikko Leppilampi kysyi hämmentyneenä.

– Niin, tää voi olla viimeinen tanssi, Siegfrids sanoi.

– Ei se oo, teillä on joka tapauksessa vielä yksi vielä! Leppilampi huomautti.

Parin tanssi sai yleisöltä raikuvat aplodit. Myös tuomaristo ylisti suoritusta niin tekniikan kuin tunteenkin puolesta. He saivat jokaiselta tuomarilta täydet kymmenen pistettä.

– Tää oli niin puhdas suoritus. Aivan törkeän hyvä kiri oikeassa paikassa, Jukka Haapalainen kehui.

– Eihän tästä jäänyt mitään muuta kuin lämpöä kaikille katsojille, Helena Ahti-Hallberg ihasteli.

– Tää oli kyllä vastaansanomattoman kaunis valssi laulusolisteja myöten. Alusta loppuun asti puhdasta tanssia, joka sisälsi lukuisia teknisiä hienouksia. Tässä liidossa oli helppo olla mukana, I love it! Jorma Uotinen ylisti.

Krista Siegfrids oli herkillä vielä saapuessaan toisen juontajan Vappu Pimiän haastateltavaksi.

– Mä en halua, että tämä loppuu, koska täällä on ollut niin kivaa, Siegfrids parahti.

– Oon aina halunnut olla mukana tässä ohjelmassa. Tämä on ollut niin super hauskaa. Menee vähän tunteisiin, hän jatkoi.